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Рашисти атакували дронами Недригайлів на Сумщині. 3 особи постраждали. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили двома дронами по селищу Недригайлів на Сумщині, внаслідок чого постраждали 3 особи, один із них - у лікарні з опіками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 12 приватних житлових будинків, 7 авто (одне згоріло повністю), будівлю станції техобслуговування.
"Без електропостачання залишаються понад 80 абонентів – енергетики вже працюють над відновленням. На місці триває ліквідація наслідків атаки, фіксуються пошкодження, людям надається допомога", - йдеться в повідомленні.
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