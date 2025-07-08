ТЦК можуть змінити формат роботи через останні удари РФ, - Сухопутні війська
Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), імовірно, доведеться змінювати формат роботи через загрозу нових російських ударів.
Як Інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у програмі "Говорить Великий Львів".
"Я не скажу, що це звичний режим, але, звичайно, подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів - серед яких ветерани, пенсіонери, члени сімей військовослужбовців", - каже речник.
За його словами, працівників ТЦК можуть розосередити, а деякі послуги надаватимуть у дистанційному режимі. Так, впроваджується новий функціонал у застосунку "Резерв+", що дозволить максимально спростити й убезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК і СП.
"Так, можливо, є якісь певні незручності, це новий для нас виклик і потрібно запроваджувати нові рішення. Але процес мобілізації не зупинявся і не зупиниться, ми продовжуємо роботу з комплектування наших підрозділів", - додав Саранцев.
Удари військ РФ по ТЦК в Україні
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
7 липня війська РФ вдарили дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі.
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А от ТЦК треба ховати. І покинути будівлі військоматів, координати котрих кацапам відомі ще з часів радянської окупації.
Чи вони не навчені воювати.... з ворогом?!?
А якщо б не було війни, то нікого б не брали на роботу??
Напиши пункт цієї вимоги. Перевірю.
Звиздун звичайний))
Ти за слова не відповідаєшь.
Щось звизданув, а аргументувати не можеш.
Пишеш у відповідь якусь маячню.
Посилаєшься на вимоги, то вкажи номер документу та який пункт.
Якщо видумав, то закрий вже свій ротовий смітник... закінчуй ганьбитися.
Якби ж ще усі інші проблеми на фронті так само швидко вирішувались.
Але як тільки біля гніздовища вгодованих майорчиків один раз прилетіло - реакція моментальна, бо треба ж ще й на пенсію вийти. (c)
Кого саме Ви вважаєте терористом, з ким боретеся?
Не подобається мамкиній черешенці моє ставлення до ухилянтів.
Є нюанс, правда.
Воно дома, а я весь цей час в Констасі.
Воно впевнене в тому, що на війні ні в кого нема ноутбуків та інтернету.
Ілі єщьо нє палучіл гражданства?
А остальные расходники, если бы только они приходили, для них можно было бы ничего не менять?