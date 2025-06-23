У Києві відремонтують міст біля станції метро "Осокорки" за 655 мільйонів

У Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як зазначається, збудований ще за часів СРСР шляхопровід перевірили пару років тому і виявили суттєві дефекти: зношення гідроізоляції, руйнування залізобетонних конструкцій, оголення та корозію арматури, утворення тріщин і відшарування бетону.

Основні будматеріали бетон і асфальт в кошторисі прописані за ринковими цінами. Однак кошторисна ціна арматури А400 різних діаметрів на рівні 38,8 тис. грн за тонну перевищує прайсову ціну "Метінвесту" для Києва – 34 тис. грн за тонну.

Водночас не вдалося порівняти вартість мостових балок, яких у кошторисі прописано на 104 млн грн, оскільки у відкритих джерелах відсутні дані про ціни таких виробів відповідної конструкції.

Підряд отримало ТОВ "Укртрансміст", єдиним конкурентом було ТОВ "Ростдорстрой". Ціну занизили лише на 1% від очікуваної вартості.

Рік тому саме ці дві фірми розіграли 285 млн грн на ремонт мосту на перетині вулиць Лугова та Богатирська в Києві.

Раніше стало відомо, що з 18 червня до 31 грудня у Києві частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської.

До того повідомлялося, що з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року у Києві частково обмежили рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".