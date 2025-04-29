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Новини
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Кабмін виділив ще понад 5 мільярдів з резервного фонду на ремонт доріг

Уряд виділив ще понад 5 мільярдів на відновлення доріг

Кабінет Міністрів виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг.

Про це повідомляє народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, кошти спрямують на ремонт доріг, які критично важливі для евакуації та перевезення військових; руху гуманітарних вантажів, а також потреб ЗСУ на місцях.

Так, понад 2,6 млрд спрямують на дороги державного значення, понад 2,5 млрд – на дороги місцевого значення.

Область, протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Водночас пріоритетний напрямок – прифронтові маршрути.

Як повідомлялося, служби відновлення з початку 2025 року ліквідували понад 672 тис. кв. метрів руйнувань та деформацій на дорогах у прифронтових регіонах.

У березні Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Автор: 

дороги (1571) Кабмін (7749) ремонт (1475)


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Топ коментарі
+10
********, скажить - на вашу думку, скільки життів солдат вкраде ваш шмигаль закотавши 5 міліардві в асфальт, замість спрямування їх на потреби СОУ та який відсокот з цьіх грошей покладе до офшору особисто ЗЕ та слуги наріда?
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29.04.2025 15:22
+5
Пріорітети.
5 на дороги,і 2 на ВСУ.
Скільки на марафон і ОПу зєзідента к 1,8 ?
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29.04.2025 15:17
+5
Так слуги збідніли, треба поправити матеріальне становище, а то нема сил кнопки давити
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29.04.2025 15:19
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Пріорітети.
5 на дороги,і 2 на ВСУ.
Скільки на марафон і ОПу зєзідента к 1,8 ?
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29.04.2025 15:17 Відповісти
Так слуги збідніли, треба поправити матеріальне становище, а то нема сил кнопки давити
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29.04.2025 15:19 Відповісти
********, скажить - на вашу думку, скільки життів солдат вкраде ваш шмигаль закотавши 5 міліардві в асфальт, замість спрямування їх на потреби СОУ та який відсокот з цьіх грошей покладе до офшору особисто ЗЕ та слуги наріда?
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29.04.2025 15:22 Відповісти
зеблани ще ссуться від гордощів за оплески перзеденту на похоронах у Римі
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29.04.2025 15:28 Відповісти
Це теж для України ? Ні. Я і коменти читаю .Про Україну і згадки немає. Лише ВІН
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29.04.2025 15:42 Відповісти
Багато божевільних на кшталт Раиси Лютинскій, нажаль багато.
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29.04.2025 16:05 Відповісти
Дебіли, не вже можна бути такими підлими, що хай гине народ України, а ми, гроші які могли б врятувати його, замість дронов і озброєння розікрадемо. Як ви вже осточортіли
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29.04.2025 15:38 Відповісти
а шо схема працює бабки дерибаняться....покидьки зелені
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29.04.2025 15:53 Відповісти
Лідор ніяк ненажреться
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29.04.2025 15:53 Відповісти

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