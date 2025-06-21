УКР
Військовий ТЦК збив велосипедистку у Звенигородці та втік: проводиться службове розслідування. ФОТОрепортаж

19 червня водій автомобіля Volkswagen Passat у місті Звенигородка Черкаської області здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, за попередніми даними, 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Військовий ТЦК наїхав на жінку у Звенигородці та втік

Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцезнаходження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Військовий ТЦК наїхав на жінку у Звенигородці та втік

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Військовий ТЦК наїхав на жінку у Звенигородці та втік

Своєю чергою Черкаський обласний ТЦК на своїй фейсбук-сторінці опублікував офіційну інформацію щодо ДТП за участі військовослужбовця ТЦК та СП у м. Звенигородка

У ТЦК повідомили, що за даним фактом проводиться службове розслідування.

"Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

ДТП (4544) ТЦК та СП (814) Черкаська область (135) Звенигородський район (7) Звенигородка (1)
+39
Він не перший тцкшник, який збив людину на велосипеді, це вже у них тенденція
21.06.2025 22:10
+38
Це напевно у нього професійне вже. Як бачить когось на велосипеді, то треба підрізати, збивати, і перевіряти документи.
Не здивуюся якщо він її, за чоловіка сприйняв спочатку.
21.06.2025 22:11
+32
А де заява керівника, що жінка навмисно попала під колеса автомобіля, а потім напоїла потужного бійця мобілізаційного фронту?
21.06.2025 22:12
Він не перший тцкшник, який збив людину на велосипеді, це вже у них тенденція
21.06.2025 22:10
Тебе троє скажених кажанів під дупу копнули? Чого волаєш як білий ведмідь у теплу погоду?
21.06.2025 22:52
Це не він. Автівку викрали і підкинули йому
21.06.2025 22:29
Клізмою влили
21.06.2025 22:59
100% Ба,навіть більше-велосипед і жінка на ньому також крадені.
22.06.2025 09:50
Людолов тцк у спецодягу, схожому на однострій військових ©
Хіба не так...?
Або "дядько у військових штанах та у військових шкарпетках.. "
21.06.2025 22:10
Розслабився - і був радісно схвильований?
21.06.2025 22:11
Поспішав проводить оповіщення.
21.06.2025 22:13
Це напевно у нього професійне вже. Як бачить когось на велосипеді, то треба підрізати, збивати, і перевіряти документи.
Не здивуюся якщо він її, за чоловіка сприйняв спочатку.
21.06.2025 22:11
До речі,він ще й бухий був!
21.06.2025 22:12
Подумав що зараз цього чоловіка присону, і ще на пляшку буде. А то баба виявилася
21.06.2025 22:15
це теж професійне
21.06.2025 22:27
У Глевасі сьогодні день відкритих дверей. На хворих ображатись, то гріх.
21.06.2025 22:29
Тяжкий спадок Чорнобиля.... Дупа з вухами. 🖕
21.06.2025 22:40
Ахахаа, як раз навпаки. Він зебобік, як і ти доречі.
21.06.2025 22:54
Ага, то ж при Порошенко бусифікацію придумали, а не за найвеличнішого Зє. Довбойоб....
21.06.2025 22:54
Із власної практики напевно зебіл?😁
21.06.2025 22:38
А де заява керівника, що жінка навмисно попала під колеса автомобіля, а потім напоїла потужного бійця мобілізаційного фронту?
21.06.2025 22:12
… і потім його наздоганяла з сокирою і тому він втік. Підозрюю десь така і буде відповідь від ТЦК, бо їм абсолютно начхати на думку людей, бо вони їх вважають за тупих овець.
21.06.2025 22:21
А ви чому усіх під одну гребінку рівняєте? Не дарма від вас кацапсятиною смердить.
21.06.2025 23:18
А ты не нюхай!
22.06.2025 01:24
Dmitriy Prudko ........

О, тцкашне лайно вилізло
22.06.2025 09:20
Пожурять і відпустять, вони тепер у нас нова каста недоторканих, разом з суддями, прокурорами і зеленою поганню!
21.06.2025 22:13
Попередні 30 років у них не було настільки необмеженої влади. Тепер вони можуть стріляти, викрадати і навіть вбивати людей, списуючи це на епілепсію/серцевий напад/невдале падіння та фактично доступ до потоку кешу. У них таких можливостей ніколи в житті не було, тому за продовження їх вони будуть чіплятись зубами.
21.06.2025 22:28
Звісно було, але останніми роками це переросло в якщо не щоденні, так щотижневі випадки.
21.06.2025 22:37
1) Ліквідація військової прокуратури, проголосована "слугами" була в вересні 2019 року

(там же
(в документі який проголосовано зеленими )
, було про перейменування Генеральної Прокуратури України в офіс генерального прокурора України
(тобто абревіатура неоднозначна вийшла "огпу," прямо як одна із реінкарнацій "чк", яке (відомство "чк") в крайній своїй реінкарнації називається "фсб", може то навіть і не староста таке співпадіння, а навіть може не помітний для багатьох хто "не в темі" тролінг, від тих, хто був генератором "найвеличніших" змін в законодавстві (не виключено що саме портнов, який весною 2019 року повернувся в Україну, після виборів президента України 2019 року, був автором всіх "найвеличніших" змін в законодавстві), які (зміни в законодавстві) були масово (законів було прийнято тоді, в вересні 2019 року багато, не всі закони може і читали ті, кого зе понабирав в партію "слуга народу", та проголосовано було дуже багато законів різних, може спішили, чомусь. ) проголосовані зеленими, в вересні 2019 року.)
, там же, було сказано що "в разі потреби" буде створено окремий спеціальний відділ в офісі генерального прокурора, який буде займатись функціями, які до того займалась військова прокуратура, яку вирішено було ліквідувати
(та, як показує практика, створено так і не було спеціального відділу, а просто з часом, коли від безконтрольності з'явилось багато зловживань, то щоб хоч якось, хоч якусь реакцію показати, функції військової прокуратури, "просто" було перекладено на ДБР, яка при створенні "заточена" під інші функції, тобто на ДБР поклали додаткові не притаманні ДБР функції військової прокуратури, при тому що по профілю ДБР і так роботи "не початий край".)
, також, йшлось і про скорочення штату прокурорів з 15 тисяч до 10 тисяч і одночасно про те що відтоді генеральний прокурор може звільняти прокурорів без згоди ради прокурорів
(і як показує практика знову ж таки, схоже що "стоппоцентно свої прокурори" , починаючи з 2019 року, назвільняли так, що залишились в більшості своїй "прокурори-інваліди" які отримують величезні суми з бюджету у вигляді пенсії по інвалідності, тобто з карману платників податків України, чи не для того зроблені були "інвалідності" (які були зроблені після 2019 року ), щоб "відбити" кошти які були потрібні для того, щоб для "стоппоцентно своїх генпрокурорів", було бачення що у тих прокурорів які таки після скорочення залишились "чиста репутація", яка дозволила подальше перебування в органах прокуратури, з огляду пункту про скорочення прокуратури з 15 тисяч, до 10 тисяч прокурорів.)
як було до того.)

, тобто першочерговість схоже що була в ліквідації військової прокуратури для офісу президента (юрист портнов ? ) .

2) Спробу відновити діяльність військової прокуратури 1 квітня 2022 року
(було проголосовано Верховною Радою України за відновлення діяльності )
, але зе, заблокував даний момент.

3) ДБР, на яку поклали зелені функцію військової прокуратури

(хоча в законі який зелені проголосували в вересні 2019 року, говорилось, що "при потребі", офіс генерального прокурора, "в разі необхідності", створить відповідні підрозділи в структурі "офісу генерального прокура", та виходить що створено не було, а було перекладено функцію органу,, який заточений під інші потреби, що як мінімум уповільнило діяльність непрофільного по військовій сфері органу (ДБР), як максимум дало можливість реагувати на випадки які цікаві наприклад "офісу президента", а інші випадки не розглядати, посилаючись на перевантаженість
( яка (перевантаженість) дійсно з'явилась (якщо логічно розмірковувати) після того, як на ДБР було покладено непрофільні функції, причому в об'ємі який після початку широкомасштабного вторгнення московії проти України, збільшився (об'єм ) по логіці в декілька раз, бо саме військо збільшилось в декілька разів, тобто наприклад, якщо все військо 300 тисяч, і наприклад 1 % в структурі війська тих хто вчинив правопорушення якесь, то це 3 тисячі справ, якщо військо 1 мільйон, то відповідно при тому ж 1 проценті, це вже буде 10 тисяч справ, що дуже сутньо.)

звісно що не справляються, бо у війську як мінімум специфіка, а ДБР "заточена" під інші задачі, не говорячи вже про те, що і з тим на що "заточена" ДБР, ДБР же не справляється належним чином, бо схоже на те, що під "патронатом" "офісу президента" (далі "оп") знаходиться ДБР, і "своїх" для оп ДБР не чіпає.

Враховуючи вищенаведені моменти
(відображені в пунктах з 1) по 3), даного допису )
, то не такий вже і дивний стан речей " якщо не щоденні, так щотижневі випадки." ( © "Random User" ) , бо починаючи з 2019 року, було зроблено немало зеленими
(з оп згенеровано (скоріше всього тим же портовим, який весною 2019 року повернувся в Україну, після виборів президента України 2019 року.), а зеленими "слуга народу" проголосовано.)
для стану речей, який (стан речей) є на даний час.
22.06.2025 06:23
Тут все ясно. Велосипедистка напала на военного ТЦК и повредила военную машину. А потом у нее случился припадок эпилепсии, в результате чего она сама себе нанесла травмы.
21.06.2025 22:17
І випала з кузову вантажівки під час всього цього, не забувайте про випадіння з кузову.
21.06.2025 22:28
А коли прийшла в себе і зрозуміла що скоїла. То знайшла будівлю і вистрибнула з вікна.
21.06.2025 22:47
У цих чортів вже «машинальна реакція» як тільки бачиш велосипед - збивай? Чи як це пояснити? Хоча 100% призначать службову перевірку, по резултатам якої ні**я не зміниться.
21.06.2025 22:18
Російські військові в окупованому Луганську насмерть переїхали вантажівкою "Урал" дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Джерело: https://censor.net/ua/v3558931

Усі співпадіння випадкові.
21.06.2025 22:18
головне дівчину вбили НЕ ТЦКшники і не на бусику - тут й говорити немає про що -

ніякого гвалту - розходьтесь, бабанькі
21.06.2025 23:58
Передітий в жінку ухилянт скоїв наїзд на автомобіль - заява ТЦК.
21.06.2025 22:19
Поїхали. Вона: ухилянтка не канає, тоді ждуніха, кацапська агентка, мати ухилянта, або інша родичка, нахабно таранила лісапєдом авто мужнього герою тилу. Він: поранений інвалід на реабілітації і тому не впорався із керуванням.
21.06.2025 22:19
Я вам спрощу завдання. Ви - ждун і лапоть. І все, тепер кожне сказане вами слово не має значення. Бачте як ловко.
21.06.2025 22:21
Та я вже звик. Це ще ви лагідно. Зараз підтягнуться латентні буряти, у яких окрім тих бурятів немає жодного коментаря, ось тоді наслухаємось.
21.06.2025 22:28
Пройдіть в касу по 15 рублєй. Как пагодка в Рязані?
21.06.2025 22:31
Не лізьте поперед мене . Мені вже за декілька змін заборгували.
21.06.2025 22:36
не сумніваємось - ти кацапський бот в три зміни пихтіш
22.06.2025 00:00
Що ж поробиш, таке життя.
22.06.2025 11:13
і що "головне" у цій "новини", що збив ТЦКшник?
21.06.2025 22:21
Тебе троє скажених кажанів під дупу копнули? Чого волаєш як білий ведмідь у теплу погоду?
21.06.2025 22:45
кацапе, вивчи ще щось з українського фольклору, скучно, дєвушка
22.06.2025 00:01
Это покушение на убийство. Там до 15 лет
21.06.2025 22:24
А як би це зробив "дідусь на ЗАЗіку" також хейтили б?
21.06.2025 22:24
А якби вмирали від зупинки серця в погребі дідуся, його б також хейтили?
21.06.2025 22:26
Дідусь на ЗАЗу не втік би як той кондом.
21.06.2025 22:30
В них вже рефлекс на велосипеди! Побачив-збивай!
21.06.2025 22:26
Хай ліпить на капот кількість збитих."Покришкін,"мля.
22.06.2025 10:01
Не називайте цей непотріб військовослужбовцями.
21.06.2025 22:36
Іпсо! То велосепедистка навмисно скоїла наїзд на ТЦКашніка. Агентка раісі перешкоджала збройним силам, яка стаття ХЗ , короче на нари її! ТЦК нагородити що вичислив шпіонку!
21.06.2025 22:37
Мажорів плавно заміщають ТЦКшники.
21.06.2025 22:41
Та багато хто з розумних людей повтікав, бо в Україні довбойоби Зє вибрали.
21.06.2025 22:58
Кацапська агентесса-смертниця на замінованому велосипеді прагнула підірвати автівку інваліда-тцкашника, який здійснював заходи оповіщення три доби підряд вдень і ночі, через що його трішки розвезло від втоми. Це не завадило тиловому герою дати гідну відсіч терористці та вийти переможцем в цьому двобої!
21.06.2025 22:51
Наші котики-бурятики!
21.06.2025 22:59
Чого накинулися всі так? Очевидно же, що чергова ухилянтеса, але закон (капот) один для всіх!
21.06.2025 23:02
В був би чоловік на ровері, кинув би у Пассат і відвіз на підвал, оповіщувати
21.06.2025 23:05
От аби не їздила в штанях на лісапеді . А так професійний інстинкт спрацював
21.06.2025 23:07
Провадження проти жінки за перешкоджання законній роботі ЗСУ вже відкрили?
22.06.2025 03:32
Анонс..Скажуть ,що то велосипедистка збила тцкуна...
22.06.2025 05:57
"При плановій перевірці військо-облікових документів у велосипедистки, нею було здійснено злісну непокору законним вимогам ветерана -інваліда з тцк у вигляді намагання втекти з місці події. Але військовослужбовець втік першим"- Звенигородський ТЦК СП.
22.06.2025 07:37
В результаті глибокого службового розслідування комісія встановила - Несвідома громадянка перекривала велосипедом рух тричі пораненому, двічі контуженому військовослужбовцю в напрямку населоного пункту для виполнєнія воінского долга по оповєщєнію уклоністів про соціальну підтримку, яку вони можуть безкоштовно отримати в ТЦК. Алкоголь попав в кров героя непередбачуваним шляхом - всмоктування через шкіру з обезболюючого копресу на пораненій нозі, якою він давив на педаль газу.
22.06.2025 11:44
 
 