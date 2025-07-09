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Новини Фото СЗЧ в ЗСУ
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Військового, який викрав БТР та втік, засудили до 7 років тюрми на Сумщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Військовослужбовця однієї з частин Сумщини засудили до 7 років тюрми за дезертирство та викрадення військової техніки.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.

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Військового було оперативно затримано, викрадений бронетранспортер та зброю повернули до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України), та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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Військовий викрав БТР та втік на Сумщині
Військовий викрав БТР та втік на Сумщині
Військовий викрав БТР та втік на Сумщині

Автор: 

викрадення (828) Сумська область (3993) військовослужбовці (4845) БТР (283) ДБР (3608) СЗЧ (80)


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Топ коментарі
+9
Ну там похоже медкомиссия диагноз прозевала..
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09.07.2025 11:14 Відповісти
+7
Шоб ноги не бити рішив на колесах злиняти - а шо він пацанам потрібен - не подумав?
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09.07.2025 11:11 Відповісти
+5
Тільки хотів написати - чи наркоман якийсь чи синяк
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09.07.2025 11:15 Відповісти
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Шоб ноги не бити рішив на колесах злиняти - а шо він пацанам потрібен - не подумав?
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09.07.2025 11:11 Відповісти
БТР VAB(Франция) спер. Уметь надо...
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09.07.2025 11:12 Відповісти
Ну там похоже медкомиссия диагноз прозевала..
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09.07.2025 11:14 Відповісти
Тільки хотів написати - чи наркоман якийсь чи синяк
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09.07.2025 11:15 Відповісти
Психолог на ВЛК в ТЦК проводить співбесіду з кожним, детальну співбесіду. Наріків зі стажем там не погано фільтрують.
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09.07.2025 11:38 Відповісти
Ну чтобы разглядеть наркошу со стажем особые навыки и не нужны а вот чтобы выявить психиатрический диагноз тут далеко не каждый психиатр может справиться, психи они очень разными бывают.
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09.07.2025 11:49 Відповісти
Один вже проходив ... і нічого , цілими збройними силами керує та державою. А тут якийсь БТР.
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09.07.2025 12:18 Відповісти
Як він проїхав через блокпости, поліцаї розбігалися при його вигляді ?
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09.07.2025 11:27 Відповісти
Спробуйте руками зупинити БТР.
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09.07.2025 12:01 Відповісти
прихопивши з собою автомат.... залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.
------------

Десь помилився.. Але ж де?
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09.07.2025 11:31 Відповісти
 
 