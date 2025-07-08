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Новости Удары РФ по ТЦК
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ТЦК могут изменить формат работы из-за последних ударов РФ, - Сухопутные войска

Удар по зданию ТЦК в Полтаве. Атака шахидов

Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вероятно, придется менять формат работы из-за угрозы новых российских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в программе "Говорить Великий Львів".

"Я не скажу, что это привычный режим, но, конечно, иногда приходится менять формат. Прежде всего это для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей - среди которых ветераны, пенсионеры, члены семей военнослужащих", - говорит спикер.

По его словам, работников ТЦК могут рассредоточить, а некоторые услуги будут предоставлять в дистанционном режиме. Так, внедряется новый функционал в приложении "Резерв+", что позволит максимально упростить и обезопасить процесс взаимодействия граждан с ТЦК и СП.

"Да, возможно, есть какие-то определенные неудобства, это новый для нас вызов и нужно вводить новые решения. Но процесс мобилизации не останавливался и не остановится, мы продолжаем работу по комплектованию наших подразделений", - добавил Саранцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ударами по ТЦК Россия хочет уничтожить данные военнообязанных и сорвать мобилизацию в Украине, - Сухопутные войска

Удары войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Автор: 

ТЦК (654) Сухопутные войска ВСУ (38)


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Топ комментарии
+27
Угу, тобто над аеродромами роками висять орлани, і ланцети пердолять сушки - *****. Шикування з прильотами - *****. Постійні прильоти по НЦ - *****.
Але як тільки біля гніздовища вгодованих майорчиків один раз прилетіло - реакція моментальна, бо треба ж ще й на пенсію вийти. (c)
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08.07.2025 07:51 Ответить
+17
"А от тцк" треба не ховати, а відправити туди, де вони і мають бути - на фронт.
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08.07.2025 08:36 Ответить
+11
Для початку розділити СП та ТЦК. Не думаю що центр соціальної підтримки, куди ходять скалічені та списані і де працюють цивільні, може кацапів зацікавити.
А от ТЦК треба ховати. І покинути будівлі військоматів, координати котрих кацапам відомі ще з часів радянської окупації.
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08.07.2025 07:46 Ответить
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основна проблема - де тримати добові поставки (їжі, а не те що ви подумали). це вирішується легко - підвальні приміщення будь - якої державної установи.
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08.07.2025 07:45 Ответить
Для початку розділити СП та ТЦК. Не думаю що центр соціальної підтримки, куди ходять скалічені та списані і де працюють цивільні, може кацапів зацікавити.
А от ТЦК треба ховати. І покинути будівлі військоматів, координати котрих кацапам відомі ще з часів радянської окупації.
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08.07.2025 07:46 Ответить
"А от тцк" треба не ховати, а відправити туди, де вони і мають бути - на фронт.
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08.07.2025 08:36 Ответить
прочитай уважно положення про тцк
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08.07.2025 08:40 Ответить
Положення можна змінити, якщо там раптом немає пунктів про захист країни працівниками тцк.
Чи вони не навчені воювати.... з ворогом?!?
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08.07.2025 08:49 Ответить
одна з вимог служби в тцк не менше 9 місяців на війні.
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08.07.2025 08:52 Ответить
Ця вимога виглядає, як твоя уявна вимога.
А якщо б не було війни, то нікого б не брали на роботу??
Напиши пункт цієї вимоги. Перевірю.
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08.07.2025 09:01 Ответить
в тебе диплом перевіряльщика є? ну тоді скинь. перевіряльщик ***....
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08.07.2025 09:03 Ответить
Зрозуміло
Звиздун звичайний))
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08.07.2025 09:04 Ответить
да? а ти взмозі ще розуміти? є чим? береш робиш офіційний запит в КСВ, і вони тобі нададуть всю інформацію яка тебе цікавить. скажеш що ти перевіряльщик
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08.07.2025 09:07 Ответить
З тобою немає про що говорити.
Ти за слова не відповідаєшь.
Щось звизданув, а аргументувати не можеш.
Пишеш у відповідь якусь маячню.
Посилаєшься на вимоги, то вкажи номер документу та який пункт.
Якщо видумав, то закрий вже свій ротовий смітник... закінчуй ганьбитися.
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08.07.2025 09:18 Ответить
а ти з 2014 року так і не порозумнішав. як був дебілом так і залишився. я вільна людина і ні перед ким не збираюсь відчитуваться. зрозумів мене ухилянте?
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08.07.2025 09:20 Ответить
Балаболка, з тобою немає про що розмовляти. Твої слова нічого не варті.)
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08.07.2025 09:54 Ответить
Йди убогий.
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08.07.2025 09:56 Ответить
і до речі перевіряльщику, я ніколи не був за зеленського чмошніка
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08.07.2025 09:22 Ответить
О це швидка реакція!
Якби ж ще усі інші проблеми на фронті так само швидко вирішувались.
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08.07.2025 07:48 Ответить
А уяви як би швидко вирішувались пробеми на фротні будь там хоч з десяток дітей олігархів міністрів та тепутатів
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08.07.2025 08:45 Ответить
Хай переймають досвід у ветеранів, яких вже багато повернулось до ТЦК (обмежених), як треба ховатись, вибирати житло і міняти хати в разі небезпеки.
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08.07.2025 07:50 Ответить
Угу, тобто над аеродромами роками висять орлани, і ланцети пердолять сушки - *****. Шикування з прильотами - *****. Постійні прильоти по НЦ - *****.
Але як тільки біля гніздовища вгодованих майорчиків один раз прилетіло - реакція моментальна, бо треба ж ще й на пенсію вийти. (c)
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08.07.2025 07:51 Ответить
що особисто тобі поганого зробили ТЦК?
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08.07.2025 07:52 Ответить
Мабуть нічого. Людина просто констатує факт. А що вам чи воєнкомату поганого зробив дописувач, якому ви відповіли? 🤔
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08.07.2025 07:59 Ответить
тобі особисто що поганого зробили ТЦК?
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08.07.2025 08:00 Ответить
Красивий нік. Можна питання?
Кого саме Ви вважаєте терористом, з ким боретеся?
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08.07.2025 08:16 Ответить
А проти кого об'являли антитерористичну операцію в 2014-му році?
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08.07.2025 08:19 Ответить
Тонко. Але я зрозумію це так, що терористами ти вважаєш ждунів, сєпарів та ухилянтів.
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08.07.2025 08:22 Ответить
Зі мною бореться те чмо. Запам'ятало нік і постійно згадує в усіх постах, пов'язаних з ЗСУ.
Не подобається мамкиній черешенці моє ставлення до ухилянтів.
Є нюанс, правда.
Воно дома, а я весь цей час в Констасі.
Воно впевнене в тому, що на війні ні в кого нема ноутбуків та інтернету.
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08.07.2025 08:27 Ответить
А що хорошого? В мене , наприклад, заламали рідного брата, якому 59,6 років. Обсирали, забрали документи, мобілку, знущалися, кудись повезли, а потім викинули посеред поля. Цього мало???І Це ублюдошне що в нього ще чотири мисяці віддавати честь за державу. Це тилове чмр , тої честі взагалі немає. Від народження. Дармоїди
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08.07.2025 08:41 Ответить
він подав на них до суду? і він видно як добросовісний громадянин постійно уточнював вої дані. повідомляв про зміни в своєму положенні? чи хєр забив як 90% громадян?
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08.07.2025 08:47 Ответить
Можна в бусах кататися і працювати. Для воєнкомів Бурляя і Борисова соляра для бусів то дріб'язок
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08.07.2025 07:51 Ответить
Чи з Іспаніі працювати... на віддалені.
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08.07.2025 08:53 Ответить
Як же антимайданівці-ждуни-сепаратисти вже дістали...
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08.07.2025 08:05 Ответить
На мій хлопський розсуд можна використати церкви МП. Боженка може і буде проти, але туди ракета точно не прилетить. Не дякуйте
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08.07.2025 08:17 Ответить
Зразу всі гріхи відпустять і якщо треба, то і відспівають
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08.07.2025 08:29 Ответить
Как пагодка в Твєрі, русскій?
Ілі єщьо нє палучіл гражданства?
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08.07.2025 08:26 Ответить
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08.07.2025 08:27 Ответить
Підуть в підпілля, як під час окупаці німцями діяли радянськи спецслужби.
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08.07.2025 08:26 Ответить
перейдуь на удальонку?
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08.07.2025 08:28 Ответить
😁з Монако будуть бандеролі з повістками розсилати,так мовити ,,по-домашньому,,
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08.07.2025 09:44 Ответить
Миттєва реакція . Мабуть настрахали , що підуть в бойові бригади якщо не поміняють режим праці .
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08.07.2025 08:30 Ответить
Найоптимальніший варіант,це виїхати у Варшаву,Берлін,Копенгаген...та вже звідти рулити мобілізацієй ...)
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08.07.2025 08:32 Ответить
Варшаву скоро ми з вами штурмувати будемо. В Варшаву небезбечно
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08.07.2025 08:43 Ответить
Та ні. Поки що жителі ТОТ штурмують позиції ЗСУ. Найчастіше невдало.
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08.07.2025 09:31 Ответить
Ті кому пощастило- займаються інтелектуальною працею. Під ІР Великобританії та Німеччини боряться з ТЦК, щоб зірвати мобілізацію.
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08.07.2025 09:33 Ответить
Мобілізацію вже зірвано - і зробили це не вороженьки , а українські "лідори " . А все інше - це наслідки . Проблема українських патріотів - в тому, що вони плутають причини з наслідками , а також те ,що вони вважають ,що беззаконня можна виправдати патріотизмом. Тобто більшість з них мріє про сильну "сралінську руку ", а не про свободи та моральні цінності - тобто так і залишилися москалями-совками всередині. А країна в якій більшість патріотів - совки - ніколи не переможе свого "старшого брата" -совка
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08.07.2025 09:45 Ответить
Порошенко спробував дати наріду демократію- не оцінили. Не готові ще.
І взагалі- ви постійно скиглите про свої права, забуваючи про обов'язки.
Розумію що вдома тепло, сито і в жінки приємно пахне, але якщо придатний і не маєш законних підстав на відстрочку- то коли тебе спіймають на вулиці, то мобілізують і це нормально.
А якщо ти людина- то і ловити тебе не знадобиться. Ти сам підеш, ахищати свою землю і свою родину.
Моя логіка зрозуміла?
Що не так?
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08.07.2025 09:50 Ответить
То користуйся своєю логікою сам, і не чіпляйся до людей. Покажи особистий приклад.
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08.07.2025 11:10 Ответить
Я показав, 24.02.22.
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08.07.2025 11:20 Ответить
Один день показував?
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08.07.2025 11:25 Ответить
Три роки, один місяць і чотири дні.
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08.07.2025 11:29 Ответить
Від рядового і до сержанта.
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08.07.2025 11:30 Ответить
А чого цей Шульц пішов воювати проти України, а не виїхав з окупацї в Європу? Можливо тому, шо він маргінал і потягся за довгим рубльом?
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08.07.2025 09:50 Ответить
А ти впевнений що його тупо не мобілізували? Чи кацапи на ТОТ ходять і запитують: ;Прастітє, Ви нє хатітє уєхать в Європу?;.
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08.07.2025 09:52 Ответить
Поспішу вас розчарувати, на ТОТ хлопи моб.віку теж обмежені в пересуванні, навіть у межах бананових рєспублік стоять кпп.
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08.07.2025 10:05 Ответить
Невже в повному складі на нуль поїдуть?
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08.07.2025 09:07 Ответить
Можна більш детально ?
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08.07.2025 09:17 Ответить
деталі-тепер бусифікованих можна навіть не шукати,як кажуть спеціалісти ,,нема тіла,нема справи,,
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08.07.2025 09:46 Ответить
среди которых ветераны, пенсионеры, члены семей военнослужащих Источник: https://censor.net/ru/n3562071
А остальные расходники, если бы только они приходили, для них можно было бы ничего не менять?
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08.07.2025 09:22 Ответить
А ваши из ;шторм z; для Шойгу нє расходнікі? Расскажі нам, как у вас?
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08.07.2025 09:28 Ответить
Я гражданин Украины. И не знаю, что там в рашке. Но вам не кажется некорректным выделять ценными группами всех, кроме мужчин призывного возраста?
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08.07.2025 11:44 Ответить
А як цивільним людям (старикам, жінкам, дітям, інвалідам) міняти формат життя, які живуть біля ТЦК? Чи змінна формату роботи ТЦК гарантує, що не буде обстрілів ТЦК?
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08.07.2025 10:18 Ответить
 
 