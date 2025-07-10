Сухопутные войска о смерти венгра после "побоев в ТЦК": мужчина был мобилизован в ВСУ, ушел в СОЧ
Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на информацию о якобы смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня (в венгерских СМИ указывали имя Йожеф Шебештьен) после избиения в ТЦК на Закарпатье.
Об этом говорится в сообщении Командования, информирует Цензор.НЕТ.
Там выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины.
"Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии. Вместе с тем, считаем необходимым обнародовать проверенную информацию, которая уже была установлена:
- Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины;
- он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его годным к военной службе;
- Шебештень И.И. был направлен в одну из воинских частей, где с 15.06.2025 проходил подготовку;
- 18 июня 2025 года он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования", - говорится в сообщении ВСУ.
Отмечается, что менее чем через неделю, 24 июня, Шебештень лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи, после чего его госпитализировали в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово с диагнозом "острая реакция на стресс". А уже 6 июля мужчина умер.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии, у него не обнаружили.
Также Сухопутные войска ВСУ "категорически отвергли" предположение о принудительной мобилизации и жестоком обращении с ним со стороны военнослужащих ТЦК.
"Мы открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и поддерживаем принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Уверены, что объективность и соблюдение правовых процедур должны оставаться основой для любой общественной и межгосударственной коммуникации", - отметило Командование.
В ВСУ призвали медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной или эмоционально окрашенной информации, которая "может стать инструментом для деструктивных воздействий или информационных операций враждебного государства".
Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.
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Він точно знає що потрібно робити та куди їхати, щоб орки не дістали.
Розумововідсталим краще листати далі.
Може знайдеш більш прості формулювання для своєї нервової системи.
Скільки неадекватів збудилися, що в Україні є Конституція і що вона базується на всьому, що стосується людини.
У їх хворі уяві, людина це ніхто.
Якісь малороси чи може кацапські боти.
менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували
Джерело: https://censor.net/ua/n3562601
Суб"єктивно, звичайно, менше х тим.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, в нього не виявили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3562601
свідомості..
яка у таких може бути свідомість..
тоже видумали..
хіба що дупа в синяках..
Яка маячня у голову прийшла - ту і написали ??
Ну, треба ж мати, здоровий глузд щодо реалії !!!
і окремо книгу " "Казки та байки речників ТЦК та СП " в кількох томах
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Тонко
жив би ще..
а орбан не мав би причин блокувати санкції ЄС ..
а якщо не хочуть, нехай чухають додому, може хоч трохи порозбігаються!
На росії, тих хто хоче бути громадянином та різний непотріб відправляють у першу чергу!
для таких..,
це місце бути ближче до свого братішки хла..
в дурці - передоз..
все..
далі..
блокуються санкції ЄС ..
хло продовжує бомбити Україну ..
"зафіксовано в офіційному акті службового розслідування"