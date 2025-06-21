Військовий ТЦК збив велосипедистку у Звенигородці та втік: проводиться службове розслідування. ФОТОрепортаж

19 червня водій автомобіля Volkswagen Passat у місті Звенигородка Черкаської області здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, за попередніми даними, 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцезнаходження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Своєю чергою Черкаський обласний ТЦК на своїй фейсбук-сторінці опублікував офіційну інформацію щодо ДТП за участі військовослужбовця ТЦК та СП у м. Звенигородка

У ТЦК повідомили, що за даним фактом проводиться службове розслідування.

"Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.