Офіцер Нацгвардії під дією наркотиків на смерть збив трьох військових: його засудили до 12 років тюрми. ФОТО
Криворізький районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років позбавлення волі офіцера Нацгвардії, з вини якого у ДТП загинули троє людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.
Зазначається, що аварія сталася у лютому 2023 року.
Слідством встановлено, що чоловік сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння після вживання марихуани. Рухаючись автодорогою Миколаїв – Кривий Ріг, під час обгону він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.
Унаслідок зіткнення загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика. Свою вину засуджений не визнав.
Суд визнав правоохоронця винним у порушенні правил дорожнього руху особою, яка перебувала у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 4 ст. 286 КК України), та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
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- ууу, народ війну забув!!!
- ууу, а він оновив дані в ТЦК?
- ууу, а чому не на фронті?
- ууу, коліна прострелити!
- ууу, розстріляти!!!
Але ж тут ця тема - фактично "табу". Бо неприємні речі вилазять
І у ЄС закони жорсткіші набагато