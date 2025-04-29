Двойное ДТП с украинцами под Варшавой: пострадали 15 человек, – МИД

Водитель грузового автомобиля, который врезался в пожарную машину на месте опрокидывания автобуса с гражданами Украины под Варшавой в ночь на вторник, также является гражданином Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как произошло ДТП?

"Первое ДТП: автобус, который двигался по маршруту Минск-Вроцлав, с 27 лицами на борту (26 пассажиров и водитель) врезался в энергопоглощающие барьеры и перевернулся. Посольство проверяет количество пострадавших граждан Украины. Второе ДТП: во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП в пожарную машину врезался грузовик и перекрыл движение автотранспорта. Водитель грузовика является гражданином Украины", - говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Сколько пострадавших?

По их данным, в результате обоих инцидентов 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди них 12 пассажиров автобуса, водитель грузовика и двое пожарных. Все пострадавшие госпитализированы. Другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, предоставленном автоперевозчиком.

"По состоянию на сейчас обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало", - сообщили в МИД Украины.

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Что предшествовало?

По сообщению посольства Украины в Польше, дорожно-транспортные происшествия произошли на скоростной дороге S2 (на пересечении с дорогой S79) вблизи села Давиды Мазовецкого воеводства (10 км от Варшавы). Движение по дороге S2 сейчас временно приостановлено, на месте работают экстренные службы.

Ранее польское издание "Городской репортер" сообщило о 17 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в ночь на вторник на южной окраине Варшавы, район Урсинув. "Около 3 часов ночи на скоростной автомагистрали S2 в Варшаве, возле выезда на S7 в районе Урсинова, произошла серьезная авария с участием автобуса, в котором находилось 26 человек. В результате двух инцидентов 17 человек получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии... Четырнадцать человек из автобуса доставили в больницу, еще нескольких до сих пор лечат парамедики на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Среди пассажиров автобуса есть граждане Украины, Беларуси и Испании, сколько и какой страны, не сообщалось.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление транспортным средством на повороте дороги, врезался в ограждение, а затем автобус перевернулся на бок и врезался в фонарный столб... Во время спасательных операций произошла еще одна серьезная авария. Грузовик врезался в боевую машину добровольной пожарной части Давидов, которая охраняла место инцидента. Водитель грузовика застрял в транспортном средстве и его пришлось вытаскивать с помощью гидравлических инструментов. Его, водителя пожарной машины и пожарного доставили в больницу", - сообщило издание.

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