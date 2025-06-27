На Харьковщине мужчина не хотел идти в ТЦК и напал на полицейского: на него составили админпротокол

В городе Балаклея Харьковской области военнообязанный мужчина оказал сопротивление правоохранителям во время проверки документов и нанес телесные повреждения одному из полицейских. Его все равно доставили в ТЦК и СП.

Об этом информирует полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о якобы неправомерных действиях правоохранителей распространили в чатах Балаклеи.

Однако там отмечают: все действия правоохранителей были правомерными и осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Установлено, что 27 июня в городе Балаклея полицейские офицеры громады остановили мужчину призывного возраста для проверки документов, во время которой выяснилось, что он состоит на учете как нарушитель воинского учета.

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Правоохранители предложили гражданину пройти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для выяснения обстоятельств.

"Однако мужчина начал оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских. Во время инцидента правонарушитель причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. В соответствии с действующим законодательством, правонарушитель был доставлен в ТЦК и СП, где на него составлен административный протокол", - добавили полицейские.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, соединенное с применением насилия. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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