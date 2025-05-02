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Новини Фото Напад на поліціянтів
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Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями. ФОТО

2 травня на Куликовому полі в Одесі чоловік із двома ножами напав на правоохоронців та поранив їх. Нападника також госпіталізували з пораненнями.

Про це повідомили в поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік накинувся з двома ножами на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.

Щоб відбити напад та затримати чоловіка, один із поліціянтів застосував табельну вогнепальну зброю проти нападника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліціянтка збила 7-річну дівчинку на Одещині, мати дитини заявила, що її чоловіка після цього мобілізували. ФОТОрепортаж

Нападника з пораненнями госпіталізували. Також унаслідок зазнаних ножових поранень ушпиталили правоохоронців.

На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

В Одесі чоловік напав із ножами на поліцейських 2 травня
В Одесі чоловік напав із ножами на поліцейських 2 травня
В Одесі чоловік напав із ножами на поліцейських 2 травня
В Одесі чоловік напав із ножами на поліцейських 2 травня

Автор: 

напад (1130) Одеса (5472) Одеська область (3233) Нацполіція (15193) Одеський район (159)


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Топ коментарі
+19
Ще одне одеське бидло прокацапське.
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02.05.2025 19:15
+13
а БИДЛА ТАМ ДОХРЕНА. нІ ШАХЕДИ НІ РАКЕТИ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ПЕРЕВИХОВАННЮ.
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02.05.2025 19:17
+8
Кінів надивився?
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02.05.2025 19:21
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Ще одне одеське бидло прокацапське.
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02.05.2025 19:15 Відповісти
а БИДЛА ТАМ ДОХРЕНА. нІ ШАХЕДИ НІ РАКЕТИ НЕ ДОПОМОГАЮТЬ ПЕРЕВИХОВАННЮ.
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02.05.2025 19:17 Відповісти
на "шашлики", курва, завітав на куліково поле

.
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02.05.2025 19:29 Відповісти
навіщо ж ти поліцаїв бидлом називаєш? ну розмовляли кацапською, і що?
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02.05.2025 19:38 Відповісти
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02.05.2025 19:43 Відповісти
для тебе кацапська - рідна? ну все з тобою ясно
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02.05.2025 19:46 Відповісти
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02.05.2025 19:56 Відповісти
В Америке его бы при виде ножа полицейские уже застрелили, а у нас уговаривают, а что будет,

когда закончится война и сотни тысяч возвратятся домой с оружием?
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02.05.2025 19:16 Відповісти
Кінів надивився?
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02.05.2025 19:21 Відповісти
Якось по×ер, що там в тебе на болотах, кацапе - хоч на пельмені одне одного перемеліть.
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02.05.2025 19:26 Відповісти
Да вам кацапам уже *****, херои сво те что пока в мизерном количестве вернулись, уже убивают и насилуют тысячами. А за нас не переживай, десятки тысяч ВСУшников, в том числе штурмовиков, ходят в отпуска и всё нормально, без происшествий.
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02.05.2025 19:37 Відповісти
То что ты сравниваешь ватного фанатика напавшего на копов, с человеком который вернулся с войны, поясняет за тебя все, барбос галимый
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02.05.2025 19:40 Відповісти
Глупость тоже дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
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02.05.2025 19:43 Відповісти
Еще будут из вконтактика вспышки мудрости?
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02.05.2025 19:46 Відповісти
Нічого в кацапі не видавало шпійона 🤣
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02.05.2025 19:42 Відповісти
в америці якщо коп порушить закон, його посадять, а постраждалому виплатять тисяч 50 баксів
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02.05.2025 19:44 Відповісти
Поліціянтка збила 7-річну дівчинку на Одещині, мати дитини заявила, що її чоловіка після цього мобілізували Джерело: https://censor.net/ua/p3550155
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02.05.2025 19:16 Відповісти
то може це батько з ножами?
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02.05.2025 19:23 Відповісти
авжеж, прійомний

.
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02.05.2025 19:30 Відповісти
Якщо немає навиків попередження та запобігання злочинів, то злочинець озброєний ножами наносить поранення правоохоронцям, в яких є вогнепальна зброя і залишається при цьому живим. Пристрелили б гниду на фоні цього ватного шабашу - бач, і попустило б трохи прокацапське бидло, бо його попускає тільки кровопускання.
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02.05.2025 19:28 Відповісти
і смаження в доме профсоюзов

.
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02.05.2025 19:31 Відповісти
Саме так.
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02.05.2025 19:33 Відповісти
хтось думає що він безсмертний і може порушувати закон, бо у нього погони. але щось пішло не так.
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02.05.2025 19:45 Відповісти
Чому накинувся ? Хто це був ?
Без подробиць коментувати нічого ...
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02.05.2025 19:52 Відповісти
хто може накинутись на поліціянта в Одесі 2 травня на куликовом полі ?

альо, цей таваріщь із ваших буде - недогарок профсоюзний.

.
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02.05.2025 19:58 Відповісти
Точно ...?
А може нагадати за кого були мєнти 2 травня 2014 ...?!
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02.05.2025 20:05 Відповісти
То чого коментуєш? Аби попіздіти.
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02.05.2025 19:58 Відповісти
Вот к чему приводят недожаренные 11 лет назад шашлыки.
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02.05.2025 20:00 Відповісти
"2 травня на Куликовому полі в Одесі чоловік із двома ножами напав на правоохоронців..."
----
Ніндзя...
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02.05.2025 20:01 Відповісти
Мусара наразі на боці зеленського, а значить такі самі вороги як і русня. В сусідній темі вони дітей давлять автівками.
Хотів і напав, буває, це ж не правохоронці.
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02.05.2025 20:38 Відповісти
 
 