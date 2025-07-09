Військового, який викрав БТР та втік, засудили до 7 років тюрми на Сумщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Військовослужбовця однієї з частин Сумщини засудили до 7 років тюрми за дезертирство та викрадення військової техніки.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.

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Військового було оперативно затримано, викрадений бронетранспортер та зброю повернули до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України), та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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