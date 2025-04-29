Кабмін виділив ще понад 5 мільярдів з резервного фонду на ремонт доріг

Кабінет Міністрів виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг.

Про це повідомляє народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, кошти спрямують на ремонт доріг, які критично важливі для евакуації та перевезення військових; руху гуманітарних вантажів, а також потреб ЗСУ на місцях.

Так, понад 2,6 млрд спрямують на дороги державного значення, понад 2,5 млрд – на дороги місцевого значення.

Область, протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Водночас пріоритетний напрямок – прифронтові маршрути.

Як повідомлялося, служби відновлення з початку 2025 року ліквідували понад 672 тис. кв. метрів руйнувань та деформацій на дорогах у прифронтових регіонах.

У березні Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.