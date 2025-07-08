ТЦК могут изменить формат работы из-за последних ударов РФ, - Сухопутные войска

Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вероятно, придется менять формат работы из-за угрозы новых российских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в программе "Говорить Великий Львів".

"Я не скажу, что это привычный режим, но, конечно, иногда приходится менять формат. Прежде всего это для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей - среди которых ветераны, пенсионеры, члены семей военнослужащих", - говорит спикер.

По его словам, работников ТЦК могут рассредоточить, а некоторые услуги будут предоставлять в дистанционном режиме. Так, внедряется новый функционал в приложении "Резерв+", что позволит максимально упростить и обезопасить процесс взаимодействия граждан с ТЦК и СП.

"Да, возможно, есть какие-то определенные неудобства, это новый для нас вызов и нужно вводить новые решения. Но процесс мобилизации не останавливался и не остановится, мы продолжаем работу по комплектованию наших подразделений", - добавил Саранцев.

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Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.