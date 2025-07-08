ТЦК могут изменить формат работы из-за последних ударов РФ, - Сухопутные войска
Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вероятно, придется менять формат работы из-за угрозы новых российских ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в программе "Говорить Великий Львів".
"Я не скажу, что это привычный режим, но, конечно, иногда приходится менять формат. Прежде всего это для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей - среди которых ветераны, пенсионеры, члены семей военнослужащих", - говорит спикер.
По его словам, работников ТЦК могут рассредоточить, а некоторые услуги будут предоставлять в дистанционном режиме. Так, внедряется новый функционал в приложении "Резерв+", что позволит максимально упростить и обезопасить процесс взаимодействия граждан с ТЦК и СП.
"Да, возможно, есть какие-то определенные неудобства, это новый для нас вызов и нужно вводить новые решения. Но процесс мобилизации не останавливался и не остановится, мы продолжаем работу по комплектованию наших подразделений", - добавил Саранцев.
Удары войск РФ по ТЦК в Украине
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.
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А от ТЦК треба ховати. І покинути будівлі військоматів, координати котрих кацапам відомі ще з часів радянської окупації.
Чи вони не навчені воювати.... з ворогом?!?
А якщо б не було війни, то нікого б не брали на роботу??
Напиши пункт цієї вимоги. Перевірю.
Звиздун звичайний))
Ти за слова не відповідаєшь.
Щось звизданув, а аргументувати не можеш.
Пишеш у відповідь якусь маячню.
Посилаєшься на вимоги, то вкажи номер документу та який пункт.
Якщо видумав, то закрий вже свій ротовий смітник... закінчуй ганьбитися.
Якби ж ще усі інші проблеми на фронті так само швидко вирішувались.
Але як тільки біля гніздовища вгодованих майорчиків один раз прилетіло - реакція моментальна, бо треба ж ще й на пенсію вийти. (c)
Кого саме Ви вважаєте терористом, з ким боретеся?
Не подобається мамкиній черешенці моє ставлення до ухилянтів.
Є нюанс, правда.
Воно дома, а я весь цей час в Констасі.
Воно впевнене в тому, що на війні ні в кого нема ноутбуків та інтернету.
Ілі єщьо нє палучіл гражданства?
І взагалі- ви постійно скиглите про свої права, забуваючи про обов'язки.
Розумію що вдома тепло, сито і в жінки приємно пахне, але якщо придатний і не маєш законних підстав на відстрочку- то коли тебе спіймають на вулиці, то мобілізують і це нормально.
А якщо ти людина- то і ловити тебе не знадобиться. Ти сам підеш, ахищати свою землю і свою родину.
Моя логіка зрозуміла?
Що не так?
А остальные расходники, если бы только они приходили, для них можно было бы ничего не менять?