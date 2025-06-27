Под видом ТЦК вымогали деньги у военнообязанных: четырех мужчин приговорили к 7 годам заключения. ФОТО

В Одессе суд вынес приговор четырем участникам преступной группировки, которые под видом правоохранителей и военнослужащих ТЦК вымогали деньги у мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуроры доказали, что осужденные выдавали себя за сотрудников полиции и ТЦК и СП.

Участники группы выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли у них документы и, угрожая принудительной доставкой в ТЦК, требовали деньги "за решение вопроса".

За несколько эпизодов злоумышленники получили от потерпевших более 80 тыс. грн и 3000 долларов США.

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После передачи средств они уверяли граждан, что внесут их данные в базу "Оберіг", что якобы "гарантировало" избежание проблем с мобилизацией, рассказали в прокуратуре.

Мужчин задержали в ноябре 2024 года во время очередной попытки вымогательства. В состав группировки входили люди с криминальным прошлым, среди них - бывший милиционер, который уже имел проблемы с законом, добавили в ведомстве.

Все четверо мужчин ожидали приговора под стражей. Свою вину они полностью признали.

Суд признал организатора и трех участников группировки виновными по ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. Им назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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