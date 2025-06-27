На Харківщині чоловік не хотів йти в ТЦК та напав на поліціянта: на нього склали адмінпротокол

У місті Балаклія Харківської області військовозобов’язаний чоловік чинив опір правоохоронцям під час перевірки документів та завдав тілесних ушкоджень одному з поліціянтів. Його все одно доправили до ТЦК та СП.

Про це інформує поліція Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення щодо нібито неправомірних дій правоохоронців поширили в чатах Балаклії.

Однак там наголошують: усі дії правоохоронців були правомірними та здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України.

Встановлено, що 27 червня у місті Балаклія поліцейські офіцери громади зупинили чоловіка призовного віку для перевірки документів, під час якої з’ясувалося, що він перебуває на обліку як порушник військового обліку.

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Правоохоронці запропонували громадянину пройти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування обставин.

"Однак чоловік почав чинити активний опір законним вимогам поліцейських. Під час інциденту правопорушник заподіяв одному з працівників поліції тілесні ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, правопорушника було доставлено до ТЦК та СП, де на нього складено адміністративний протокол", - додали поліціянти.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, поєднаний із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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