Служба відновлення витратить 430 мільйонів на ремонт Центральної вулиці у Бородянці

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області уклала угоду з ТОВ "Ростдорстрой" на виконання робіт з капітального ремонту вулиці Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області вартістю 429,99 мільйона гривень.

Роботи мають виконати до кінця 2027 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Фінансувати проєкт будуть із держбюджету за програмою Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. При цьому на 2025 рік передбачено виділити лише 15 млн грн, решту суми у розмірі 415,99 млн грн планують отримати з держбюджету у 2026 році.

Очікувана вартість закупівлі становила 482,16 млн грн. Окрім переможця, заявки на тендер подали ТОВ "Онур Конструктціон Інтернешнл", ТОВ "Автомагістраль-Південь" та Консорціум "Імперіалбуд", який запропонував найменшу ціну (313,4 млн грн). Проте всі заявки, окрім "Ростдорстрою", замовник відхилив.

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ТОВ "Ростдорстрой" зареєстроване в Одесі. Власники – Євгеній Коновалов і Юрій Шумахер. З 2016 року компанія отримала підрядів на загальну суму понад 80 мільярдів гривень.