Водитель BMW укусил полицейского во время задержания в Киеве: его доставили в ТЦК

В Киеве патрульные полицейские остановили водителя BMW, который находился в розыске ТЦК и СП. Во время задержания мужчина начал агрессивно себя вести и укусил одного из правоохранителей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел еще 25 июня в Дарницком районе столицы.

Как отмечается, тогда инспекторы остановили автомобиль BMW, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и имел закрытый номерной знак на авто.

Проверив информацию о водителе, согласно базам данных, патрульные установили, что он находится в розыске ТЦК и СП по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

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Правоохранители сообщили об этом гражданину, после чего он, по словам полиции, начал "нецензурно выражаться и агрессивно себя вести".

Патрульные предупредили, что мужчина будет задержан. Однако во время задержания он "оказал сопротивление и укусил полицейского". В конце концов его задержали, применив физическую силу.

Инспекторы составили на мужчину соответствующие админматериалы, в частности:

протокол задержания;

протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КУоАП;

вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Управление транспортным средством с закрытым номерным знаком) КУоАП.

Задержанного доставили в Дарницкий РТЦК.

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