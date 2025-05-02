Полицейская сбила 7-летнюю девочку в Одесской области, мать ребенка заявила, что ее мужа после этого мобилизовали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Руководство полиции Одесской области инициировало служебное расследование по факту ДТП с участием сотрудницы Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Полицейская 29 апреля в городе Татарбунары на служебном автомобиле сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят в полиции?
Установлено, что сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу.
В полиции утверждают, что ребенок получил незначительные ссадины. Его осмотрели медики и отпустили домой.
Полицейскую проверили на состояние опьянения - она была в трезвом состоянии. На нее составили админматериалы по двум статьям: нарушение правил дорожного движения (ст. 124 КУоАП) и отсутствие страхового полиса (ч.1 ст. 126 КУоАП).
Правоохранители добавили, что женщине грозит штраф или лишение водительских прав сроком от 6 месяцев до года. На время служебного расследования полицейскую отстранили от исполнения обязанностей.
Что рассказала мать девочки?
Татьяна Коновалюк, мать пострадавшего ребенка, в соцсети Facebook заявила, что полицейская не остановилась сразу после наезда, потому что не увидела, что совершила ДТП из-за того, что отвлеклась на телефон. Полицию вызвал отец ребенка, который стал очевидцем происшествия.
"Так сложилось, что мой муж, Александр Сухолита, тоже стал очевидцем этого дорожно-транспортного происшествия, поскольку ребенок был с ним. Он в это время находился на обочине дороги возле перехода и наблюдал, как ребенок передвигается через дорогу по переходу [девочка шла к отцу]. Когда ребенок прошел половину дороги, на его глазах машина сбивает ее и 11 метров и протягивает к следующему пешеходному переходу", - написала она.
Мужчина не находился в розыске ТЦК
По ее словам, на следующий день ее мужа вызвали в райотдел полиции, чтобы ознакомиться с ходом дела, но вместо этого отвезли в Территориальный центр комплектования.
"Мужчину вызвали повесткой в полицию как свидетеля происшествия, а оказалось, что это что-то похожее на месть. Мы поехали вдвоем, он зашел в помещение, но оттуда его быстро повезли в ТЦК, хотя он до этих событий не был в розыске. Там он прошел ВВК, но врачи сообщили, что необходимо дообследование. Мой муж гипертоник, ночью у него в ТЦК поднялось и не снижалось давление, у него случился гипертонический криз. Врачи скорой сказали работникам ТЦК, что если они берут ответственность на себя, то они его не заберут, но мужу надо было срочно в больницу", - впоследствии рассказала Татьяна в комментарии ТСН.
По словам женщины, до инцидента ее муж не находился в розыске в ТЦК, однако после ДТП получил этот статус.
"У нас три ребенка, но один ребенок - под опекой. Мужчина в розыске не находился, в приложении Резерв + отмечалось, что он на учете. Мы это проверяли почти каждый день. В розыске он появился с 30 апреля, после того, как произошло ДТП", - рассказала журналистам она.
В то же время в полиции заявили, что комментарии по вопросам мобилизации могут предоставлять только военные, однако в случае нарушения мобилизационного законодательства полицейские имеют право доставить человека в территориальный центр комплектования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкода, що немає фотографічного засвідчення.
Одна дитина знаходиться під опікою...Коли опіка призначається?
Коли батьки не доглядають за дитиною..
73% галасовали? Їжте
А по-справедливості, мобілізувати б ту сучку Маркович та інших співучасників злочину.
максимум звільнять тварину.
Згідно закону його не мали права мобілізувати.