479 1
Рашисты атаковали дронами Недригайлов в Сумской области. 3 человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты ударили двумя дронами по поселку Недригайлов на Сумщине, в результате чего пострадали 3 человека, один из них - в больнице с ожогами.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки повреждены 12 частных жилых домов, 7 авто (одно сгорело полностью), здание станции техобслуживания.
"Без электроснабжения остаются более 80 абонентов - энергетики уже работают над восстановлением. На месте продолжается ликвидация последствий атаки, фиксируются повреждения, людям оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль