Офіцер Нацгвардії під дією наркотиків на смерть збив трьох військових: його засудили до 12 років тюрми. ФОТО

Криворізький районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років позбавлення волі офіцера Нацгвардії, з вини якого у ДТП загинули троє людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що аварія сталася у лютому 2023 року.

Слідством встановлено, що чоловік сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння після вживання марихуани. Рухаючись автодорогою Миколаїв – Кривий Ріг, під час обгону він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Унаслідок зіткнення загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика. Свою вину засуджений не визнав.

Суд визнав правоохоронця винним у порушенні правил дорожнього руху особою, яка перебувала у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 4 ст. 286 КК України), та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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