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Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
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Сухопутные войска о смерти венгра после "побоев в ТЦК": мужчина был мобилизован в ВСУ, ушел в СОЧ

Венгр скончался в ТЦК якобы после избиения: реакция ВСУ

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на информацию о якобы смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня (в венгерских СМИ указывали имя Йожеф Шебештьен) после избиения в ТЦК на Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении Командования, информирует Цензор.НЕТ.

Там выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

"Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии. Вместе с тем, считаем необходимым обнародовать проверенную информацию, которая уже была установлена:

  • Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины;
  • он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его годным к военной службе;
  • Шебештень И.И. был направлен в одну из воинских частей, где с 15.06.2025 проходил подготовку;
  • 18 июня 2025 года он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования", - говорится в сообщении ВСУ.

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Отмечается, что менее чем через неделю, 24 июня, Шебештень лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи, после чего его госпитализировали в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово с диагнозом "острая реакция на стресс". А уже 6 июля мужчина умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии, у него не обнаружили.

Также Сухопутные войска ВСУ "категорически отвергли" предположение о принудительной мобилизации и жестоком обращении с ним со стороны военнослужащих ТЦК.

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"Мы открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и поддерживаем принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Уверены, что объективность и соблюдение правовых процедур должны оставаться основой для любой общественной и межгосударственной коммуникации", - отметило Командование.

В ВСУ призвали медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной или эмоционально окрашенной информации, которая "может стать инструментом для деструктивных воздействий или информационных операций враждебного государства".

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

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Автор: 

смерть (9266) военнослужащие (6219) ТЦК (660) СОЧ (82) Сухопутные войска ВСУ (38)


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Топ комментарии
+18
ТЦК, а з ними у Сухпопутні війська вже настільки запи**ілися епілепсіями, серцевими недостатностями, службовими перевірками, про результати яких нікому нічого не відомо, що навіть якщо це і правда - їм всерівно ніхто не повірить. Про відношення до людей з їх сторони я взагалі мовчу. Вони себе дискредитували швидше і якісніше, ніж ворожа пропаганда могла уявити.
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10.07.2025 18:30 Ответить
+15
Пиши куйлу скаргу, ще один лаптєногий юрист , всяка кацапіна себе вважає суддею конституційного суду прямо
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10.07.2025 18:17 Ответить
+15
Звідки ці всі болячки раптово беруться після спілкування з тцк? І зупинка серця, і епілепсія, і тромбоемболія. А раптова втрата свідомості - це як добрий день. І чомусь всі в синяках.
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10.07.2025 18:29 Ответить
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Сра лмат Сра лматович почьом запоребрік?
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10.07.2025 18:40 Ответить
Про орків напиши своєму колезі з іспанським прапором.
Він точно знає що потрібно робити та куди їхати, щоб орки не дістали.
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10.07.2025 18:23 Ответить
Ліпше бути з іспанським паспортом, чім з ху...ловською душею, як ти, для тебе немає нічого святого
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10.07.2025 18:33 Ответить
Ти не на того наїхав, дядя.
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10.07.2025 18:39 Ответить
Ти не на того наїхав, дядя.
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10.07.2025 18:38 Ответить
Пиши куйлу скаргу, ще один лаптєногий юрист , всяка кацапіна себе вважає суддею конституційного суду прямо
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10.07.2025 18:17 Ответить
Пітаркам які втекли в іспанію звісно видішне кому куди писати.
Розумововідсталим краще листати далі.
Може знайдеш більш прості формулювання для своєї нервової системи.
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10.07.2025 18:21 Ответить
Запропонуй цьому чоловіку, щоб ***** написав.
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10.07.2025 18:22 Ответить
Я можу переживати за хлопців в ЗСУ і старатися якось їм допомагати, а не за обдристаних дезертирів,яким поплохєло в бєгаг та всяку ждунську наволоч типу сармат, напевно вважаєш себе великою кацапською бімбою чи то ракетою?
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10.07.2025 18:46 Ответить
Конституція України ст 65 читай
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10.07.2025 18:20 Ответить
А до 65 стаття щось написано, чи просто пусті сторінки і сама конституція чомусь починається саме з 65-ї статті?)
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10.07.2025 18:29 Ответить
а Херсон чий?
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10.07.2025 18:31 Ответить
Шановний, так що з Конституцією? Про Херсон пізніше, не міняйте тему
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10.07.2025 18:50 Ответить
почалося. з конституцією, якій? Чи не тій де терешкова ***** обнуляла. Давай за Херсон
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10.07.2025 19:07 Ответить
А це взагалі просто звиздець.
Скільки неадекватів збудилися, що в Україні є Конституція і що вона базується на всьому, що стосується людини.
У їх хворі уяві, людина це ніхто.
Якісь малороси чи може кацапські боти.
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10.07.2025 18:37 Ответить
Права на паузі - не переймайся. Працюють тількі обов'язки.
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10.07.2025 19:20 Ответить
давно на пеньках голосив?
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10.07.2025 18:22 Ответить
Знов виліз черговий дрищ понити за свої "права" здохнути рабом! Про конституційний обов'язок захищати Батьківщину шось забувся написати? Ну біжи до кацапів, вони твої права відстоять пляшкою в дупу!
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10.07.2025 18:33 Ответить
"Освіта: Київський національний авіаційний університет, факультет журналістики." Яка ж там журналістика в авівції? Чи яка авіація в журналістиці?
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10.07.2025 18:35 Ответить
Тнд саме, як в КПІ хімики та спортсмени
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10.07.2025 18:43 Ответить
"категорично відкинули" - поняли ? А вы !? Эх вы .
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10.07.2025 18:15 Ответить
Що не так ? У статті описана ситуація. У вас є якісь факти проти, чи тільки брехня ??
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10.07.2025 19:06 Ответить
Знову цей аферист святиня...тепер ти "військовий кореспондент" вже?
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10.07.2025 18:22 Ответить
Печальна ситуція, бо я не вірю нікому. Угорці понятно, но і у нас зелена система бусіфікації. Що там насправді...
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10.07.2025 18:21 Ответить
Блин! Каждую фразу из этого ответа можно на цитаты разобрать!!! 40 млрд американских денег нужно на поддержание штанов на 2026 год! А они еще "булькают" Сам дурак! Без денег( денежного содержания) речник Сухопутных войск год будет дурню булькать?
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10.07.2025 18:21 Ответить
( пардон, денежного довольствия, обычно так было в армии, хотя сейчас, может, что то и поменялось!)
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10.07.2025 18:27 Ответить
То він громадянин України, а друге це вже порушення закону!!! То ж який він громадянин угрів????
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10.07.2025 18:22 Ответить
Запитай у Коломойського.
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10.07.2025 18:25 Ответить
був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби;

менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували

Джерело: https://censor.net/ua/n3562601

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10.07.2025 18:27 Ответить
Ну що ви. Категорично ж відкинули навіть не примусову мобілізацію, а припущення про примусову мобілізацію.
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10.07.2025 18:36 Ответить
На фото доволі здорового вигляду чоловік до 50-и у власній, явно недешевій автівці.
Суб"єктивно, звичайно, менше х тим.
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10.07.2025 19:09 Ответить
І явно не відмічався три рази в ТЦК ,як деякі свідомі громадяни...
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10.07.2025 19:15 Ответить
Знаю здорового з виду з інвалідністтю з 3-х років, операцією на серці і інсультом в 29років.
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10.07.2025 19:21 Ответить
Звідки ці всі болячки раптово беруться після спілкування з тцк? І зупинка серця, і епілепсія, і тромбоемболія. А раптова втрата свідомості - це як добрий день. І чомусь всі в синяках.
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10.07.2025 18:29 Ответить
Відносно цього випадку - де про синці ??

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство, в нього не виявили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3562601
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10.07.2025 19:10 Ответить
не була раптова втрата..
свідомості..
яка у таких може бути свідомість..
тоже видумали..

хіба що дупа в синяках..
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10.07.2025 19:15 Ответить
ТЦК, а з ними у Сухпопутні війська вже настільки запи**ілися епілепсіями, серцевими недостатностями, службовими перевірками, про результати яких нікому нічого не відомо, що навіть якщо це і правда - їм всерівно ніхто не повірить. Про відношення до людей з їх сторони я взагалі мовчу. Вони себе дискредитували швидше і якісніше, ніж ворожа пропаганда могла уявити.
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10.07.2025 18:30 Ответить
Тоді можна сказати що тцк працюють на русню, звідки тоді там так багато антимайданівців і беркутівців?
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10.07.2025 18:45 Ответить
Якщо ви у ТЦК ніколи не були, звідкіля знаєте про антимайданівців і беркутівців ?

Яка маячня у голову прийшла - ту і написали ??
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10.07.2025 19:12 Ответить
Сергій Воловик харківський ТЦКай побив вчителя.Антимайдановець,любитель срузького миру.З нього героя ліпили,я к завжди,але обісралися .Погугли,якщо не віриш.
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10.07.2025 19:33 Ответить
Військовослужбовець ТЦК вдарив чоловіка у Харкові під час перевірки документів: почато розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n3551633
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10.07.2025 19:35 Ответить
Зкацапленим орбанівцям вірити, це як прутіна слухати, з 2014 році, про мішєбратіяв та Великий Договір-31 травня 1997 року, був підписаний Великий договір між Україною та Росією - Договір про дружбу, стратегічне партнерство і співробітництво.
Ну, треба ж мати, здоровий глузд щодо реалії !!!
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10.07.2025 18:32 Ответить
Саме тому закон про подвійне громадянство - диверсія.
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10.07.2025 18:42 Ответить
+100
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10.07.2025 19:13 Ответить
Якщо він пішов в сзч то що, можна тепер вільно убивати? 76 відсотків ви за це в 2019 голосували?
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10.07.2025 18:44 Ответить
орбан і хло його вбили..
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10.07.2025 19:18 Ответить
Пішов в сзч тому його треба вбити?Навіть перестали брехати!
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10.07.2025 18:52 Ответить
він сам себе вбив..
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10.07.2025 19:30 Ответить
Схоже вже потрібно окрему ,щоденну колонку випускати - "Зашквари ТЦК" ,

і окремо книгу " "Казки та байки речників ТЦК та СП " в кількох томах
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10.07.2025 18:52 Ответить
Там томів на тисячі кримінальної відповідальності тцк але "це не на часі"
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10.07.2025 19:35 Ответить
Сподіваюся, нарешті наші придурки замисляться над подв. Громадянством. Замахаються потім судитися з іншими країнами, як тут образили "їхніх" громадчян
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10.07.2025 18:54 Ответить
Зазначається, що менш ніж за тиждень, 24 червня Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги, після чого його госпіталізували до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове із діагнозом "гостра реакція на стрес". А вже 6 липня чоловік помер.
-----------

Тонко
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10.07.2025 18:56 Ответить
Як казав "найкращий друг радянських фізкультурників": Нет человека, нет проблем.
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10.07.2025 19:08 Ответить
навіщо пішов в сзч..
жив би ще..
а орбан не мав би причин блокувати санкції ЄС ..
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10.07.2025 19:22 Ответить
Угоців Закарпаття потрібно активніше відправляти на фронт, а то тільки права качають,
а якщо не хочуть, нехай чухають додому, може хоч трохи порозбігаються!
На росії, тих хто хоче бути громадянином та різний непотріб відправляють у першу чергу!
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10.07.2025 19:02 Ответить
Тобто беручи до уваги зміст ваших слів - фронт то місце покарання ? І там місце для різного "непотребу" ?
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10.07.2025 19:14 Ответить
Чуваку світить 435-1 Кримінального кодексу України,що передбачає відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця -Зневага до Збройних Сил України (ЗСУ)
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10.07.2025 19:20 Ответить
фронт, не місце покарання,
для таких..,
це місце бути ближче до свого братішки хла..
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10.07.2025 19:24 Ответить
Ну, весомые обоснования его смерти!!!
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10.07.2025 19:16 Ответить
косив на мадяра дурачка..
в дурці - передоз..
все..

далі..
блокуються санкції ЄС ..
хло продовжує бомбити Україну ..
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10.07.2025 19:29 Ответить
Після цього моменту зрозуміло, що брешуть.
"зафіксовано в офіційному акті службового розслідування"
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10.07.2025 19:27 Ответить
Прірва тупості та брехні. Навіть збрехати нормально вже не можуть. Помер від тромбоемблолії через 10 днів після того, як був визнаний здоровим та придатним? Тобто, члени тієї ВЛК вже заарештовані та чекають суду?
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10.07.2025 19:46 Ответить
***,то назвіть вулицю його ім'ям в Береговому)
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10.07.2025 20:37 Ответить
 
 