РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4203 посетителя онлайн
Новости Нападение на полицейских
1 916 74

На Харьковщине мужчина не хотел идти в ТЦК и напал на полицейского: на него составили админпротокол

В Балаклее мужчина напал на полицейского из-за ТЦК

В городе Балаклея Харьковской области военнообязанный мужчина оказал сопротивление правоохранителям во время проверки документов и нанес телесные повреждения одному из полицейских. Его все равно доставили в ТЦК и СП.

Об этом информирует полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о якобы неправомерных действиях правоохранителей распространили в чатах Балаклеи.

Однако там отмечают: все действия правоохранителей были правомерными и осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Установлено, что 27 июня в городе Балаклея полицейские офицеры громады остановили мужчину призывного возраста для проверки документов, во время которой выяснилось, что он состоит на учете как нарушитель воинского учета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под видом ТЦК вымогали деньги у военнообязанных: четырех мужчин приговорили к 7 годам заключения. ФОТО

Правоохранители предложили гражданину пройти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для выяснения обстоятельств.

"Однако мужчина начал оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских. Во время инцидента правонарушитель причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. В соответствии с действующим законодательством, правонарушитель был доставлен в ТЦК и СП, где на него составлен административный протокол", - добавили полицейские.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, соединенное с применением насилия. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина набросился с ножами на полицейских в Одессе: его и правоохранителей госпитализировали с ранениями. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16603) Балаклея (266) ТЦК (630) Харьковская область (1171) Изюмский район (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
мобілізований в кайданках, надзвичайно мотивований та корисний для фронту!
але, хай тепер з ним військові їбуться, тцкашник отримав премію.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:49 Ответить
+15
Ясно. Коли почали крутити і тягнути в бусик, став чинити опір. Схоже на нормальну реакцію на насильство.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:55 Ответить
+12
а хто вирішив що полімернополіспідори застосовували до чоловіка законні вимоги??хто проводив перевірку і на базі чого??свідки??докази??виходить пластмасові як і законтаченіогірочки завжди безвиннозображені??
показать весь комментарий
27.06.2025 22:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мобілізований в кайданках, надзвичайно мотивований та корисний для фронту!
але, хай тепер з ним військові їбуться, тцкашник отримав премію.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:49 Ответить
я не здивуюсь що ціллю на залишок життя буде повернутися і зробити з кожним з них те що вони дозволили собі по відношенню до нього....
показать весь комментарий
27.06.2025 22:53 Ответить
тсссс......
"Помста - це страва, яку подають холодною"
вже на другий день, як відмінять воєнний стан.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:56 Ответить
Помста? Це смішно. Гівно буде місити гівно. І не більше. Ха ха ха.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:54 Ответить
тцкашники різних чоловіків викрадали. в тому числі і розумних, і хитрих і мстивих, і звісно недорозвинених.
так шо, прилетить зі всіх сторін.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:57 Ответить
Розумні давно в ЗСУ, хитрі звалили або заброньовані, мстиві мстяться кацапам.
Усциклянт може хіба дружину свою побити за те що не сховала під спідницею як слід.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:01 Ответить
який ти смішний,ти такий від народження чи в тебе робота така??
показать весь комментарий
28.06.2025 01:08 Ответить
Виглянь з окопу. Кацапи штурмують. Гаси їх.
показать весь комментарий
28.06.2025 01:10 Ответить
Розумні в ЗСУ? Мариш?
показать весь комментарий
28.06.2025 02:35 Ответить
Ахахаха, мотиватори пишуть, а самі не йдуть ))) судді розкажи чи копу, чому вони на броні ... Тим частом на Сході України вже помічені заробітчани з країн Африки (відео є), яких не чіпають, а ще сміялися з москалів.

Воювати треба металом, де клич на заводи по виробництву ракет, БПЛА і т.д. аналогічно як в раші? Ну наловили людей, прилетів іскандер і на тому все, скільки загинуло і не кажуть.
показать весь комментарий
28.06.2025 02:41 Ответить
А що вони дозволили? Дозволили виконувати йому свій конституційний обов'язок по захисту України?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:50 Ответить
а тобі не дозволили, бо ти ущерб
показать весь комментарий
28.06.2025 00:54 Ответить
А тобі не дозволили тому що поки що не знайшли. Не можуть же кожен погріб чи стріху перевірити. Чи де ти там обісраний ховаєшся.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:59 Ответить
а чого шукачі не воюють? ти прямо кажеш що в нас нащадки нквд по хатам лазять?
показать весь комментарий
28.06.2025 01:00 Ответить
на це і розраховують зельоні гниди

поділяють та володарюють
показать весь комментарий
27.06.2025 22:53 Ответить
Розвантажить пару машин з БК і без мотивації і умовлянь. І бліндажі в своїй рідній області не потребують мотивацій і іншого кацапського брєда. Він просто буде їх робити без мотивації а руками, ногами і горбом. Ха ха ха.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:52 Ответить
Цивільні чогось вважають що потрібна якась супер-мотивація для того щоб просто дійти до позиції, не забаранитись там і вийти назад. В той час як для цього достатньо звичайного інстинкта виживання.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:03 Ответить
а як ти змусиш його кудись піти, клоун? кинеш на яму? розстріляєш одного, щоб інші злякались і пішли?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:55 Ответить
Про штрафні підрозділи хіба не чув? Такім бикуватим як раз місце на нулі у самому пеклі.
показать весь комментарий
28.06.2025 01:00 Ответить
"Про штрафні підрозділи хіба не чув? Такім бикуватим як раз місце на нулі у самому пеклі." - висрав ухилянт - втікачик
показать весь комментарий
28.06.2025 01:03 Ответить
а хто вирішив що полімернополіспідори застосовували до чоловіка законні вимоги??хто проводив перевірку і на базі чого??свідки??докази??виходить пластмасові як і законтаченіогірочки завжди безвиннозображені??
показать весь комментарий
27.06.2025 22:51 Ответить
Поліція вирішила. Хочеш бути свідком, то починай свідчити. Ха ха ха.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:55 Ответить
Дурачек, під час воєнного стану поліція має право перевіряти документи та ВОД без жодних підстав та умов. Також виходити на вулицю без документів та ВОД жодна людина не має навіть права. Читай чинне законодавство.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:29 Ответить
у кого має право перевіряти, клоун? в якому законі це прописано?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:56 Ответить
знаю я це "чинив опір" - це коли людина вирвалась з мерзотних лап
показать весь комментарий
27.06.2025 22:52 Ответить
Ясно. Коли почали крутити і тягнути в бусик, став чинити опір. Схоже на нормальну реакцію на насильство.
показать весь комментарий
27.06.2025 22:55 Ответить
Ухилятися від призову теж нормальна реакція? Всі солдати можуть прямо зараз розвернутися і піти додому чи тільки такі усциклянт як ти і херой цієї новини?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:10 Ответить
а йому повістку виписали? чи в бус запхнули?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:47 Ответить
Бусифікований і насильно доставлений в ТЦК надзвичайно корисна бойова одиниця, що за замовчуванням всім забоіязана.
А поліціянти, бугаї з ТЦК, і бойові коментатори, і решта нафронтників нічим там корисні не будуть.
Краще нехай бездітний чоловік загине за дітей тих, хто має трьох дітей, і не залише нащадків, адже він чимось мабуть їм забовязаний.
І збори на авто для бойових бригад це якась дурниця, всім відомо, що ці авто більше потрібні ТЦКашникам, як і швидкі.
І заброньованих варто берегти.
На завод явно важче знайти людину, ніж на фронт.
Бойові пенсіонери теж нехай відпочивають, вони всього лиш просрали все, що можна.
Тепер нехай 25 річні гинуть
показать весь комментарий
27.06.2025 22:56 Ответить
оце цікаво "Тепер нехай 25 річні гинуть"

ну вони ж голосували за Оманську Гниду ..а мають гинути тепер 50+ діди за їх "хоть поржем"

риторичне
показать весь комментарий
27.06.2025 22:58 Ответить
а ви в курсі що бюлетені вкинути в скриньку ? )

і фотографувати не можна )

піну витри, гнида зельона ) ...поки зуби цілі
показать весь комментарий
27.06.2025 23:09 Ответить
Сам свічку тримав? Знаєш за кого голосували діди, а за кого молоді?
показать весь комментарий
27.06.2025 23:08 Ответить
я не просто тримав а і при потребі вставляв таким як ти куди треба )
показать весь комментарий
27.06.2025 23:11 Ответить
Та не треба бути корисним. Будуть без мотивації вантажити, розвантажити, рубати, носити, копати і т.д. Все ок. Ха ха ха.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:58 Ответить
Такого варіанту немає.
На папері можна відмовитись і піти під суд, але по факту такого вибору не дають.

Всі розуміють, що грати колись відкриються, а кришка гробу ні.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:15 Ответить
Кришка гробу це ще як сказати. А після грати що далі? Маліна на хазє? Чи хтось візьме на нормальну роботу? Чи закордоном буде нормально жити? Пахати так. І якось існувати. Ха ха ха.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:03 Ответить
Все краще, ніж смерть, чи щоб за тобою горщик все життя виносили.
Працюю айтішніком шостий рік, нікому про судимості і цікаво не було.
Заробляю в доларах, лиш податки плачу в гривнях.
Але як буде можливість, одразу ж з цим закінчу.
Щоб ніодин тцкашник, ніодин синій, ніодинй бойовий бойовий пенсіонер з моїх грошей ні копійки не отримав.
Краще бути платити податки країні, яка у відповідь щось за них зробить, а не намагатиметься відправити мене на м'ясо.
Мені головне бути біля сім'ї, а чи в Донецьку, чи в Франківську, чи в Кракові, чи в Лондоні, абсолютно все одно.
За кордон 91 року нехай воює той, кому він потрібн.
І не з дивану пише комментарів, а на фронті.
Завдання найдеться для кожного. Як казав ще, можна і труси солдатам страти.
З цим і бойові пенсіонери справляться
показать весь комментарий
28.06.2025 00:10 Ответить
Яка в сраку "смерть" ? Дебіл 10% мобілізаційного віку у ВСУ з них 2% приймають участь у бойових діях, за кацапське іпсо про якесь "м'ясо" треба пиз*ти в груди одразу. В Москві таким як ти місце а не в Франківську та Кракові.
І да, чим ти вихваляєшься, я теж 15 років математиком працюю Principal Data Scientist, зп теж в валюті, і така, яку ти ніколи мати не будешь, навіть якщо в Каліфорнії працювати будеш на Senior посаді. І що с того? До чого ти це взагалі написав?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:42 Ответить
ну й добре, чому ж ти так сцишся мобілізуватися?
показать весь комментарий
28.06.2025 00:51 Ответить
А як можна чинити "активний опір" після того як "запропонували пройти"?
Це називається - хотіли силою бусифікувати, а він виривався.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:00 Ответить
Так і називається, нащо ти клоуна граєш усциклянт? Ну спробуй в своїй Гамериці мєнта ***** послати і не виконати його "незаконні" на твою думку вимоги коли він тебе зупинить десь. Потім якщо виживеш розкажеш про американських бурятів-людодовів 😹
показать весь комментарий
28.06.2025 00:13 Ответить
якщо поліцейський в сша хоча б подумає бусифікувати американця - його посадять на 10 років, а людині виплатять компенсацію від 50 тисяч доларів.
показать весь комментарий
28.06.2025 01:04 Ответить
мусорня ухилянти і злочинці разом з ЗЕскотами
показать весь комментарий
27.06.2025 23:01 Ответить
Не хочеш виконувати конституційний обов'язок - ****** у в'язницю або чємодан,вокзал,сосія. Намагання цапоботів у коментарях розпалювати ворожнечу - тупі та нікчемні.
показать весь комментарий
27.06.2025 23:05 Ответить
У вас Земля пласка? Чому не пропонуєте чемодан вокзал Швейцарія?
І що там з хлопцями на Курщині, вони там виконали свій конституційний обов'язок?
показать весь комментарий
27.06.2025 23:09 Ответить
Виконали. Всі 6000. Це лише ті, яких не змогли забрати, відступаючи. А скільки змогли...
показать весь комментарий
28.06.2025 02:40 Ответить
Що там, з дивану нічого так патріотом бути?
З окопу очко жим жим?)
показать весь комментарий
27.06.2025 23:16 Ответить
Ні, це цей пі*ар клав болт на Конституцію, а поліція діяла згідно чинного законодавства.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:44 Ответить
ухилянти в погонах в 95% випадків драпали першими коли кацапи наступали.
показать весь комментарий
28.06.2025 01:06 Ответить
У 2019 році загальна кількість особового складу МВС України становила 250 000 осіб.

Станом на 2025 рік, загальна штатна чисельність МВС України, включаючи Національну поліцію, Національну гвардію, та власне Міністерство, становить 241,5 тисяч осіб

Населення України 2019 рік - 42 млн
Населення України 2019 рік - 32 млн

Населення зменшується .. територія зменшується..а заброньованого мусора стільки ж
показать весь комментарий
27.06.2025 23:07 Ответить
Населення України 2025 рік - 32 млн

(копіпаст зараза)
показать весь комментарий
27.06.2025 23:25 Ответить
гной тцк и мусора и зе власть
показать весь комментарий
27.06.2025 23:09 Ответить
Такое впечатление, что это российский сайт, либо комментаторы здесь россияне, ну уж половина, точно..
показать весь комментарий
27.06.2025 23:13 Ответить
Ну з Латвії то краще видно
показать весь комментарий
27.06.2025 23:17 Ответить
Насправді, так воно і є. Половина коментаторів - корисні ідіоти, яких тут тримають, щоби кидати лайно в Зеленського, а інша половина - рашеботи, яким вигідно розпалювати ненависть до української влади.
показать весь комментарий
28.06.2025 01:26 Ответить
Все не дочекаюся коли мені заплатять
показать весь комментарий
28.06.2025 01:43 Ответить
Хм... Хто має тобі заплатити? Ти ж, певно, корисний ідіот. Таким не платять, таких використовують.
показать весь комментарий
28.06.2025 02:37 Ответить
яке хорове ниття. порушник військового обліку. ст. 259 купап. не їде і б'ється з копами.
тут ні у кого гугл не працює? чи всі у кого нема запису про порушення чи хто їде і не б'є копів - лохи?
показать весь комментарий
27.06.2025 23:16 Ответить
мені реально незрозуміло чому цивільні люди мають йти воювати

а здорова мусорня "не навчена воювати" - ні

хоча план зельоних гнид цілком очевидний
показать весь комментарий
27.06.2025 23:17 Ответить
Поліція займається безпекою. Тобто внутрішня служба. ЗСУ займається обороною. Зовнішнє втручання ворога. Що не зрозуміло? Хто не хоче в ЗСУ, хай іде в поліцію. В чому проблема? Ха ха ха.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:08 Ответить
В поліцарню набирають 50+?
Оце так новина...
показать весь комментарий
28.06.2025 01:25 Ответить
Професійні ухилянти напали на перехожого , а він їм ,,втулив".
показать весь комментарий
27.06.2025 23:31 Ответить
Вся верховна рада проголосувала за броню для поліції. Тобто всі представники прав виборців вирішили так. Питання має бути до вашого депутата за якого голосували. Прийдіть і дайте в морду наприклад за те що він представляє вас і вами передану йому владу вирішив застосувати так. Ха ха ха.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:12 Ответить
Можно пойти воевать добровольно, только что-то никто из полицейских не спешит отказываться от брони.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:36 Ответить
Особенно в Днепре.
показать весь комментарий
28.06.2025 00:37 Ответить
Що означає "напав"? Причепилися на вулиці якісь гопники, почали пакувати в бус -що було робити?
показать весь комментарий
28.06.2025 01:01 Ответить
нам тут проплачені інфузорії розповідають що ми маємо вести з ********** як вівці,дуже чекаю кінця цього аду щоб насладитися воєм та скигленням полімернополіспідарів та законтаченихогурців що їх безвинно ображають
показать весь комментарий
28.06.2025 01:16 Ответить
Де ж ті Потужні бригади добровольців і з-під-польских легіонів? Мабуть не хочуть бути забитими з другого поверху "воєнкомата" або розбитіі ракетою на полігоні....
Щось пробзділося в датському королівстві , як казав митець
показать весь комментарий
28.06.2025 01:29 Ответить
 
 