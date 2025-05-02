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Новости Фото Незаконные действия ТЦК ДТП с участием полицейских
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Полицейская сбила 7-летнюю девочку в Одесской области, мать ребенка заявила, что ее мужа после этого мобилизовали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководство полиции Одесской области инициировало служебное расследование по факту ДТП с участием сотрудницы Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Полицейская 29 апреля в городе Татарбунары на служебном автомобиле сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в полиции?

Установлено, что сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу.

В полиции утверждают, что ребенок получил незначительные ссадины. Его осмотрели медики и отпустили домой.

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Полицейскую проверили на состояние опьянения - она была в трезвом состоянии. На нее составили админматериалы по двум статьям: нарушение правил дорожного движения (ст. 124 КУоАП) и отсутствие страхового полиса (ч.1 ст. 126 КУоАП).

Правоохранители добавили, что женщине грозит штраф или лишение водительских прав сроком от 6 месяцев до года. На время служебного расследования полицейскую отстранили от исполнения обязанностей.

В Татарбунарах полицейская сбила на машине 7-летнюю девочку: подробности

Что рассказала мать девочки?

Татьяна Коновалюк, мать пострадавшего ребенка, в соцсети Facebook заявила, что полицейская не остановилась сразу после наезда, потому что не увидела, что совершила ДТП из-за того, что отвлеклась на телефон. Полицию вызвал отец ребенка, который стал очевидцем происшествия.

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"Так сложилось, что мой муж, Александр Сухолита, тоже стал очевидцем этого дорожно-транспортного происшествия, поскольку ребенок был с ним. Он в это время находился на обочине дороги возле перехода и наблюдал, как ребенок передвигается через дорогу по переходу [девочка шла к отцу]. Когда ребенок прошел половину дороги, на его глазах машина сбивает ее и 11 метров и протягивает к следующему пешеходному переходу", - написала она.

В Татарбунарах полицейская сбила на машине 7-летнюю девочку: подробности
В Татарбунарах полицейская сбила на машине 7-летнюю девочку: подробности
В Татарбунарах полицейская сбила на машине 7-летнюю девочку: подробности

Мужчина не находился в розыске ТЦК

По ее словам, на следующий день ее мужа вызвали в райотдел полиции, чтобы ознакомиться с ходом дела, но вместо этого отвезли в Территориальный центр комплектования.

"Мужчину вызвали повесткой в полицию как свидетеля происшествия, а оказалось, что это что-то похожее на месть. Мы поехали вдвоем, он зашел в помещение, но оттуда его быстро повезли в ТЦК, хотя он до этих событий не был в розыске. Там он прошел ВВК, но врачи сообщили, что необходимо дообследование. Мой муж гипертоник, ночью у него в ТЦК поднялось и не снижалось давление, у него случился гипертонический криз. Врачи скорой сказали работникам ТЦК, что если они берут ответственность на себя, то они его не заберут, но мужу надо было срочно в больницу", - впоследствии рассказала Татьяна в комментарии ТСН.

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По словам женщины, до инцидента ее муж не находился в розыске в ТЦК, однако после ДТП получил этот статус.

"У нас три ребенка, но один ребенок - под опекой. Мужчина в розыске не находился, в приложении Резерв + отмечалось, что он на учете. Мы это проверяли почти каждый день. В розыске он появился с 30 апреля, после того, как произошло ДТП", - рассказала журналистам она.

В то же время в полиции заявили, что комментарии по вопросам мобилизации могут предоставлять только военные, однако в случае нарушения мобилизационного законодательства полицейские имеют право доставить человека в территориальный центр комплектования.

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В Татарбунарах полицейская сбила на машине 7-летнюю девочку: подробности
В Татарбунарах полицейская сбила на машине 7-летнюю девочку: подробности

Автор: 

ДТП (7676) Одесская область (3585) Нацполиция (16487) Белгород-Днестровский район (6) Татарбунары (1)


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Топ комментарии
+25
Мобілізація - як засіб зведення рахунків. Що ж. Виходить за століття нічого не змінилось. В 30-ті роки минулого століття люди використовували для зведення рахунків НКВД, у 70-ті - КГБ. Стучали один на одного через злість та заздрість, а потім їм влада винувата.
А по-справедливості, мобілізувати б ту сучку Маркович та інших співучасників злочину.
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02.05.2025 19:22
+12
Хай в тих райвідділках не дивуються, якщо зненацька з неба акуратно в димохід зі скида залетить ТМ-62 з прив'язаною до неї ефкою.
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02.05.2025 19:12
+10
а ***** ініціївати...
73% галасовали? Їжте
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02.05.2025 19:13
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02.05.2025 19:08 Ответить
Поліцейська завтикала відосики на смартфоні і збила дівчинку. По гарячих слідах розслідування було однозначно встановлено, що її батько ухилявся від мобілізації і негайно було вжито заходів
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02.05.2025 20:10 Ответить
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02.05.2025 19:10 Ответить
"Він в цей час знаходився обабіч дороги"…

Шкода, що немає фотографічного засвідчення.
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02.05.2025 19:11 Ответить
на бодікамері є, але не покажуть
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02.05.2025 19:39 Ответить
Чому він сам не перевів дитину через дорогу?Ментиня,звичайно,вона і в Африці ментиня,але ж і сімейка...
Одна дитина знаходиться під опікою...Коли опіка призначається?
Коли батьки не доглядають за дитиною..
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02.05.2025 20:12 Ответить
Дорогенькі, то було радше до редакторів. Обабіч дороги - то хіба Босхові могло наверзтися.
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02.05.2025 20:29 Ответить
то треба менеджером писати-на даний час тільки вони і суд і прокурори
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02.05.2025 19:11 Ответить
Хай в тих райвідділках не дивуються, якщо зненацька з неба акуратно в димохід зі скида залетить ТМ-62 з прив'язаною до неї ефкою.
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02.05.2025 19:12 Ответить
Дивно що воний й досі не літають ...
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02.05.2025 19:55 Ответить
а ***** ініціївати...
73% галасовали? Їжте
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02.05.2025 19:13 Ответить
Не могут и не должны такие люди представлять закон, это аксиома!
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02.05.2025 19:19 Ответить
Завдання чоловіка повинно бути вижити на війні і дуже добре навчитися керувати дронами.
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02.05.2025 19:21 Ответить
Або прийти у відпустку, вигуляти дрона.
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02.05.2025 19:24 Ответить
Мобілізація - як засіб зведення рахунків. Що ж. Виходить за століття нічого не змінилось. В 30-ті роки минулого століття люди використовували для зведення рахунків НКВД, у 70-ті - КГБ. Стучали один на одного через злість та заздрість, а потім їм влада винувата.
А по-справедливості, мобілізувати б ту сучку Маркович та інших співучасників злочину.
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02.05.2025 19:22 Ответить
Це все наслідки вибору мудрого наріду в 19-му році.
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02.05.2025 21:06 Ответить
Менти не змінюються, змінюється назва, а як були найгидотнішими так і залишаються!
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02.05.2025 19:29 Ответить
Попасти в районі в ментовку це потрібно мати серйозних кумів в містячковій владі +і крім того сплатити доволі крутий хабар..в тцк там теж всі свої...це тобі не Одеса де в патрульні беруть будь кого..тільки от по одеським поняттям стати ментом западло..набирають з райцентрів..а житла службового нема..тобто знімай хату..
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02.05.2025 19:40 Ответить
суд лінча? чи як ще добитися справедливості?

максимум звільнять тварину.
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02.05.2025 19:42 Ответить
Врадіївка#2?
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02.05.2025 19:43 Ответить
Прийде в самоволку і завалить дуру. І буде правий. А у мєнтів мозгів нема. «Порішали», ідіоти
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02.05.2025 19:48 Ответить
Як були мусорами так і залишились мусорами- сцикливі опричнки на службі у''хазяїв'' і готові виконувати злочинні накази аби тільки не йти захищати Батьківщину.А мусорні у нас 350 000 ,здорових,молодих і навчених користуватись зброєю.От чому ,хоча би половину невідпоавити на фронт?
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02.05.2025 20:09 Ответить
МИ ЗА ХАЗАЇВ !
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02.05.2025 20:18 Ответить
Не рабы. Мы не расея. Хлопці повернуться порядок наведуть. Мусора уже давят холопов по кайфу.
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02.05.2025 20:13 Ответить
У чоловіка чотири неповнолітніх дитини.
Згідно закону його не мали права мобілізувати.
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02.05.2025 20:17 Ответить
На скільки відомо, то історія продовжується. Батька дитини протримали добу в ТЦК. У нього стався гіпертонічний криз. Його доставили до лікарні. Десь о першій ночі в лікарню приїхали представники тцк та поліція, щоб знову чоловіка доставити до тцк. На скільки я розумію, система в обличчі поліції вирішила його просто позбутися. Всі ж ми розуміємо, влк він пройде за півгодини. Через пів доби вже буде в навчальному центрі. Через місяць десь під Покровськом.
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02.05.2025 20:34 Ответить
Забули вже Врадіївку, тварюки..
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02.05.2025 20:47 Ответить
Після такого ви дивуєтесь що люди на них кидаються з ножами?!
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02.05.2025 21:12 Ответить
 
 