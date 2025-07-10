Сухопутные войска о смерти венгра после "побоев в ТЦК": мужчина был мобилизован в ВСУ, ушел в СОЧ

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на информацию о якобы смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня (в венгерских СМИ указывали имя Йожеф Шебештьен) после избиения в ТЦК на Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении Командования, информирует Цензор.НЕТ.

Там выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

"Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии. Вместе с тем, считаем необходимым обнародовать проверенную информацию, которая уже была установлена:

Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины;

он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его годным к военной службе;

Шебештень И.И. был направлен в одну из воинских частей, где с 15.06.2025 проходил подготовку;

18 июня 2025 года он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования", - говорится в сообщении ВСУ.

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Отмечается, что менее чем через неделю, 24 июня, Шебештень лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи, после чего его госпитализировали в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово с диагнозом "острая реакция на стресс". А уже 6 июля мужчина умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии, у него не обнаружили.

Также Сухопутные войска ВСУ "категорически отвергли" предположение о принудительной мобилизации и жестоком обращении с ним со стороны военнослужащих ТЦК.

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"Мы открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и поддерживаем принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Уверены, что объективность и соблюдение правовых процедур должны оставаться основой для любой общественной и межгосударственной коммуникации", - отметило Командование.

В ВСУ призвали медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной или эмоционально окрашенной информации, которая "может стать инструментом для деструктивных воздействий или информационных операций враждебного государства".

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

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