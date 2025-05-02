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Новини Фото Протиправні дії ТЦК ДТП за участі поліціянтів
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Поліціянтка збила 7-річну дівчинку на Одещині, мати дитини заявила, що її чоловіка після цього мобілізували. ФОТОрепортаж

Керівництво поліції Одеської області ініціювало службове розслідування за фактом ДТП за участю співробітниці Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Поліціянтка 29 квітня у місті Татарбунари на службовому автомобілі збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Що кажуть у поліції?

Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу.

У поліції стверджують, що дитина дістала незначні садна. Її оглянули медики та відпустили додому.

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Поліцейську перевірили на стан сп’яніння — вона була у тверезому стані. На неї склали адмінматеріали за двома статтями: порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП) та відсутність страхового поліса (ч.1 ст. 126 КУпАП).

Правоохоронці додали, що жінці загрожує штраф або позбавлення водійських прав терміном від 6 місяців до року. На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання обов’язків.

У Татарбунарах поліцейська збила на авто 7-річну дівчинку: деталі

Що розповіла мати дівчинки?

Тетяна Коновалюк, мати постраждалої дитини, у соцмережі Facebook заявила, що поліцейська не зупинилася одразу після наїзду, бо не побачила, що вчинила ДТП через те, що відволіклася на телефон. Поліцію викликав батько дитини, який став очевидцем події.

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"Так склалося, що мій чоловік, Олександр Сухоліта, теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним. Він в цей час знаходився обабіч дороги біля переходу та спостерігав, як дитина пересувається через дорогу по переходу [дівчинка йшла до батька]. Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу", - написала вона.

У Татарбунарах поліцейська збила на авто 7-річну дівчинку: деталі
У Татарбунарах поліцейська збила на авто 7-річну дівчинку: деталі
У Татарбунарах поліцейська збила на авто 7-річну дівчинку: деталі

Чоловік не перебував у розшуку ТЦК

За її словами, наступного дня її чоловіка викликали до райвідділу поліції, щоб ознайомитись з перебігом справи, але замість цього відвезли до Територіального центру комплектування.

"Чоловіка викликали повісткою до поліції як свідка події, а виявилось, що це щось схоже на помсту. Ми поїхали вдвох, він зайшов до приміщення, але звідти його швидко повезли до ТЦК, хоча він до цих подій не був в розшуку. Там він пройшов ВЛК, але лікарі повідомили, що необхідно дообстеження. Мій чоловік гіпертонік, вночі у нього в ТЦК піднявся і не знижувався тиск, у нього стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої сказали працівникам ТЦК, що якщо вони беруть відповідальність на себе, то вони його не заберуть, але чоловікові треба було терміново до лікарні", - згодом розповіла Тетяна в коментарі ТСН.

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За словами жінки, до інциденту її чоловік не перебував у розшуку в ТЦК, однак після ДТП отримав цей статус.

"У нас три дитини, але одна дитина — під опікою. Чоловік в розшуку не перебував, в додатку Резерв + зазначалось, що він є на обліку. Ми це перевіряли майже щодня. В розшуку він з’явився з 30 квітня, після того, як сталась ДТП", - розповіла журналістам вона.

Водночас у поліції заявили, що коментарі з питань мобілізації можуть надавати лише військові, однак у разі порушення мобілізаційного законодавства поліцейські мають право доставити людину до територіального центру комплектування.

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У Татарбунарах поліцейська збила на авто 7-річну дівчинку: деталі
У Татарбунарах поліцейська збила на авто 7-річну дівчинку: деталі

Автор: 

ДТП (4470) Одеська область (3233) Нацполіція (15193) Білгород-Дністровський район (6) Татарбунари (1)


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Топ коментарі
+30
Мобілізація - як засіб зведення рахунків. Що ж. Виходить за століття нічого не змінилось. В 30-ті роки минулого століття люди використовували для зведення рахунків НКВД, у 70-ті - КГБ. Стучали один на одного через злість та заздрість, а потім їм влада винувата.
А по-справедливості, мобілізувати б ту сучку Маркович та інших співучасників злочину.
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02.05.2025 19:22
+15
Хай в тих райвідділках не дивуються, якщо зненацька з неба акуратно в димохід зі скида залетить ТМ-62 з прив'язаною до неї ефкою.
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02.05.2025 19:12
+13
Менти не змінюються, змінюється назва, а як були найгидотнішими так і залишаються!
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02.05.2025 19:29
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02.05.2025 19:08 Відповісти
Поліцейська завтикала відосики на смартфоні і збила дівчинку. По гарячих слідах розслідування було однозначно встановлено, що її батько ухилявся від мобілізації і негайно було вжито заходів
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02.05.2025 20:10 Відповісти
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02.05.2025 19:10 Відповісти
"Він в цей час знаходився обабіч дороги"…

Шкода, що немає фотографічного засвідчення.
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02.05.2025 19:11 Відповісти
на бодікамері є, але не покажуть
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02.05.2025 19:39 Відповісти
Чому він сам не перевів дитину через дорогу?Ментиня,звичайно,вона і в Африці ментиня,але ж і сімейка...
Одна дитина знаходиться під опікою...Коли опіка призначається?
Коли батьки не доглядають за дитиною..
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02.05.2025 20:12 Відповісти
Дорогенькі, то було радше до редакторів. Обабіч дороги - то хіба Босхові могло наверзтися.
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02.05.2025 20:29 Відповісти
то треба менеджером писати-на даний час тільки вони і суд і прокурори
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02.05.2025 19:11 Відповісти
Хай в тих райвідділках не дивуються, якщо зненацька з неба акуратно в димохід зі скида залетить ТМ-62 з прив'язаною до неї ефкою.
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02.05.2025 19:12 Відповісти
Дивно що воний й досі не літають ...
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02.05.2025 19:55 Відповісти
а ***** ініціївати...
73% галасовали? Їжте
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02.05.2025 19:13 Відповісти
Не могут и не должны такие люди представлять закон, это аксиома!
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02.05.2025 19:19 Відповісти
Завдання чоловіка повинно бути вижити на війні і дуже добре навчитися керувати дронами.
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02.05.2025 19:21 Відповісти
Або прийти у відпустку, вигуляти дрона.
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02.05.2025 19:24 Відповісти
Мобілізація - як засіб зведення рахунків. Що ж. Виходить за століття нічого не змінилось. В 30-ті роки минулого століття люди використовували для зведення рахунків НКВД, у 70-ті - КГБ. Стучали один на одного через злість та заздрість, а потім їм влада винувата.
А по-справедливості, мобілізувати б ту сучку Маркович та інших співучасників злочину.
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02.05.2025 19:22 Відповісти
Це все наслідки вибору мудрого наріду в 19-му році.
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02.05.2025 21:06 Відповісти
Менти не змінюються, змінюється назва, а як були найгидотнішими так і залишаються!
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02.05.2025 19:29 Відповісти
Попасти в районі в ментовку це потрібно мати серйозних кумів в містячковій владі +і крім того сплатити доволі крутий хабар..в тцк там теж всі свої...це тобі не Одеса де в патрульні беруть будь кого..тільки от по одеським поняттям стати ментом западло..набирають з райцентрів..а житла службового нема..тобто знімай хату..
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02.05.2025 19:40 Відповісти
суд лінча? чи як ще добитися справедливості?

максимум звільнять тварину.
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02.05.2025 19:42 Відповісти
Врадіївка#2?
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02.05.2025 19:43 Відповісти
Прийде в самоволку і завалить дуру. І буде правий. А у мєнтів мозгів нема. «Порішали», ідіоти
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02.05.2025 19:48 Відповісти
Як були мусорами так і залишились мусорами- сцикливі опричнки на службі у''хазяїв'' і готові виконувати злочинні накази аби тільки не йти захищати Батьківщину.А мусорні у нас 350 000 ,здорових,молодих і навчених користуватись зброєю.От чому ,хоча би половину невідпоавити на фронт?
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02.05.2025 20:09 Відповісти
МИ ЗА ХАЗАЇВ !
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02.05.2025 20:18 Відповісти
Не рабы. Мы не расея. Хлопці повернуться порядок наведуть. Мусора уже давят холопов по кайфу.
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02.05.2025 20:13 Відповісти
У чоловіка чотири неповнолітніх дитини.
Згідно закону його не мали права мобілізувати.
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02.05.2025 20:17 Відповісти
На скільки відомо, то історія продовжується. Батька дитини протримали добу в ТЦК. У нього стався гіпертонічний криз. Його доставили до лікарні. Десь о першій ночі в лікарню приїхали представники тцк та поліція, щоб знову чоловіка доставити до тцк. На скільки я розумію, система в обличчі поліції вирішила його просто позбутися. Всі ж ми розуміємо, влк він пройде за півгодини. Через пів доби вже буде в навчальному центрі. Через місяць десь під Покровськом.
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02.05.2025 20:34 Відповісти
Забули вже Врадіївку, тварюки..
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02.05.2025 20:47 Відповісти
Після такого ви дивуєтесь що люди на них кидаються з ножами?!
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02.05.2025 21:12 Відповісти
Підерня
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02.05.2025 21:28 Відповісти
 
 