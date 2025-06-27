На Харьковщине мужчина не хотел идти в ТЦК и напал на полицейского: на него составили админпротокол
В городе Балаклея Харьковской области военнообязанный мужчина оказал сопротивление правоохранителям во время проверки документов и нанес телесные повреждения одному из полицейских. Его все равно доставили в ТЦК и СП.
Об этом информирует полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
Сообщение о якобы неправомерных действиях правоохранителей распространили в чатах Балаклеи.
Однако там отмечают: все действия правоохранителей были правомерными и осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Установлено, что 27 июня в городе Балаклея полицейские офицеры громады остановили мужчину призывного возраста для проверки документов, во время которой выяснилось, что он состоит на учете как нарушитель воинского учета.
Правоохранители предложили гражданину пройти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для выяснения обстоятельств.
"Однако мужчина начал оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских. Во время инцидента правонарушитель причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. В соответствии с действующим законодательством, правонарушитель был доставлен в ТЦК и СП, где на него составлен административный протокол", - добавили полицейские.
Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, соединенное с применением насилия. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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але, хай тепер з ним військові їбуться, тцкашник отримав премію.
"Помста - це страва, яку подають холодною"
вже на другий день, як відмінять воєнний стан.
так шо, прилетить зі всіх сторін.
Усциклянт може хіба дружину свою побити за те що не сховала під спідницею як слід.
Воювати треба металом, де клич на заводи по виробництву ракет, БПЛА і т.д. аналогічно як в раші? Ну наловили людей, прилетів іскандер і на тому все, скільки загинуло і не кажуть.
поділяють та володарюють
А поліціянти, бугаї з ТЦК, і бойові коментатори, і решта нафронтників нічим там корисні не будуть.
Краще нехай бездітний чоловік загине за дітей тих, хто має трьох дітей, і не залише нащадків, адже він чимось мабуть їм забовязаний.
І збори на авто для бойових бригад це якась дурниця, всім відомо, що ці авто більше потрібні ТЦКашникам, як і швидкі.
І заброньованих варто берегти.
На завод явно важче знайти людину, ніж на фронт.
Бойові пенсіонери теж нехай відпочивають, вони всього лиш просрали все, що можна.
Тепер нехай 25 річні гинуть
ну вони ж голосували за Оманську Гниду ..а мають гинути тепер 50+ діди за їх "хоть поржем"
риторичне
і фотографувати не можна )
піну витри, гнида зельона ) ...поки зуби цілі
На папері можна відмовитись і піти під суд, але по факту такого вибору не дають.
Всі розуміють, що грати колись відкриються, а кришка гробу ні.
Працюю айтішніком шостий рік, нікому про судимості і цікаво не було.
Заробляю в доларах, лиш податки плачу в гривнях.
Але як буде можливість, одразу ж з цим закінчу.
Щоб ніодин тцкашник, ніодин синій, ніодинй бойовий бойовий пенсіонер з моїх грошей ні копійки не отримав.
Краще бути платити податки країні, яка у відповідь щось за них зробить, а не намагатиметься відправити мене на м'ясо.
Мені головне бути біля сім'ї, а чи в Донецьку, чи в Франківську, чи в Кракові, чи в Лондоні, абсолютно все одно.
За кордон 91 року нехай воює той, кому він потрібн.
І не з дивану пише комментарів, а на фронті.
Завдання найдеться для кожного. Як казав ще, можна і труси солдатам страти.
З цим і бойові пенсіонери справляться
І да, чим ти вихваляєшься, я теж 15 років математиком працюю Principal Data Scientist, зп теж в валюті, і така, яку ти ніколи мати не будешь, навіть якщо в Каліфорнії працювати будеш на Senior посаді. І що с того? До чого ти це взагалі написав?
Це називається - хотіли силою бусифікувати, а він виривався.
І що там з хлопцями на Курщині, вони там виконали свій конституційний обов'язок?
З окопу очко жим жим?)
Станом на 2025 рік, загальна штатна чисельність МВС України, включаючи Національну поліцію, Національну гвардію, та власне Міністерство, становить 241,5 тисяч осіб
Населення України 2019 рік - 42 млн
Населення України 2019 рік - 32 млн
Населення зменшується .. територія зменшується..а заброньованого мусора стільки ж
(копіпаст зараза)
тут ні у кого гугл не працює? чи всі у кого нема запису про порушення чи хто їде і не б'є копів - лохи?
а здорова мусорня "не навчена воювати" - ні
хоча план зельоних гнид цілком очевидний
Оце так новина...
Щось пробзділося в датському королівстві , як казав митець