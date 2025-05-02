Мужчина набросился с ножами на полицейских в Одессе: его и правоохранителей госпитализировали с ранениями. ФОТО
2 мая на Куликовом поле в Одессе мужчина с двумя ножами напал на правоохранителей и ранил их. Нападавшего также госпитализировали с ранениями.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.
Чтобы отразить нападение и задержать мужчину, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие против нападающего.
Нападавшего с ранениями госпитализировали. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализировали правоохранителей.
На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).
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когда закончится война и сотни тысяч возвратятся домой с оружием?
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Без подробиць коментувати нічого ...
альо, цей таваріщь із ваших буде - недогарок профсоюзний.
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А може нагадати за кого були мєнти 2 травня 2014 ...?!
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Ніндзя...
Хотів і напав, буває, це ж не правохоронці.