Поліціянтка збила 7-річну дівчинку на Одещині, мати дитини заявила, що її чоловіка після цього мобілізували. ФОТОрепортаж

Керівництво поліції Одеської області ініціювало службове розслідування за фактом ДТП за участю співробітниці Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Поліціянтка 29 квітня у місті Татарбунари на службовому автомобілі збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Що кажуть у поліції?

Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу.

У поліції стверджують, що дитина дістала незначні садна. Її оглянули медики та відпустили додому.

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Поліцейську перевірили на стан сп’яніння — вона була у тверезому стані. На неї склали адмінматеріали за двома статтями: порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП) та відсутність страхового поліса (ч.1 ст. 126 КУпАП).

Правоохоронці додали, що жінці загрожує штраф або позбавлення водійських прав терміном від 6 місяців до року. На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання обов’язків.

Що розповіла мати дівчинки?

Тетяна Коновалюк, мати постраждалої дитини, у соцмережі Facebook заявила, що поліцейська не зупинилася одразу після наїзду, бо не побачила, що вчинила ДТП через те, що відволіклася на телефон. Поліцію викликав батько дитини, який став очевидцем події.

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"Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним. Він в цей час знаходився обабіч дороги біля переходу та спостерігав, як дитина пересувається через дорогу по переходу [дівчинка йшла до батька]. Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу", - написала вона.







Чоловік не перебував у розшуку ТЦК

За її словами, наступного дня її чоловіка викликали до райвідділу поліції, щоб ознайомитись з перебігом справи, але замість цього відвезли до Територіального центру комплектування.

"Чоловіка викликали повісткою до поліції як свідка події, а виявилось, що це щось схоже на помсту. Ми поїхали вдвох, він зайшов до приміщення, але звідти його швидко повезли до ТЦК, хоча він до цих подій не був в розшуку. Там він пройшов ВЛК, але лікарі повідомили, що необхідно дообстеження. Мій чоловік гіпертонік, вночі у нього в ТЦК піднявся і не знижувався тиск, у нього стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої сказали працівникам ТЦК, що якщо вони беруть відповідальність на себе, то вони його не заберуть, але чоловікові треба було терміново до лікарні", - згодом розповіла Тетяна в коментарі ТСН.

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За словами жінки, до інциденту її чоловік не перебував у розшуку в ТЦК, однак після ДТП отримав цей статус.

"У нас три дитини, але одна дитина — під опікою. Чоловік в розшуку не перебував, в додатку Резерв + зазначалось, що він є на обліку. Ми це перевіряли майже щодня. В розшуку він з’явився з 30 квітня, після того, як сталась ДТП", - розповіла журналістам вона.

Водночас у поліції заявили, що коментарі з питань мобілізації можуть надавати лише військові, однак у разі порушення мобілізаційного законодавства поліцейські мають право доставити людину до територіального центру комплектування.

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