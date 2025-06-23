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Новини Відновлення України
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Україна отримала кредит на $190 мільйонів від Світового банку для відновлення мостів і доріг

Україна отримала кредит на $190 мільйонів від Світового банку для відновлення доріг

Україна отримала $190 мільйонів в рамках спільного зі Світовим банком проєкту "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)".

Цей проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури та відновлення мостів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Позика надається Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який фінансується за підтримки уряду Японії.

У Мінфіні уточнили, що проєкт DRIVE передбачає:

  • збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, у тому числі капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів);
  • реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення;
  • технічну допомогу та управління проєктами у сфері підтримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.

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Як повідомлялося, наразі Україна вже отримала від партнерів понад $20 мільярдів із загальної потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, яка оцінюється у $39,3 млрд.

Із цієї суми $15,8 млрд надійшло за механізмом ERA, $3,7 млрд – від ЄС, майже $400 млн – від МВФ та $50 млн – від Світового банку.

Автор: 

Світовий банк (585) дороги (1589) Мінфін (2956) міст (394) ремонт (1499) Японія (543)


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23.06.2025 17:19 Відповісти
Мостів і доріг? Ну просто мрія.🥳
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23.06.2025 17:20 Відповісти
ооооооооо, дороги та мости це найулюбленіше!
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23.06.2025 17:23 Відповісти
Зараз почнуть роботи на ТОТ !
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23.06.2025 17:28 Відповісти
Недолідор с завгоспом замародерить за день ,
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23.06.2025 19:20 Відповісти
Беруть кредит для ремонту доріг, під час війни.
А на мавіки для фронту скинуться волонтери.
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23.06.2025 20:04 Відповісти

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