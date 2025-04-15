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Новини Фото Смертельні ДТП
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Офіцер Нацгвардії під дією наркотиків на смерть збив трьох військових: його засудили до 12 років тюрми. ФОТО

Криворізький районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років позбавлення волі офіцера Нацгвардії, з вини якого у ДТП загинули троє людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора

Зазначається, що аварія сталася у лютому 2023 року.

Слідством встановлено, що чоловік сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння після вживання марихуани. Рухаючись автодорогою Миколаїв – Кривий Ріг, під час обгону він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Унаслідок зіткнення загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика. Свою вину засуджений не визнав. 

Суд визнав правоохоронця винним у порушенні правил дорожнього руху особою, яка перебувала у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 4 ст. 286 КК України), та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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Смертельна ДТП за участі поліціянта на Дніпропетровщині
Смертельна ДТП за участі поліціянта на Дніпропетровщині
Смертельна ДТП за участі поліціянта на Дніпропетровщині

Автор: 

ДТП (4467) вирок (1069) Національна гвардія (1527) ДБР (3488) Дніпропетровська область (3717) Криворізький район (132)


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Топ коментарі
+13
"Ви за мене на фронті воюйте, кров проливайте, а я, упоротий вусмерть, буду ще вас на дорогах мочити..."

*******.
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15.04.2025 16:12
+11
А маріхуану офіцеру підкинули "ухилянти" під виглядом звичайних цигарок...
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15.04.2025 15:53
+9
Але ж 12 років...4 роки за одне вбивство...Майже у всіх штатах Амкрики смертельна ДТП під дієї наркотиків розцінюється як умисне вбивство...а тут потрійне...довічне або стілець...
І у ЄС закони жорсткіші набагато
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15.04.2025 17:08
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А маріхуану офіцеру підкинули "ухилянти" під виглядом звичайних цигарок...
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15.04.2025 15:53 Відповісти
Ходив би пішки, можливо не трапилася така трагедія. Гидко дивитися коли те що ростачають до війська для перемоги використане для вбивства захисників України.
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15.04.2025 16:05 Відповісти
Та яке пішки: "тачка" волонтерська, ТО - за донати, пальне - державне. Хіба що маріхуана за власний кошт...
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15.04.2025 16:47 Відповісти
"Ви за мене на фронті воюйте, кров проливайте, а я, упоротий вусмерть, буду ще вас на дорогах мочити..."

*******.
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15.04.2025 16:12 Відповісти
А був би цивільний за кермом, було в цій темі 100500 дописів такого змісту:

- ууу, народ війну забув!!!
- ууу, а він оновив дані в ТЦК?
- ууу, а чому не на фронті?
- ууу, коліна прострелити!
- ууу, розстріляти!!!

Але ж тут ця тема - фактично "табу". Бо неприємні речі вилазять
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15.04.2025 16:51 Відповісти
а може і при владі вживає хтось цю муйню....наслідки теж є.
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15.04.2025 17:02 Відповісти
Коли призначать покарання київському судді-вбивці Тандиру?
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15.04.2025 17:06 Відповісти
Але ж 12 років...4 роки за одне вбивство...Майже у всіх штатах Амкрики смертельна ДТП під дієї наркотиків розцінюється як умисне вбивство...а тут потрійне...довічне або стілець...
І у ЄС закони жорсткіші набагато
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15.04.2025 17:08 Відповісти
Таки у нас правоохоронці.
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15.04.2025 17:10 Відповісти
Портновські судді
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16.04.2025 03:38 Відповісти
 
 