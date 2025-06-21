Военный ТЦК сбил велосипедистку в Звенигородке и скрылся: проводится служебное расследование. ФОТОрепортаж
19 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat в городе Звенигородка Черкасской области совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Полицейские оперативно установили личность руководителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
В свою очередь Черкасский областной ТЦК на своей фейсбук-странице опубликовал официальную информацию о ДТП с участием военнослужащего ТЦК и СП в г. Звенигородка
В ТЦК сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.
"Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.
Приносим искренние извинения потерпевшей относительно ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Хіба не так...?
Або "дядько у військових штанах та у військових шкарпетках.. "
Не здивуюся якщо він її, за чоловіка сприйняв спочатку.
О, тцкашне лайно вилізло
(там же
(в документі який проголосовано зеленими )
, було про перейменування Генеральної Прокуратури України в офіс генерального прокурора України
(тобто абревіатура неоднозначна вийшла "огпу," прямо як одна із реінкарнацій "чк", яке (відомство "чк") в крайній своїй реінкарнації називається "фсб", може то навіть і не староста таке співпадіння, а навіть може не помітний для багатьох хто "не в темі" тролінг, від тих, хто був генератором "найвеличніших" змін в законодавстві (не виключено що саме портнов, який весною 2019 року повернувся в Україну, після виборів президента України 2019 року, був автором всіх "найвеличніших" змін в законодавстві), які (зміни в законодавстві) були масово (законів було прийнято тоді, в вересні 2019 року багато, не всі закони може і читали ті, кого зе понабирав в партію "слуга народу", та проголосовано було дуже багато законів різних, може спішили, чомусь. ) проголосовані зеленими, в вересні 2019 року.)
, там же, було сказано що "в разі потреби" буде створено окремий спеціальний відділ в офісі генерального прокурора, який буде займатись функціями, які до того займалась військова прокуратура, яку вирішено було ліквідувати
(та, як показує практика, створено так і не було спеціального відділу, а просто з часом, коли від безконтрольності з'явилось багато зловживань, то щоб хоч якось, хоч якусь реакцію показати, функції військової прокуратури, "просто" було перекладено на ДБР, яка при створенні "заточена" під інші функції, тобто на ДБР поклали додаткові не притаманні ДБР функції військової прокуратури, при тому що по профілю ДБР і так роботи "не початий край".)
, також, йшлось і про скорочення штату прокурорів з 15 тисяч до 10 тисяч і одночасно про те що відтоді генеральний прокурор може звільняти прокурорів без згоди ради прокурорів
(і як показує практика знову ж таки, схоже що "стоппоцентно свої прокурори" , починаючи з 2019 року, назвільняли так, що залишились в більшості своїй "прокурори-інваліди" які отримують величезні суми з бюджету у вигляді пенсії по інвалідності, тобто з карману платників податків України, чи не для того зроблені були "інвалідності" (які були зроблені після 2019 року ), щоб "відбити" кошти які були потрібні для того, щоб для "стоппоцентно своїх генпрокурорів", було бачення що у тих прокурорів які таки після скорочення залишились "чиста репутація", яка дозволила подальше перебування в органах прокуратури, з огляду пункту про скорочення прокуратури з 15 тисяч, до 10 тисяч прокурорів.)
як було до того.)
, тобто першочерговість схоже що була в ліквідації військової прокуратури для офісу президента (юрист портнов ? ) .
2) Спробу відновити діяльність військової прокуратури 1 квітня 2022 року
(було проголосовано Верховною Радою України за відновлення діяльності )
, але зе, заблокував даний момент.
3) ДБР, на яку поклали зелені функцію військової прокуратури
(хоча в законі який зелені проголосували в вересні 2019 року, говорилось, що "при потребі", офіс генерального прокурора, "в разі необхідності", створить відповідні підрозділи в структурі "офісу генерального прокура", та виходить що створено не було, а було перекладено функцію органу,, який заточений під інші потреби, що як мінімум уповільнило діяльність непрофільного по військовій сфері органу (ДБР), як максимум дало можливість реагувати на випадки які цікаві наприклад "офісу президента", а інші випадки не розглядати, посилаючись на перевантаженість
( яка (перевантаженість) дійсно з'явилась (якщо логічно розмірковувати) після того, як на ДБР було покладено непрофільні функції, причому в об'ємі який після початку широкомасштабного вторгнення московії проти України, збільшився (об'єм ) по логіці в декілька раз, бо саме військо збільшилось в декілька разів, тобто наприклад, якщо все військо 300 тисяч, і наприклад 1 % в структурі війська тих хто вчинив правопорушення якесь, то це 3 тисячі справ, якщо військо 1 мільйон, то відповідно при тому ж 1 проценті, це вже буде 10 тисяч справ, що дуже сутньо.)
звісно що не справляються, бо у війську як мінімум специфіка, а ДБР "заточена" під інші задачі, не говорячи вже про те, що і з тим на що "заточена" ДБР, ДБР же не справляється належним чином, бо схоже на те, що під "патронатом" "офісу президента" (далі "оп") знаходиться ДБР, і "своїх" для оп ДБР не чіпає.
Враховуючи вищенаведені моменти
(відображені в пунктах з 1) по 3), даного допису )
, то не такий вже і дивний стан речей " якщо не щоденні, так щотижневі випадки." ( © "Random User" ) , бо починаючи з 2019 року, було зроблено немало зеленими
(з оп згенеровано (скоріше всього тим же портовим, який весною 2019 року повернувся в Україну, після виборів президента України 2019 року.), а зеленими "слуга народу" проголосовано.)
для стану речей, який (стан речей) є на даний час.
Усі співпадіння випадкові.
ніякого гвалту - розходьтесь, бабанькі