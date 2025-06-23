Україна отримала кредит на $190 мільйонів від Світового банку для відновлення мостів і доріг

Україна отримала $190 мільйонів в рамках спільного зі Світовим банком проєкту "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)".

Цей проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури та відновлення мостів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Позика надається Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який фінансується за підтримки уряду Японії.

У Мінфіні уточнили, що проєкт DRIVE передбачає:

збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, у тому числі капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів);

реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення;

технічну допомогу та управління проєктами у сфері підтримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.

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Як повідомлялося, наразі Україна вже отримала від партнерів понад $20 мільярдів із загальної потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, яка оцінюється у $39,3 млрд.

Із цієї суми $15,8 млрд надійшло за механізмом ERA, $3,7 млрд – від ЄС, майже $400 млн – від МВФ та $50 млн – від Світового банку.