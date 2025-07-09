Рашисти атакували дронами Недригайлів на Сумщині. 3 особи постраждали. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили двома дронами по селищу Недригайлів на Сумщині, внаслідок чого постраждали 3 особи, один із них - у лікарні з опіками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 12 приватних житлових будинків, 7 авто (одне згоріло повністю), будівлю станції техобслуговування.

"Без електропостачання залишаються понад 80 абонентів – енергетики вже працюють над відновленням. На місці триває ліквідація наслідків атаки, фіксуються пошкодження, людям надається допомога", - йдеться в повідомленні.

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