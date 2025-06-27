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Новости Фото Вымогательство денег
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Под видом ТЦК вымогали деньги у военнообязанных: четырех мужчин приговорили к 7 годам заключения. ФОТО

В Одессе суд вынес приговор четырем участникам преступной группировки, которые под видом правоохранителей и военнослужащих ТЦК вымогали деньги у мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуроры доказали, что осужденные выдавали себя за сотрудников полиции и ТЦК и СП.

Участники группы выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли у них документы и, угрожая принудительной доставкой в ТЦК, требовали деньги "за решение вопроса".

За несколько эпизодов злоумышленники получили от потерпевших более 80 тыс. грн и 3000 долларов США.

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В Одессе осудили мужчин за вымогательство денег под видом ТЦК

После передачи средств они уверяли граждан, что внесут их данные в базу "Оберіг", что якобы "гарантировало" избежание проблем с мобилизацией, рассказали в прокуратуре.

Мужчин задержали в ноябре 2024 года во время очередной попытки вымогательства. В состав группировки входили люди с криминальным прошлым, среди них - бывший милиционер, который уже имел проблемы с законом, добавили в ведомстве.

Все четверо мужчин ожидали приговора под стражей. Свою вину они полностью признали.

Суд признал организатора и трех участников группировки виновными по ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. Им назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В Одессе осудили мужчин за вымогательство денег под видом ТЦК
В Одессе осудили мужчин за вымогательство денег под видом ТЦК

Автор: 

Одесса (7953) Одесская область (3690) прокуратура (5040) ТЦК (630) Одесский район (211)


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Топ комментарии
+18
Нагло залезли фраера в карман настоящих сотрудников ТЦК..
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27.06.2025 21:52 Ответить
+14
Справжні і доблесні працівники ТЦК не потерпіли конкуренції на грошових потоках і вирішили прибрати фейкових конкурентів.
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27.06.2025 21:57 Ответить
+10
"Які під виглядом правоохоронців та військовослужбовців ТЦК вимагали гроші у чоловіків призовного віку" - це дуже цікава фраза з глибоким змістом. Значить правоохоронці і тцкашники постійно цим займаються.
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27.06.2025 22:19 Ответить
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Нє, ну а шо ви хотіли? Це ж Одеса.
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27.06.2025 21:51 Ответить
підари!! а деж фото уйобків
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27.06.2025 22:02 Ответить
ось

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27.06.2025 22:05 Ответить
Нагло залезли фраера в карман настоящих сотрудников ТЦК..
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27.06.2025 21:52 Ответить
Нездорова конкуренція. )
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27.06.2025 21:55 Ответить
Ще й паплюжили добру репутацію тцк-шників.
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27.06.2025 21:56 Ответить
Справжні і доблесні працівники ТЦК не потерпіли конкуренції на грошових потоках і вирішили прибрати фейкових конкурентів.
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27.06.2025 21:57 Ответить
Ряжені?
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27.06.2025 21:57 Ответить
ТЦКзавжди ряжени.
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27.06.2025 23:37 Ответить
Іпсо ?
Чи конкуренція за клієнтів ))))
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27.06.2025 21:57 Ответить
Не платили податки з бізнесу гетьманцеву.За що й отримали сповна.
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27.06.2025 21:59 Ответить
нє, ну ви пойняли?
головне своєчасно відхреститися!
стара добра мєнтовська схема: як що вас спіймають, ми вас не знаємо.....
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27.06.2025 22:08 Ответить
"Які під виглядом правоохоронців та військовослужбовців ТЦК вимагали гроші у чоловіків призовного віку" - це дуже цікава фраза з глибоким змістом. Значить правоохоронці і тцкашники постійно цим займаються.
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27.06.2025 22:19 Ответить
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27.06.2025 22:24 Ответить
Ну, то просто повісьте їх, навпроти ТЦК, щоб їх клієнти, бачили наслідки, їх оплачених послуг!
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27.06.2025 22:31 Ответить
Тому у ТЦК завжди треба вимагати документи, бо можуть потім зробити вигляд що вони не ТЦК.
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27.06.2025 23:35 Ответить
Може просто були звільнені два тижні тому?
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27.06.2025 23:51 Ответить
З цієї новини випливає висновок: цивільним треба носити з собою яку небуть зброю, коли до нього підходять на вулиці люди у поліцейській та військовій формі і хочуть перевірити документи та пропонують проїхати з ними для "уточнення даних", вали їх на місці і тікай. Бо хто зна, хто то такі і куди вони тебе завезуть.
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28.06.2025 02:55 Ответить
 
 