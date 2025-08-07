ГБР ответило на обвинения Сийярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра в Украине нет, расследование продолжается

Государственное бюро расследований продолжает устанавливать обстоятельства смерти гражданина Украины - этнического венгра Иосифа Шебештеня в больнице на Закарпатье. Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в якобы отказе от расследования.

Об этом говорится в пресс-службе Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

В ГБР отметили, что такие заявления венгерской стороны имеют манипулятивный характер и не соответствуют действительности.

Так, в начале июля 2025 года Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Расследование данного уголовного производства было поручено подразделению Территориального управления ГБР во Львове.

Что установило расследование в настоящее время?

Уже установлено, что венгра призвали на военную службу 14 июня 2025 года в городе Мукачево. В тот же день он прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском районном ТЦК и СП, которая признала его годным. В то же время он сам жалоб на состояние здоровья не имел.

"Уже находясь в воинской части, 18 июня он самовольно оставил место службы, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга. В этот же день каретой скорой помощи Иосиф Шебештень был доставлен в Береговскую районную больницу, однако врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений", - говорится в сообщении ГБР.

24 июня Шебештеня (по согласию перевели в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи в Берегово, а уже 7 июля полиция узнала, что накануне венгр умер в медучреждении.

"Во время неотложных следственных действий и осмотре тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено. В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти. Расследование продолжается", - добавляет ГБР.

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СЗЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

Впоследствии Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.