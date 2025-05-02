Мужчина набросился с ножами на полицейских в Одессе: его и правоохранителей госпитализировали с ранениями. ФОТО

2 мая на Куликовом поле в Одессе мужчина с двумя ножами напал на правоохранителей и ранил их. Нападавшего также госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.

Чтобы отразить нападение и задержать мужчину, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие против нападающего.

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Нападавшего с ранениями госпитализировали. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализировали правоохранителей.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).







