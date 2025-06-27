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Новини Напад на поліціянтів
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На Харківщині чоловік не хотів йти в ТЦК та напав на поліціянта: на нього склали адмінпротокол

У Балаклії чоловік напав на поліціянта через ТЦК

У місті Балаклія Харківської області військовозобов’язаний чоловік чинив опір правоохоронцям під час перевірки документів та завдав тілесних ушкоджень одному з поліціянтів. Його все одно доправили до ТЦК та СП.

Про це інформує поліція Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення щодо нібито неправомірних дій правоохоронців поширили в чатах Балаклії. 

Однак там наголошують: усі дії правоохоронців були правомірними та здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України.

Встановлено, що 27 червня у місті Балаклія поліцейські офіцери громади зупинили чоловіка призовного віку для перевірки документів, під час якої з’ясувалося, що він перебуває на обліку як порушник військового обліку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під виглядом ТЦК вимагали гроші у військовозобов’язаних: чотирьох чоловіків засудили до 7 років ув’язнення. ФОТО

Правоохоронці запропонували громадянину пройти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування обставин.

"Однак чоловік почав чинити активний опір законним вимогам поліцейських. Під час інциденту правопорушник заподіяв одному з працівників поліції тілесні ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, правопорушника було доставлено до ТЦК та СП, де на нього складено адміністративний протокол", - додали поліціянти. 

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, поєднаний із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями. ФОТО

Автор: 

Нацполіція (15320) Балаклія (280) ТЦК та СП (680) Харківська область (1191) Ізюмський район (97)


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Топ коментарі
+17
мобілізований в кайданках, надзвичайно мотивований та корисний для фронту!
але, хай тепер з ним військові їбуться, тцкашник отримав премію.
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27.06.2025 22:49 Відповісти
+14
Ясно. Коли почали крутити і тягнути в бусик, став чинити опір. Схоже на нормальну реакцію на насильство.
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27.06.2025 22:55 Відповісти
+12
знаю я це "чинив опір" - це коли людина вирвалась з мерзотних лап
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27.06.2025 22:52 Відповісти
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мобілізований в кайданках, надзвичайно мотивований та корисний для фронту!
але, хай тепер з ним військові їбуться, тцкашник отримав премію.
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27.06.2025 22:49 Відповісти
я не здивуюсь що ціллю на залишок життя буде повернутися і зробити з кожним з них те що вони дозволили собі по відношенню до нього....
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27.06.2025 22:53 Відповісти
тсссс......
"Помста - це страва, яку подають холодною"
вже на другий день, як відмінять воєнний стан.
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27.06.2025 22:56 Відповісти
Помста? Це смішно. Гівно буде місити гівно. І не більше. Ха ха ха.
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27.06.2025 23:54 Відповісти
тцкашники різних чоловіків викрадали. в тому числі і розумних, і хитрих і мстивих, і звісно недорозвинених.
так шо, прилетить зі всіх сторін.
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27.06.2025 23:57 Відповісти
Розумні давно в ЗСУ, хитрі звалили або заброньовані, мстиві мстяться кацапам.
Усциклянт може хіба дружину свою побити за те що не сховала під спідницею як слід.
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28.06.2025 00:01 Відповісти
який ти смішний,ти такий від народження чи в тебе робота така??
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28.06.2025 01:08 Відповісти
Виглянь з окопу. Кацапи штурмують. Гаси їх.
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28.06.2025 01:10 Відповісти
А що вони дозволили? Дозволили виконувати йому свій конституційний обов'язок по захисту України?
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28.06.2025 00:50 Відповісти
а тобі не дозволили, бо ти ущерб
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28.06.2025 00:54 Відповісти
А тобі не дозволили тому що поки що не знайшли. Не можуть же кожен погріб чи стріху перевірити. Чи де ти там обісраний ховаєшся.
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28.06.2025 00:59 Відповісти
а чого шукачі не воюють? ти прямо кажеш що в нас нащадки нквд по хатам лазять?
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28.06.2025 01:00 Відповісти
на це і розраховують зельоні гниди

поділяють та володарюють
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27.06.2025 22:53 Відповісти
Розвантажить пару машин з БК і без мотивації і умовлянь. І бліндажі в своїй рідній області не потребують мотивацій і іншого кацапського брєда. Він просто буде їх робити без мотивації а руками, ногами і горбом. Ха ха ха.
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27.06.2025 23:52 Відповісти
Цивільні чогось вважають що потрібна якась супер-мотивація для того щоб просто дійти до позиції, не забаранитись там і вийти назад. В той час як для цього достатньо звичайного інстинкта виживання.
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28.06.2025 00:03 Відповісти
а як ти змусиш його кудись піти, клоун? кинеш на яму? розстріляєш одного, щоб інші злякались і пішли?
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28.06.2025 00:55 Відповісти
Про штрафні підрозділи хіба не чув? Такім бикуватим як раз місце на нулі у самому пеклі.
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28.06.2025 01:00 Відповісти
"Про штрафні підрозділи хіба не чув? Такім бикуватим як раз місце на нулі у самому пеклі." - висрав ухилянт - втікачик
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28.06.2025 01:03 Відповісти
а хто вирішив що полімернополіспідори застосовували до чоловіка законні вимоги??хто проводив перевірку і на базі чого??свідки??докази??виходить пластмасові як і законтаченіогірочки завжди безвиннозображені??
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27.06.2025 22:51 Відповісти
Поліція вирішила. Хочеш бути свідком, то починай свідчити. Ха ха ха.
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27.06.2025 23:55 Відповісти
Дурачек, під час воєнного стану поліція має право перевіряти документи та ВОД без жодних підстав та умов. Також виходити на вулицю без документів та ВОД жодна людина не має навіть права. Читай чинне законодавство.
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28.06.2025 00:29 Відповісти
у кого має право перевіряти, клоун? в якому законі це прописано?
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28.06.2025 00:56 Відповісти
знаю я це "чинив опір" - це коли людина вирвалась з мерзотних лап
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27.06.2025 22:52 Відповісти
Ясно. Коли почали крутити і тягнути в бусик, став чинити опір. Схоже на нормальну реакцію на насильство.
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27.06.2025 22:55 Відповісти
Ухилятися від призову теж нормальна реакція? Всі солдати можуть прямо зараз розвернутися і піти додому чи тільки такі усциклянт як ти і херой цієї новини?
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28.06.2025 00:10 Відповісти
а йому повістку виписали? чи в бус запхнули?
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28.06.2025 00:47 Відповісти
Бусифікований і насильно доставлений в ТЦК надзвичайно корисна бойова одиниця, що за замовчуванням всім забоіязана.
А поліціянти, бугаї з ТЦК, і бойові коментатори, і решта нафронтників нічим там корисні не будуть.
Краще нехай бездітний чоловік загине за дітей тих, хто має трьох дітей, і не залише нащадків, адже він чимось мабуть їм забовязаний.
І збори на авто для бойових бригад це якась дурниця, всім відомо, що ці авто більше потрібні ТЦКашникам, як і швидкі.
І заброньованих варто берегти.
На завод явно важче знайти людину, ніж на фронт.
Бойові пенсіонери теж нехай відпочивають, вони всього лиш просрали все, що можна.
Тепер нехай 25 річні гинуть
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27.06.2025 22:56 Відповісти
оце цікаво "Тепер нехай 25 річні гинуть"

ну вони ж голосували за Оманську Гниду ..а мають гинути тепер 50+ діди за їх "хоть поржем"

риторичне
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27.06.2025 22:58 Відповісти
а ви в курсі що бюлетені вкинути в скриньку ? )

і фотографувати не можна )

піну витри, гнида зельона ) ...поки зуби цілі
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27.06.2025 23:09 Відповісти
Сам свічку тримав? Знаєш за кого голосували діди, а за кого молоді?
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27.06.2025 23:08 Відповісти
я не просто тримав а і при потребі вставляв таким як ти куди треба )
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27.06.2025 23:11 Відповісти
Та не треба бути корисним. Будуть без мотивації вантажити, розвантажити, рубати, носити, копати і т.д. Все ок. Ха ха ха.
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27.06.2025 23:58 Відповісти
Такого варіанту немає.
На папері можна відмовитись і піти під суд, але по факту такого вибору не дають.

Всі розуміють, що грати колись відкриються, а кришка гробу ні.
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27.06.2025 23:15 Відповісти
Кришка гробу це ще як сказати. А після грати що далі? Маліна на хазє? Чи хтось візьме на нормальну роботу? Чи закордоном буде нормально жити? Пахати так. І якось існувати. Ха ха ха.
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28.06.2025 00:03 Відповісти
Все краще, ніж смерть, чи щоб за тобою горщик все життя виносили.
Працюю айтішніком шостий рік, нікому про судимості і цікаво не було.
Заробляю в доларах, лиш податки плачу в гривнях.
Але як буде можливість, одразу ж з цим закінчу.
Щоб ніодин тцкашник, ніодин синій, ніодинй бойовий бойовий пенсіонер з моїх грошей ні копійки не отримав.
Краще бути платити податки країні, яка у відповідь щось за них зробить, а не намагатиметься відправити мене на м'ясо.
Мені головне бути біля сім'ї, а чи в Донецьку, чи в Франківську, чи в Кракові, чи в Лондоні, абсолютно все одно.
За кордон 91 року нехай воює той, кому він потрібн.
І не з дивану пише комментарів, а на фронті.
Завдання найдеться для кожного. Як казав ще, можна і труси солдатам страти.
З цим і бойові пенсіонери справляться
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28.06.2025 00:10 Відповісти
Яка в сраку "смерть" ? Дебіл 10% мобілізаційного віку у ВСУ з них 2% приймають участь у бойових діях, за кацапське іпсо про якесь "м'ясо" треба пиз*ти в груди одразу. В Москві таким як ти місце а не в Франківську та Кракові.
І да, чим ти вихваляєшься, я теж 15 років математиком працюю Principal Data Scientist, зп теж в валюті, і така, яку ти ніколи мати не будешь, навіть якщо в Каліфорнії працювати будеш на Senior посаді. І що с того? До чого ти це взагалі написав?
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28.06.2025 00:42 Відповісти
ну й добре, чому ж ти так сцишся мобілізуватися?
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28.06.2025 00:51 Відповісти
А як можна чинити "активний опір" після того як "запропонували пройти"?
Це називається - хотіли силою бусифікувати, а він виривався.
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27.06.2025 23:00 Відповісти
Так і називається, нащо ти клоуна граєш усциклянт? Ну спробуй в своїй Гамериці мєнта ***** послати і не виконати його "незаконні" на твою думку вимоги коли він тебе зупинить десь. Потім якщо виживеш розкажеш про американських бурятів-людодовів 😹
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28.06.2025 00:13 Відповісти
якщо поліцейський в сша хоча б подумає бусифікувати американця - його посадять на 10 років, а людині виплатять компенсацію від 50 тисяч доларів.
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28.06.2025 01:04 Відповісти
мусорня ухилянти і злочинці разом з ЗЕскотами
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27.06.2025 23:01 Відповісти
Не хочеш виконувати конституційний обов'язок - ****** у в'язницю або чємодан,вокзал,сосія. Намагання цапоботів у коментарях розпалювати ворожнечу - тупі та нікчемні.
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27.06.2025 23:05 Відповісти
У вас Земля пласка? Чому не пропонуєте чемодан вокзал Швейцарія?
І що там з хлопцями на Курщині, вони там виконали свій конституційний обов'язок?
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27.06.2025 23:09 Відповісти
Що там, з дивану нічого так патріотом бути?
З окопу очко жим жим?)
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27.06.2025 23:16 Відповісти
Ні, це цей пі*ар клав болт на Конституцію, а поліція діяла згідно чинного законодавства.
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28.06.2025 00:44 Відповісти
ухилянти в погонах в 95% випадків драпали першими коли кацапи наступали.
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28.06.2025 01:06 Відповісти
У 2019 році загальна кількість особового складу МВС України становила 250 000 осіб.

Станом на 2025 рік, загальна штатна чисельність МВС України, включаючи Національну поліцію, Національну гвардію, та власне Міністерство, становить 241,5 тисяч осіб

Населення України 2019 рік - 42 млн
Населення України 2019 рік - 32 млн

Населення зменшується .. територія зменшується..а заброньованого мусора стільки ж
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27.06.2025 23:07 Відповісти
Населення України 2025 рік - 32 млн

(копіпаст зараза)
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27.06.2025 23:25 Відповісти
гной тцк и мусора и зе власть
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27.06.2025 23:09 Відповісти
Такое впечатление, что это российский сайт, либо комментаторы здесь россияне, ну уж половина, точно..
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27.06.2025 23:13 Відповісти
Ну з Латвії то краще видно
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27.06.2025 23:17 Відповісти
Насправді, так воно і є. Половина коментаторів - корисні ідіоти, яких тут тримають, щоби кидати лайно в Зеленського, а інша половина - рашеботи, яким вигідно розпалювати ненависть до української влади.
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28.06.2025 01:26 Відповісти
Все не дочекаюся коли мені заплатять
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28.06.2025 01:43 Відповісти
яке хорове ниття. порушник військового обліку. ст. 259 купап. не їде і б'ється з копами.
тут ні у кого гугл не працює? чи всі у кого нема запису про порушення чи хто їде і не б'є копів - лохи?
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27.06.2025 23:16 Відповісти
мені реально незрозуміло чому цивільні люди мають йти воювати

а здорова мусорня "не навчена воювати" - ні

хоча план зельоних гнид цілком очевидний
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27.06.2025 23:17 Відповісти
Поліція займається безпекою. Тобто внутрішня служба. ЗСУ займається обороною. Зовнішнє втручання ворога. Що не зрозуміло? Хто не хоче в ЗСУ, хай іде в поліцію. В чому проблема? Ха ха ха.
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28.06.2025 00:08 Відповісти
В поліцарню набирають 50+?
Оце так новина...
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28.06.2025 01:25 Відповісти
Професійні ухилянти напали на перехожого , а він їм ,,втулив".
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27.06.2025 23:31 Відповісти
Вся верховна рада проголосувала за броню для поліції. Тобто всі представники прав виборців вирішили так. Питання має бути до вашого депутата за якого голосували. Прийдіть і дайте в морду наприклад за те що він представляє вас і вами передану йому владу вирішив застосувати так. Ха ха ха.
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28.06.2025 00:12 Відповісти
Можно пойти воевать добровольно, только что-то никто из полицейских не спешит отказываться от брони.
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28.06.2025 00:36 Відповісти
Особенно в Днепре.
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28.06.2025 00:37 Відповісти
Що означає "напав"? Причепилися на вулиці якісь гопники, почали пакувати в бус -що було робити?
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28.06.2025 01:01 Відповісти
нам тут проплачені інфузорії розповідають що ми маємо вести з ********** як вівці,дуже чекаю кінця цього аду щоб насладитися воєм та скигленням полімернополіспідарів та законтаченихогурців що їх безвинно ображають
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28.06.2025 01:16 Відповісти
Де ж ті Потужні бригади добровольців і з-під-польских легіонів? Мабуть не хочуть бути забитими з другого поверху "воєнкомата" або розбитіі ракетою на полігоні....
Щось пробзділося в датському королівстві , як казав митець
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28.06.2025 01:29 Відповісти
 
 