На Харківщині чоловік не хотів йти в ТЦК та напав на поліціянта: на нього склали адмінпротокол
У місті Балаклія Харківської області військовозобов’язаний чоловік чинив опір правоохоронцям під час перевірки документів та завдав тілесних ушкоджень одному з поліціянтів. Його все одно доправили до ТЦК та СП.
Про це інформує поліція Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення щодо нібито неправомірних дій правоохоронців поширили в чатах Балаклії.
Однак там наголошують: усі дії правоохоронців були правомірними та здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України.
Встановлено, що 27 червня у місті Балаклія поліцейські офіцери громади зупинили чоловіка призовного віку для перевірки документів, під час якої з’ясувалося, що він перебуває на обліку як порушник військового обліку.
Правоохоронці запропонували громадянину пройти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування обставин.
"Однак чоловік почав чинити активний опір законним вимогам поліцейських. Під час інциденту правопорушник заподіяв одному з працівників поліції тілесні ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, правопорушника було доставлено до ТЦК та СП, де на нього складено адміністративний протокол", - додали поліціянти.
Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, поєднаний із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
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але, хай тепер з ним військові їбуться, тцкашник отримав премію.
"Помста - це страва, яку подають холодною"
вже на другий день, як відмінять воєнний стан.
так шо, прилетить зі всіх сторін.
Усциклянт може хіба дружину свою побити за те що не сховала під спідницею як слід.
поділяють та володарюють
А поліціянти, бугаї з ТЦК, і бойові коментатори, і решта нафронтників нічим там корисні не будуть.
Краще нехай бездітний чоловік загине за дітей тих, хто має трьох дітей, і не залише нащадків, адже він чимось мабуть їм забовязаний.
І збори на авто для бойових бригад це якась дурниця, всім відомо, що ці авто більше потрібні ТЦКашникам, як і швидкі.
І заброньованих варто берегти.
На завод явно важче знайти людину, ніж на фронт.
Бойові пенсіонери теж нехай відпочивають, вони всього лиш просрали все, що можна.
Тепер нехай 25 річні гинуть
ну вони ж голосували за Оманську Гниду ..а мають гинути тепер 50+ діди за їх "хоть поржем"
риторичне
і фотографувати не можна )
піну витри, гнида зельона ) ...поки зуби цілі
На папері можна відмовитись і піти під суд, але по факту такого вибору не дають.
Всі розуміють, що грати колись відкриються, а кришка гробу ні.
Працюю айтішніком шостий рік, нікому про судимості і цікаво не було.
Заробляю в доларах, лиш податки плачу в гривнях.
Але як буде можливість, одразу ж з цим закінчу.
Щоб ніодин тцкашник, ніодин синій, ніодинй бойовий бойовий пенсіонер з моїх грошей ні копійки не отримав.
Краще бути платити податки країні, яка у відповідь щось за них зробить, а не намагатиметься відправити мене на м'ясо.
Мені головне бути біля сім'ї, а чи в Донецьку, чи в Франківську, чи в Кракові, чи в Лондоні, абсолютно все одно.
За кордон 91 року нехай воює той, кому він потрібн.
І не з дивану пише комментарів, а на фронті.
Завдання найдеться для кожного. Як казав ще, можна і труси солдатам страти.
З цим і бойові пенсіонери справляться
І да, чим ти вихваляєшься, я теж 15 років математиком працюю Principal Data Scientist, зп теж в валюті, і така, яку ти ніколи мати не будешь, навіть якщо в Каліфорнії працювати будеш на Senior посаді. І що с того? До чого ти це взагалі написав?
Це називається - хотіли силою бусифікувати, а він виривався.
І що там з хлопцями на Курщині, вони там виконали свій конституційний обов'язок?
З окопу очко жим жим?)
Станом на 2025 рік, загальна штатна чисельність МВС України, включаючи Національну поліцію, Національну гвардію, та власне Міністерство, становить 241,5 тисяч осіб
Населення України 2019 рік - 42 млн
Населення України 2019 рік - 32 млн
Населення зменшується .. територія зменшується..а заброньованого мусора стільки ж
(копіпаст зараза)
тут ні у кого гугл не працює? чи всі у кого нема запису про порушення чи хто їде і не б'є копів - лохи?
а здорова мусорня "не навчена воювати" - ні
хоча план зельоних гнид цілком очевидний
Оце так новина...
Щось пробзділося в датському королівстві , як казав митець