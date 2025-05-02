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Новости Фото Нападение на полицейских
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Мужчина набросился с ножами на полицейских в Одессе: его и правоохранителей госпитализировали с ранениями. ФОТО

2 мая на Куликовом поле в Одессе мужчина с двумя ножами напал на правоохранителей и ранил их. Нападавшего также госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, причинив им ножевые ранения.

Чтобы отразить нападение и задержать мужчину, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие против нападающего.

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Нападавшего с ранениями госпитализировали. Также в результате полученных ножевых ранений госпитализировали правоохранителей.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

В Одессе мужчина напал с ножами на полицейских 2 мая
В Одессе мужчина напал с ножами на полицейских 2 мая
В Одессе мужчина напал с ножами на полицейских 2 мая
В Одессе мужчина напал с ножами на полицейских 2 мая

Автор: 

нападение (2219) Одесса (7897) Одесская область (3585) Нацполиция (16487) Одесский район (153)


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Топ комментарии
+18
Ще одне одеське бидло прокацапське.
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02.05.2025 19:15
+12
а БИДЛА ТАМ ДОХРЕНА. нІ ШАХЕДИ НІ РАКЕТИ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ПЕРЕВИХОВАННЮ.
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02.05.2025 19:17
+8
Кінів надивився?
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02.05.2025 19:21
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Ще одне одеське бидло прокацапське.
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02.05.2025 19:15 Ответить
а БИДЛА ТАМ ДОХРЕНА. нІ ШАХЕДИ НІ РАКЕТИ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ПЕРЕВИХОВАННЮ.
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02.05.2025 19:17 Ответить
на "шашлики", курва, завітав на куліково поле

.
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02.05.2025 19:29 Ответить
навіщо ж ти поліцаїв бидлом називаєш? ну розмовляли кацапською, і що?
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02.05.2025 19:38 Ответить
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02.05.2025 19:43 Ответить
для тебе кацапська - рідна? ну все з тобою ясно
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02.05.2025 19:46 Ответить
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02.05.2025 19:56 Ответить
В Америке его бы при виде ножа полицейские уже застрелили, а у нас уговаривают, а что будет,

когда закончится война и сотни тысяч возвратятся домой с оружием?
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02.05.2025 19:16 Ответить
Кінів надивився?
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02.05.2025 19:21 Ответить
Якось по×ер, що там в тебе на болотах, кацапе - хоч на пельмені одне одного перемеліть.
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02.05.2025 19:26 Ответить
Да вам кацапам уже *****, херои сво те что пока в мизерном количестве вернулись, уже убивают и насилуют тысячами. А за нас не переживай, десятки тысяч ВСУшников, в том числе штурмовиков, ходят в отпуска и всё нормально, без происшествий.
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02.05.2025 19:37 Ответить
То что ты сравниваешь ватного фанатика напавшего на копов, с человеком который вернулся с войны, поясняет за тебя все, барбос галимый
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02.05.2025 19:40 Ответить
Глупость тоже дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
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02.05.2025 19:43 Ответить
Еще будут из вконтактика вспышки мудрости?
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02.05.2025 19:46 Ответить
Нічого в кацапі не видавало шпійона 🤣
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02.05.2025 19:42 Ответить
в америці якщо коп порушить закон, його посадять, а постраждалому виплатять тисяч 50 баксів
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02.05.2025 19:44 Ответить
Поліціянтка збила 7-річну дівчинку на Одещині, мати дитини заявила, що її чоловіка після цього мобілізували Джерело: https://censor.net/ua/p3550155
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02.05.2025 19:16 Ответить
то може це батько з ножами?
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02.05.2025 19:23 Ответить
авжеж, прійомний

.
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02.05.2025 19:30 Ответить
Якщо немає навиків попередження та запобігання злочинів, то злочинець озброєний ножами наносить поранення правоохоронцям, в яких є вогнепальна зброя і залишається при цьому живим. Пристрелили б гниду на фоні цього ватного шабашу - бач, і попустило б трохи прокацапське бидло, бо його попускає тільки кровопускання.
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02.05.2025 19:28 Ответить
і смаження в доме профсоюзов

.
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02.05.2025 19:31 Ответить
Саме так.
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02.05.2025 19:33 Ответить
хтось думає що він безсмертний і може порушувати закон, бо у нього погони. але щось пішло не так.
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02.05.2025 19:45 Ответить
Чому накинувся ? Хто це був ?
Без подробиць коментувати нічого ...
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02.05.2025 19:52 Ответить
хто може накинутись на поліціянта в Одесі 2 травня на куликовом полі ?

альо, цей таваріщь із ваших буде - недогарок профсоюзний.

.
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02.05.2025 19:58 Ответить
Точно ...?
А може нагадати за кого були мєнти 2 травня 2014 ...?!
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02.05.2025 20:05 Ответить
То чого коментуєш? Аби попіздіти.
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02.05.2025 19:58 Ответить
Вот к чему приводят недожаренные 11 лет назад шашлыки.
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02.05.2025 20:00 Ответить
"2 травня на Куликовому полі в Одесі чоловік із двома ножами напав на правоохоронців..."
----
Ніндзя...
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02.05.2025 20:01 Ответить
Мусара наразі на боці зеленського, а значить такі самі вороги як і русня. В сусідній темі вони дітей давлять автівками.
Хотів і напав, буває, це ж не правохоронці.
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02.05.2025 20:38 Ответить
 
 