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Новини Удари РФ по ТЦК
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ТЦК можуть змінити формат роботи через останні удари РФ, - Сухопутні війська

Удар по будівлі ТЦК в Полтаві. Атака шахедів

Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП),  імовірно, доведеться змінювати формат роботи через загрозу нових російських ударів.

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у програмі "Говорить Великий Львів".

"Я не скажу, що це звичний режим, але, звичайно, подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів - серед яких ветерани, пенсіонери, члени сімей військовослужбовців", - каже речник.

За його словами, працівників ТЦК можуть розосередити, а деякі послуги надаватимуть у дистанційному режимі. Так, впроваджується новий функціонал у застосунку "Резерв+", що дозволить максимально спростити й убезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК і СП.

"Так, можливо, є якісь певні незручності, це новий для нас виклик і потрібно запроваджувати нові рішення. Але процес мобілізації не зупинявся і не зупиниться, ми продовжуємо роботу з комплектування наших підрозділів", - додав Саранцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ударами по ТЦК Росія хоче знищити дані військовозобов’язаних і зірвати мобілізацію в Україні, - Сухопутні війська

Удари військ РФ по ТЦК в Україні

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.

Автор: 

ТЦК та СП (700) Сухопутні війська ЗСУ (37)


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Топ коментарі
+20
Угу, тобто над аеродромами роками висять орлани, і ланцети пердолять сушки - *****. Шикування з прильотами - *****. Постійні прильоти по НЦ - *****.
Але як тільки біля гніздовища вгодованих майорчиків один раз прилетіло - реакція моментальна, бо треба ж ще й на пенсію вийти. (c)
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08.07.2025 07:51 Відповісти
+9
Для початку розділити СП та ТЦК. Не думаю що центр соціальної підтримки, куди ходять скалічені та списані і де працюють цивільні, може кацапів зацікавити.
А от ТЦК треба ховати. І покинути будівлі військоматів, координати котрих кацапам відомі ще з часів радянської окупації.
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08.07.2025 07:46 Відповісти
+7
"А от тцк" треба не ховати, а відправити туди, де вони і мають бути - на фронт.
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08.07.2025 08:36 Відповісти
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основна проблема - де тримати добові поставки (їжі, а не те що ви подумали). це вирішується легко - підвальні приміщення будь - якої державної установи.
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08.07.2025 07:45 Відповісти
Для початку розділити СП та ТЦК. Не думаю що центр соціальної підтримки, куди ходять скалічені та списані і де працюють цивільні, може кацапів зацікавити.
А от ТЦК треба ховати. І покинути будівлі військоматів, координати котрих кацапам відомі ще з часів радянської окупації.
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08.07.2025 07:46 Відповісти
"А от тцк" треба не ховати, а відправити туди, де вони і мають бути - на фронт.
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08.07.2025 08:36 Відповісти
прочитай уважно положення про тцк
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08.07.2025 08:40 Відповісти
Положення можна змінити, якщо там раптом немає пунктів про захист країни працівниками тцк.
Чи вони не навчені воювати.... з ворогом?!?
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08.07.2025 08:49 Відповісти
одна з вимог служби в тцк не менше 9 місяців на війні.
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08.07.2025 08:52 Відповісти
Ця вимога виглядає, як твоя уявна вимога.
А якщо б не було війни, то нікого б не брали на роботу??
Напиши пункт цієї вимоги. Перевірю.
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08.07.2025 09:01 Відповісти
в тебе диплом перевіряльщика є? ну тоді скинь. перевіряльщик ***....
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08.07.2025 09:03 Відповісти
Зрозуміло
Звиздун звичайний))
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08.07.2025 09:04 Відповісти
да? а ти взмозі ще розуміти? є чим? береш робиш офіційний запит в КСВ, і вони тобі нададуть всю інформацію яка тебе цікавить. скажеш що ти перевіряльщик
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08.07.2025 09:07 Відповісти
З тобою немає про що говорити.
Ти за слова не відповідаєшь.
Щось звизданув, а аргументувати не можеш.
Пишеш у відповідь якусь маячню.
Посилаєшься на вимоги, то вкажи номер документу та який пункт.
Якщо видумав, то закрий вже свій ротовий смітник... закінчуй ганьбитися.
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08.07.2025 09:18 Відповісти
а ти з 2014 року так і не порозумнішав. як був дебілом так і залишився. я вільна людина і ні перед ким не збираюсь відчитуваться. зрозумів мене ухилянте?
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08.07.2025 09:20 Відповісти
і до речі перевіряльщику, я ніколи не був за зеленського чмошніка
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08.07.2025 09:22 Відповісти
О це швидка реакція!
Якби ж ще усі інші проблеми на фронті так само швидко вирішувались.
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08.07.2025 07:48 Відповісти
А уяви як би швидко вирішувались пробеми на фротні будь там хоч з десяток дітей олігархів міністрів та тепутатів
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08.07.2025 08:45 Відповісти
Хай переймають досвід у ветеранів, яких вже багато повернулось до ТЦК (обмежених), як треба ховатись, вибирати житло і міняти хати в разі небезпеки.
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08.07.2025 07:50 Відповісти
Угу, тобто над аеродромами роками висять орлани, і ланцети пердолять сушки - *****. Шикування з прильотами - *****. Постійні прильоти по НЦ - *****.
Але як тільки біля гніздовища вгодованих майорчиків один раз прилетіло - реакція моментальна, бо треба ж ще й на пенсію вийти. (c)
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08.07.2025 07:51 Відповісти
що особисто тобі поганого зробили ТЦК?
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08.07.2025 07:52 Відповісти
Мабуть нічого. Людина просто констатує факт. А що вам чи воєнкомату поганого зробив дописувач, якому ви відповіли? 🤔
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08.07.2025 07:59 Відповісти
тобі особисто що поганого зробили ТЦК?
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08.07.2025 08:00 Відповісти
Красивий нік. Можна питання?
Кого саме Ви вважаєте терористом, з ким боретеся?
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08.07.2025 08:16 Відповісти
А проти кого об'являли антитерористичну операцію в 2014-му році?
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08.07.2025 08:19 Відповісти
Тонко. Але я зрозумію це так, що терористами ти вважаєш ждунів, сєпарів та ухилянтів.
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08.07.2025 08:22 Відповісти
Зі мною бореться те чмо. Запам'ятало нік і постійно згадує в усіх постах, пов'язаних з ЗСУ.
Не подобається мамкиній черешенці моє ставлення до ухилянтів.
Є нюанс, правда.
Воно дома, а я весь цей час в Констасі.
Воно впевнене в тому, що на війні ні в кого нема ноутбуків та інтернету.
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08.07.2025 08:27 Відповісти
А що хорошого? В мене , наприклад, заламали рідного брата, якому 59,6 років. Обсирали, забрали документи, мобілку, знущалися, кудись повезли, а потім викинули посеред поля. Цього мало???І Це ублюдошне що в нього ще чотири мисяці віддавати честь за державу. Це тилове чмр , тої честі взагалі немає. Від народження. Дармоїди
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08.07.2025 08:41 Відповісти
він подав на них до суду? і він видно як добросовісний громадянин постійно уточнював вої дані. повідомляв про зміни в своєму положенні? чи хєр забив як 90% громадян?
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08.07.2025 08:47 Відповісти
Можна в бусах кататися і працювати. Для воєнкомів Бурляя і Борисова соляра для бусів то дріб'язок
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08.07.2025 07:51 Відповісти
Чи з Іспаніі працювати... на віддалені.
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08.07.2025 08:53 Відповісти
Як же антимайданівці-ждуни-сепаратисти вже дістали...
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08.07.2025 08:05 Відповісти
На мій хлопський розсуд можна використати церкви МП. Боженка може і буде проти, але туди ракета точно не прилетить. Не дякуйте
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08.07.2025 08:17 Відповісти
Зразу всі гріхи відпустять і якщо треба, то і відспівають
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08.07.2025 08:29 Відповісти
Как пагодка в Твєрі, русскій?
Ілі єщьо нє палучіл гражданства?
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08.07.2025 08:26 Відповісти
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08.07.2025 08:27 Відповісти
Підуть в підпілля, як під час окупаці німцями діяли радянськи спецслужби.
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08.07.2025 08:26 Відповісти
перейдуь на удальонку?
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08.07.2025 08:28 Відповісти
Миттєва реакція . Мабуть настрахали , що підуть в бойові бригади якщо не поміняють режим праці .
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08.07.2025 08:30 Відповісти
Найоптимальніший варіант,це виїхати у Варшаву,Берлін,Копенгаген...та вже звідти рулити мобілізацієй ...)
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08.07.2025 08:32 Відповісти
Варшаву скоро ми з вами штурмувати будемо. В Варшаву небезбечно
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08.07.2025 08:43 Відповісти
Та ні. Поки що жителі ТОТ штурмують позиції ЗСУ. Найчастіше невдало.
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08.07.2025 09:31 Відповісти
Ті кому пощастило- займаються інтелектуальною працею. Під ІР Великобританії та Німеччини боряться з ТЦК, щоб зірвати мобілізацію.
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08.07.2025 09:33 Відповісти
Невже в повному складі на нуль поїдуть?
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08.07.2025 09:07 Відповісти
Можна більш детально ?
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08.07.2025 09:17 Відповісти
среди которых ветераны, пенсионеры, члены семей военнослужащих Источник: https://censor.net/ru/n3562071
А остальные расходники, если бы только они приходили, для них можно было бы ничего не менять?
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08.07.2025 09:22 Відповісти
А ваши из ;шторм z; для Шойгу нє расходнікі? Расскажі нам, как у вас?
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08.07.2025 09:28 Відповісти
 
 