Ремонтують дороги: У червні в Україну імпортували рекордний обсяг бітуму за останні роки

За підсумками першого півріччя імпорт бітуму для ремонту та будівництва доріг в Україну збільшився на 27%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 39,4 тис. тонн.

Таке зростання забезпечили обсяги імпорту бітуму у червні, які стали найбільшими з жовтня 2023 року, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, у червні обсяги імпорту бітуму становили 17 тис. тонн. Зростанню постачань сприяло сезонне збільшення дорожніх робіт й виділення з державного бюджету додаткових коштів на відбудову й утримання автошляхів у фронтових і прифронтових регіонах.

Загалом у першому півріччі 2025 року найбільші обсяги бітумузавезли з Польщі (10,9 тис. тонн) і Литви (3,9 тис. тонн). Головним постачальником була компанія Orlen, на яку припало 70% обсягів, або 11,9 тис. тонн.

Обсяги імпорту з Румунії становили 2,3 тис. тонн. Крім того, у червні вперше з жовтня 2022 року бітум постачався з Туреччини.

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Як повідомлялося, на 2025 рік у державному бюджеті початково було передбачено 12,6 млрд грн на ремонт доріг, що на 26% менше порівняно з 2024 роком.

Але у квітні Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду на відбудову й утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах.

У травні уряд виділив додатково 2,78 млрд грн на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування.