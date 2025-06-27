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Новини Фото Вимагання коштів
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Під виглядом ТЦК вимагали гроші у військовозобов’язаних: чотирьох чоловіків засудили до 7 років ув’язнення. ФОТО

В Одесі суд виніс вирок чотирьом учасникам злочинного угрупування, які під виглядом правоохоронців та військовослужбовців ТЦК вимагали гроші у чоловіків призовного віку. 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори довели, що засуджені видавали себе за співробітників поліції та ТЦК та СП.

Учасники групи вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли у них документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали гроші "за вирішення питання".

За кілька епізодів зловмисники отримали від потерпілих понад 80 тис. грн та 3000 доларів США.

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В Одесі засудили чоловіків за вимагання грошей під виглядом ТЦК

Після передачі коштів вони запевняли громадян, що внесуть їхні дані до бази "Оберіг", що нібито "гарантувало" уникнення проблем із мобілізацією, розповіли у прокуратурі. 

Чоловіків затримали у листопаді 2024 року під час чергової спроби вимагання. До складу угруповання входили люди з кримінальним минулим, серед них — колишній правоохоронець, який вже мав проблеми із законом, додали у відомстві.

Усі четверо чоловіків очікували на вирок під вартою. Свою провину вони повністю визнали.

Суд визнав організатора та трьох учасників угруповання винними за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України. Їм призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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В Одесі засудили чоловіків за вимагання грошей під виглядом ТЦК
В Одесі засудили чоловіків за вимагання грошей під виглядом ТЦК

Автор: 

Одеса (5538) Одеська область (3344) прокуратура (3709) ТЦК та СП (680) Одеський район (220)


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Топ коментарі
+18
Нагло залезли фраера в карман настоящих сотрудников ТЦК..
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27.06.2025 21:52 Відповісти
+14
Справжні і доблесні працівники ТЦК не потерпіли конкуренції на грошових потоках і вирішили прибрати фейкових конкурентів.
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27.06.2025 21:57 Відповісти
+9
Нездорова конкуренція. )
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27.06.2025 21:55 Відповісти
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Нє, ну а шо ви хотіли? Це ж Одеса.
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27.06.2025 21:51 Відповісти
підари!! а деж фото уйобків
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27.06.2025 22:02 Відповісти
ось

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27.06.2025 22:05 Відповісти
Нагло залезли фраера в карман настоящих сотрудников ТЦК..
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27.06.2025 21:52 Відповісти
Нездорова конкуренція. )
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27.06.2025 21:55 Відповісти
Ще й паплюжили добру репутацію тцк-шників.
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27.06.2025 21:56 Відповісти
Справжні і доблесні працівники ТЦК не потерпіли конкуренції на грошових потоках і вирішили прибрати фейкових конкурентів.
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27.06.2025 21:57 Відповісти
Ряжені?
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27.06.2025 21:57 Відповісти
ТЦКзавжди ряжени.
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27.06.2025 23:37 Відповісти
Іпсо ?
Чи конкуренція за клієнтів ))))
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27.06.2025 21:57 Відповісти
Не платили податки з бізнесу гетьманцеву.За що й отримали сповна.
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27.06.2025 21:59 Відповісти
нє, ну ви пойняли?
головне своєчасно відхреститися!
стара добра мєнтовська схема: як що вас спіймають, ми вас не знаємо.....
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27.06.2025 22:08 Відповісти
"Які під виглядом правоохоронців та військовослужбовців ТЦК вимагали гроші у чоловіків призовного віку" - це дуже цікава фраза з глибоким змістом. Значить правоохоронці і тцкашники постійно цим займаються.
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27.06.2025 22:19 Відповісти
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27.06.2025 22:24 Відповісти
Ну, то просто повісьте їх, навпроти ТЦК, щоб їх клієнти, бачили наслідки, їх оплачених послуг!
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27.06.2025 22:31 Відповісти
Тому у ТЦК завжди треба вимагати документи, бо можуть потім зробити вигляд що вони не ТЦК.
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27.06.2025 23:35 Відповісти
Може просто були звільнені два тижні тому?
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27.06.2025 23:51 Відповісти
 
 