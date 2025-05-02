Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями. ФОТО
2 травня на Куликовому полі в Одесі чоловік із двома ножами напав на правоохоронців та поранив їх. Нападника також госпіталізували з пораненнями.
Про це повідомили в поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.
Щоб відбити напад та затримати чоловіка, один із поліціянтів застосував табельну вогнепальну зброю проти нападника.
Нападника з пораненнями госпіталізували. Також унаслідок зазнаних ножових поранень ушпиталили правоохоронців.
На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
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когда закончится война и сотни тысяч возвратятся домой с оружием?
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Без подробиць коментувати нічого ...
альо, цей таваріщь із ваших буде - недогарок профсоюзний.
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А може нагадати за кого були мєнти 2 травня 2014 ...?!
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Ніндзя...
Хотів і напав, буває, це ж не правохоронці.