Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями. ФОТО

2 травня на Куликовому полі в Одесі чоловік із двома ножами напав на правоохоронців та поранив їх. Нападника також госпіталізували з пораненнями.

Про це повідомили в поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.

Щоб відбити напад та затримати чоловіка, один із поліціянтів застосував табельну вогнепальну зброю проти нападника.

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Нападника з пораненнями госпіталізували. Також унаслідок зазнаних ножових поранень ушпиталили правоохоронців.

На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).







