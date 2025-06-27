Під виглядом ТЦК вимагали гроші у військовозобов’язаних: чотирьох чоловіків засудили до 7 років ув’язнення. ФОТО

В Одесі суд виніс вирок чотирьом учасникам злочинного угрупування, які під виглядом правоохоронців та військовослужбовців ТЦК вимагали гроші у чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори довели, що засуджені видавали себе за співробітників поліції та ТЦК та СП.

Учасники групи вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли у них документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали гроші "за вирішення питання".

За кілька епізодів зловмисники отримали від потерпілих понад 80 тис. грн та 3000 доларів США.

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Після передачі коштів вони запевняли громадян, що внесуть їхні дані до бази "Оберіг", що нібито "гарантувало" уникнення проблем із мобілізацією, розповіли у прокуратурі.

Чоловіків затримали у листопаді 2024 року під час чергової спроби вимагання. До складу угруповання входили люди з кримінальним минулим, серед них — колишній правоохоронець, який вже мав проблеми із законом, додали у відомстві.

Усі четверо чоловіків очікували на вирок під вартою. Свою провину вони повністю визнали.

Суд визнав організатора та трьох учасників угруповання винними за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України. Їм призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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