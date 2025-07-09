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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Рашисты атаковали дронами Недригайлов в Сумской области. 3 человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ударили двумя дронами по поселку Недригайлов на Сумщине, в результате чего пострадали 3 человека, один из них - в больнице с ожогами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки повреждены 12 частных жилых домов, 7 авто (одно сгорело полностью), здание станции техобслуживания.

"Без электроснабжения остаются более 80 абонентов - энергетики уже работают над восстановлением. На месте продолжается ликвидация последствий атаки, фиксируются повреждения, людям оказывается помощь", - говорится в сообщении.

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РФ обстреляла Недригайлов в Сумской области 9 июля 2025 года
РФ обстреляла Недригайлов в Сумской области 9 июля 2025 года
РФ обстреляла Недригайлов в Сумской области 9 июля 2025 года

Автор: 

обстрел (28420) Сумская область (3437) Роменский район (14) Недригайлов (4)


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