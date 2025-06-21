РУС
Военный ТЦК сбил велосипедистку в Звенигородке и скрылся: проводится служебное расследование. ФОТОрепортаж

19 июня водитель автомобиля Volkswagen Passat в городе Звенигородка Черкасской области совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Военный ТЦК наехал на женщину в Звенигородке и скрылся

Полицейские оперативно установили личность руководителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.

Военный ТЦК наехал на женщину в Звенигородке и скрылся

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Военный ТЦК наехал на женщину в Звенигородке и скрылся

В свою очередь Черкасский областной ТЦК на своей фейсбук-странице опубликовал официальную информацию о ДТП с участием военнослужащего ТЦК и СП в г. Звенигородка

В ТЦК сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.

"Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.

Приносим искренние извинения потерпевшей относительно ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

+39
Він не перший тцкшник, який збив людину на велосипеді, це вже у них тенденція
21.06.2025 22:10 Ответить
+38
Це напевно у нього професійне вже. Як бачить когось на велосипеді, то треба підрізати, збивати, і перевіряти документи.
Не здивуюся якщо він її, за чоловіка сприйняв спочатку.
21.06.2025 22:11 Ответить
+32
А де заява керівника, що жінка навмисно попала під колеса автомобіля, а потім напоїла потужного бійця мобілізаційного фронту?
21.06.2025 22:12 Ответить
Він не перший тцкшник, який збив людину на велосипеді, це вже у них тенденція
21.06.2025 22:10 Ответить
Тебе троє скажених кажанів під дупу копнули? Чого волаєш як білий ведмідь у теплу погоду?
21.06.2025 22:52 Ответить
Це не він. Автівку викрали і підкинули йому
21.06.2025 22:29 Ответить
Клізмою влили
21.06.2025 22:59 Ответить
100% Ба,навіть більше-велосипед і жінка на ньому також крадені.
22.06.2025 09:50 Ответить
Людолов тцк у спецодягу, схожому на однострій військових ©
Хіба не так...?
Або "дядько у військових штанах та у військових шкарпетках.. "
21.06.2025 22:10 Ответить
Розслабився - і був радісно схвильований?
21.06.2025 22:11 Ответить
Поспішав проводить оповіщення.
21.06.2025 22:13 Ответить
Це напевно у нього професійне вже. Як бачить когось на велосипеді, то треба підрізати, збивати, і перевіряти документи.
Не здивуюся якщо він її, за чоловіка сприйняв спочатку.
21.06.2025 22:11 Ответить
До речі,він ще й бухий був!
21.06.2025 22:12 Ответить
Подумав що зараз цього чоловіка присону, і ще на пляшку буде. А то баба виявилася
21.06.2025 22:15 Ответить
це теж професійне
21.06.2025 22:27 Ответить
У Глевасі сьогодні день відкритих дверей. На хворих ображатись, то гріх.
21.06.2025 22:29 Ответить
Тяжкий спадок Чорнобиля.... Дупа з вухами. 🖕
21.06.2025 22:40 Ответить
Ахахаа, як раз навпаки. Він зебобік, як і ти доречі.
21.06.2025 22:54 Ответить
Ага, то ж при Порошенко бусифікацію придумали, а не за найвеличнішого Зє. Довбойоб....
21.06.2025 22:54 Ответить
Із власної практики напевно зебіл?😁
21.06.2025 22:38 Ответить
А де заява керівника, що жінка навмисно попала під колеса автомобіля, а потім напоїла потужного бійця мобілізаційного фронту?
21.06.2025 22:12 Ответить
… і потім його наздоганяла з сокирою і тому він втік. Підозрюю десь така і буде відповідь від ТЦК, бо їм абсолютно начхати на думку людей, бо вони їх вважають за тупих овець.
21.06.2025 22:21 Ответить
А ви чому усіх під одну гребінку рівняєте? Не дарма від вас кацапсятиною смердить.
21.06.2025 23:18 Ответить
А ты не нюхай!
22.06.2025 01:24 Ответить
Dmitriy Prudko ........

О, тцкашне лайно вилізло
22.06.2025 09:20 Ответить
Пожурять і відпустять, вони тепер у нас нова каста недоторканих, разом з суддями, прокурорами і зеленою поганню!
21.06.2025 22:13 Ответить
Попередні 30 років у них не було настільки необмеженої влади. Тепер вони можуть стріляти, викрадати і навіть вбивати людей, списуючи це на епілепсію/серцевий напад/невдале падіння та фактично доступ до потоку кешу. У них таких можливостей ніколи в житті не було, тому за продовження їх вони будуть чіплятись зубами.
21.06.2025 22:28 Ответить
Звісно було, але останніми роками це переросло в якщо не щоденні, так щотижневі випадки.
21.06.2025 22:37 Ответить
1) Ліквідація військової прокуратури, проголосована "слугами" була в вересні 2019 року

(там же
(в документі який проголосовано зеленими )
, було про перейменування Генеральної Прокуратури України в офіс генерального прокурора України
(тобто абревіатура неоднозначна вийшла "огпу," прямо як одна із реінкарнацій "чк", яке (відомство "чк") в крайній своїй реінкарнації називається "фсб", може то навіть і не староста таке співпадіння, а навіть може не помітний для багатьох хто "не в темі" тролінг, від тих, хто був генератором "найвеличніших" змін в законодавстві (не виключено що саме портнов, який весною 2019 року повернувся в Україну, після виборів президента України 2019 року, був автором всіх "найвеличніших" змін в законодавстві), які (зміни в законодавстві) були масово (законів було прийнято тоді, в вересні 2019 року багато, не всі закони може і читали ті, кого зе понабирав в партію "слуга народу", та проголосовано було дуже багато законів різних, може спішили, чомусь. ) проголосовані зеленими, в вересні 2019 року.)
, там же, було сказано що "в разі потреби" буде створено окремий спеціальний відділ в офісі генерального прокурора, який буде займатись функціями, які до того займалась військова прокуратура, яку вирішено було ліквідувати
(та, як показує практика, створено так і не було спеціального відділу, а просто з часом, коли від безконтрольності з'явилось багато зловживань, то щоб хоч якось, хоч якусь реакцію показати, функції військової прокуратури, "просто" було перекладено на ДБР, яка при створенні "заточена" під інші функції, тобто на ДБР поклали додаткові не притаманні ДБР функції військової прокуратури, при тому що по профілю ДБР і так роботи "не початий край".)
, також, йшлось і про скорочення штату прокурорів з 15 тисяч до 10 тисяч і одночасно про те що відтоді генеральний прокурор може звільняти прокурорів без згоди ради прокурорів
(і як показує практика знову ж таки, схоже що "стоппоцентно свої прокурори" , починаючи з 2019 року, назвільняли так, що залишились в більшості своїй "прокурори-інваліди" які отримують величезні суми з бюджету у вигляді пенсії по інвалідності, тобто з карману платників податків України, чи не для того зроблені були "інвалідності" (які були зроблені після 2019 року ), щоб "відбити" кошти які були потрібні для того, щоб для "стоппоцентно своїх генпрокурорів", було бачення що у тих прокурорів які таки після скорочення залишились "чиста репутація", яка дозволила подальше перебування в органах прокуратури, з огляду пункту про скорочення прокуратури з 15 тисяч, до 10 тисяч прокурорів.)
як було до того.)

, тобто першочерговість схоже що була в ліквідації військової прокуратури для офісу президента (юрист портнов ? ) .

2) Спробу відновити діяльність військової прокуратури 1 квітня 2022 року
(було проголосовано Верховною Радою України за відновлення діяльності )
, але зе, заблокував даний момент.

3) ДБР, на яку поклали зелені функцію військової прокуратури

(хоча в законі який зелені проголосували в вересні 2019 року, говорилось, що "при потребі", офіс генерального прокурора, "в разі необхідності", створить відповідні підрозділи в структурі "офісу генерального прокура", та виходить що створено не було, а було перекладено функцію органу,, який заточений під інші потреби, що як мінімум уповільнило діяльність непрофільного по військовій сфері органу (ДБР), як максимум дало можливість реагувати на випадки які цікаві наприклад "офісу президента", а інші випадки не розглядати, посилаючись на перевантаженість
( яка (перевантаженість) дійсно з'явилась (якщо логічно розмірковувати) після того, як на ДБР було покладено непрофільні функції, причому в об'ємі який після початку широкомасштабного вторгнення московії проти України, збільшився (об'єм ) по логіці в декілька раз, бо саме військо збільшилось в декілька разів, тобто наприклад, якщо все військо 300 тисяч, і наприклад 1 % в структурі війська тих хто вчинив правопорушення якесь, то це 3 тисячі справ, якщо військо 1 мільйон, то відповідно при тому ж 1 проценті, це вже буде 10 тисяч справ, що дуже сутньо.)

звісно що не справляються, бо у війську як мінімум специфіка, а ДБР "заточена" під інші задачі, не говорячи вже про те, що і з тим на що "заточена" ДБР, ДБР же не справляється належним чином, бо схоже на те, що під "патронатом" "офісу президента" (далі "оп") знаходиться ДБР, і "своїх" для оп ДБР не чіпає.

Враховуючи вищенаведені моменти
(відображені в пунктах з 1) по 3), даного допису )
, то не такий вже і дивний стан речей " якщо не щоденні, так щотижневі випадки." ( © "Random User" ) , бо починаючи з 2019 року, було зроблено немало зеленими
(з оп згенеровано (скоріше всього тим же портовим, який весною 2019 року повернувся в Україну, після виборів президента України 2019 року.), а зеленими "слуга народу" проголосовано.)
для стану речей, який (стан речей) є на даний час.
22.06.2025 06:23 Ответить
Тут все ясно. Велосипедистка напала на военного ТЦК и повредила военную машину. А потом у нее случился припадок эпилепсии, в результате чего она сама себе нанесла травмы.
21.06.2025 22:17 Ответить
І випала з кузову вантажівки під час всього цього, не забувайте про випадіння з кузову.
21.06.2025 22:28 Ответить
А коли прийшла в себе і зрозуміла що скоїла. То знайшла будівлю і вистрибнула з вікна.
21.06.2025 22:47 Ответить
У цих чортів вже «машинальна реакція» як тільки бачиш велосипед - збивай? Чи як це пояснити? Хоча 100% призначать службову перевірку, по резултатам якої ні**я не зміниться.
21.06.2025 22:18 Ответить
Російські військові в окупованому Луганську насмерть переїхали вантажівкою "Урал" дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Джерело: https://censor.net/ua/v3558931

Усі співпадіння випадкові.
21.06.2025 22:18 Ответить
головне дівчину вбили НЕ ТЦКшники і не на бусику - тут й говорити немає про що -

ніякого гвалту - розходьтесь, бабанькі
21.06.2025 23:58 Ответить
Передітий в жінку ухилянт скоїв наїзд на автомобіль - заява ТЦК.
21.06.2025 22:19 Ответить
Поїхали. Вона: ухилянтка не канає, тоді ждуніха, кацапська агентка, мати ухилянта, або інша родичка, нахабно таранила лісапєдом авто мужнього герою тилу. Він: поранений інвалід на реабілітації і тому не впорався із керуванням.
21.06.2025 22:19 Ответить
Я вам спрощу завдання. Ви - ждун і лапоть. І все, тепер кожне сказане вами слово не має значення. Бачте як ловко.
21.06.2025 22:21 Ответить
Та я вже звик. Це ще ви лагідно. Зараз підтягнуться латентні буряти, у яких окрім тих бурятів немає жодного коментаря, ось тоді наслухаємось.
21.06.2025 22:28 Ответить
Пройдіть в касу по 15 рублєй. Как пагодка в Рязані?
21.06.2025 22:31 Ответить
Не лізьте поперед мене . Мені вже за декілька змін заборгували.
21.06.2025 22:36 Ответить
не сумніваємось - ти кацапський бот в три зміни пихтіш
22.06.2025 00:00 Ответить
Що ж поробиш, таке життя.
22.06.2025 11:13 Ответить
і що "головне" у цій "новини", що збив ТЦКшник?
21.06.2025 22:21 Ответить
Тебе троє скажених кажанів під дупу копнули? Чого волаєш як білий ведмідь у теплу погоду?
21.06.2025 22:45 Ответить
кацапе, вивчи ще щось з українського фольклору, скучно, дєвушка
22.06.2025 00:01 Ответить
Это покушение на убийство. Там до 15 лет
21.06.2025 22:24 Ответить
А як би це зробив "дідусь на ЗАЗіку" також хейтили б?
21.06.2025 22:24 Ответить
А якби вмирали від зупинки серця в погребі дідуся, його б також хейтили?
21.06.2025 22:26 Ответить
Дідусь на ЗАЗу не втік би як той кондом.
21.06.2025 22:30 Ответить
В них вже рефлекс на велосипеди! Побачив-збивай!
21.06.2025 22:26 Ответить
Хай ліпить на капот кількість збитих."Покришкін,"мля.
22.06.2025 10:01 Ответить
Не називайте цей непотріб військовослужбовцями.
21.06.2025 22:36 Ответить
Іпсо! То велосепедистка навмисно скоїла наїзд на ТЦКашніка. Агентка раісі перешкоджала збройним силам, яка стаття ХЗ , короче на нари її! ТЦК нагородити що вичислив шпіонку!
21.06.2025 22:37 Ответить
Мажорів плавно заміщають ТЦКшники.
21.06.2025 22:41 Ответить
Та багато хто з розумних людей повтікав, бо в Україні довбойоби Зє вибрали.
21.06.2025 22:58 Ответить
Кацапська агентесса-смертниця на замінованому велосипеді прагнула підірвати автівку інваліда-тцкашника, який здійснював заходи оповіщення три доби підряд вдень і ночі, через що його трішки розвезло від втоми. Це не завадило тиловому герою дати гідну відсіч терористці та вийти переможцем в цьому двобої!
21.06.2025 22:51 Ответить
Наші котики-бурятики!
21.06.2025 22:59 Ответить
Чого накинулися всі так? Очевидно же, що чергова ухилянтеса, але закон (капот) один для всіх!
21.06.2025 23:02 Ответить
В був би чоловік на ровері, кинув би у Пассат і відвіз на підвал, оповіщувати
21.06.2025 23:05 Ответить
От аби не їздила в штанях на лісапеді . А так професійний інстинкт спрацював
21.06.2025 23:07 Ответить
Провадження проти жінки за перешкоджання законній роботі ЗСУ вже відкрили?
22.06.2025 03:32 Ответить
Анонс..Скажуть ,що то велосипедистка збила тцкуна...
22.06.2025 05:57 Ответить
"При плановій перевірці військо-облікових документів у велосипедистки, нею було здійснено злісну непокору законним вимогам ветерана -інваліда з тцк у вигляді намагання втекти з місці події. Але військовослужбовець втік першим"- Звенигородський ТЦК СП.
22.06.2025 07:37 Ответить
В результаті глибокого службового розслідування комісія встановила - Несвідома громадянка перекривала велосипедом рух тричі пораненому, двічі контуженому військовослужбовцю в напрямку населоного пункту для виполнєнія воінского долга по оповєщєнію уклоністів про соціальну підтримку, яку вони можуть безкоштовно отримати в ТЦК. Алкоголь попав в кров героя непередбачуваним шляхом - всмоктування через шкіру з обезболюючого копресу на пораненій нозі, якою він давив на педаль газу.
22.06.2025 11:44 Ответить
 
 