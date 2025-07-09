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Новости Фото СЗЧ в ВСУ
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Военного, который похитил БТР и скрылся, приговорили к 7 годам тюрьмы в Сумской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военнослужащего одной из частей Сумщины приговорили к 7 годам тюрьмы за дезертирство и похищение военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.

Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине вблизи села и пошел спать в лесополосу", - говорится в сообщении.

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Военный был оперативно задержан, похищенный бронетранспортер и оружие - вернули в воинскую часть.

Суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Военный похитил БТР и скрылся в Сумской области
Военный похитил БТР и скрылся в Сумской области
Военный похитил БТР и скрылся в Сумской области

Автор: 

похищение (1694) Сумская область (3437) военнослужащие (6218) БТР (368) ГБР (3092) СОЧ (80)


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Шоб ноги не бити рішив на колесах злиняти - а шо він пацанам потрібен - не подумав?
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09.07.2025 11:11 Ответить
БТР VAB(Франция) спер. Уметь надо...
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09.07.2025 11:12 Ответить
Ну там похоже медкомиссия диагноз прозевала..
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09.07.2025 11:14 Ответить
Тільки хотів написати - чи наркоман якийсь чи синяк
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09.07.2025 11:15 Ответить
Психолог на ВЛК в ТЦК проводить співбесіду з кожним, детальну співбесіду. Наріків зі стажем там не погано фільтрують.
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09.07.2025 11:38 Ответить
Ну чтобы разглядеть наркошу со стажем особые навыки и не нужны а вот чтобы выявить психиатрический диагноз тут далеко не каждый психиатр может справиться, психи они очень разными бывают.
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09.07.2025 11:49 Ответить
Як він проїхав через блокпости, поліцаї розбігалися при його вигляді ?
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09.07.2025 11:27 Ответить
прихопивши з собою автомат.... залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.
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Десь помилився.. Але ж де?
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09.07.2025 11:31 Ответить
 
 