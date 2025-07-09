Военного, который похитил БТР и скрылся, приговорили к 7 годам тюрьмы в Сумской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военнослужащего одной из частей Сумщины приговорили к 7 годам тюрьмы за дезертирство и похищение военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.

Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине вблизи села и пошел спать в лесополосу", - говорится в сообщении.

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Военный был оперативно задержан, похищенный бронетранспортер и оружие - вернули в воинскую часть.

Суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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