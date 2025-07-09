Военного, который похитил БТР и скрылся, приговорили к 7 годам тюрьмы в Сумской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военнослужащего одной из частей Сумщины приговорили к 7 годам тюрьмы за дезертирство и похищение военной техники.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"В январе 2025 года военный, который проходил службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.
Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине вблизи села и пошел спать в лесополосу", - говорится в сообщении.
Военный был оперативно задержан, похищенный бронетранспортер и оружие - вернули в воинскую часть.
Суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.
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Десь помилився.. Але ж де?