Военный ТЦК сбил велосипедистку в Звенигородке и скрылся: проводится служебное расследование. ФОТОрепортаж

19 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat в городе Звенигородка Черкасской области совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полицейские оперативно установили личность руководителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В свою очередь Черкасский областной ТЦК на своей фейсбук-странице опубликовал официальную информацию о ДТП с участием военнослужащего ТЦК и СП в г. Звенигородка

В ТЦК сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.

"Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.

Приносим искренние извинения потерпевшей относительно ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

