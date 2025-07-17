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Новости Поджог церкви
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Венгрия вызвала украинского посла из-за поджога церкви в Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Венгрия вызвала посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за поджога венгерского храма в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на стенах церкви появились угрозы в адрес венгерской громады, в частности,надписи: "Угорці геть" и "Смерть угорцям".

Венгерский дипломат заявил, что речь идет не об изолированном случае, а о "десятилетней волне систематических нападений" на венгров в Украине, которая, по словам Сийярто, включает ограничение языковых прав, принудительную мобилизацию, физическое насилие, а теперь - поджоги.

"Хотя ответственность за это несет украинское государство, Брюссель молчит, ускоряя процесс вступления Украины в ЕС. Это неприемлемо. Сегодня мы вызвали украинского посла в Будапеште", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент призвал Венгрию и Словакию остановить блокирование санкций ЕС против РФ

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье и оставили на ней надпись: "Мадярів - на ножі". Украинская полиция начала расследование.

Автор: 

Венгрия (2047) поджог (1107) посол (1821) Сийярто Петер (336) Закарпатская область (2628) Ужгородский район (9) Паладь-Комаровцы (1)


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Топ комментарии
+4
кацапсько-орбанські найманці і підпалили
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17.07.2025 16:02 Ответить
+2
угорська церква в Україні це як ? вірують в святого орбана ? вхід тільки для угорців ?
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17.07.2025 16:01 Ответить
+2
Московським лайном смердить, від таких дивних дій Угорської сторони!!
А підпалювачу-провокатору, тепер напереливки! Московитам і угорцям, такі виконавці, не потрібні! Їх ліквідовують інші, такі ж виконавці!
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17.07.2025 16:12 Ответить
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А, шо з помилками написали? Вроді ні.
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17.07.2025 15:56 Ответить
І понеслось - знов на Україну всіх собак повішають
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17.07.2025 15:56 Ответить
Мадяри заберіть своїх і не морочте голови кожен народ на своїй землі заберайте ту циганву
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17.07.2025 15:58 Ответить
угорська церква в Україні це як ? вірують в святого орбана ? вхід тільки для угорців ?
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17.07.2025 16:01 Ответить
кацапсько-орбанські найманці і підпалили
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17.07.2025 16:02 Ответить
А повинно,плять бути навпаки. Сибіговські лохи,чмирі,терпіли.
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17.07.2025 16:02 Ответить
Ці провокації і диверсії Угорщини нагадують ті, які здійснювала хортістська Угорщина в 1939 році проти Карпатської України, напередодні нападу на Карпатську Україну. Діло честі СБУ розкрити цей черговий злочин режиму Орбана.
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17.07.2025 16:03 Ответить
Мадярський Герострат?
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17.07.2025 16:07 Ответить
Орбан про підпал взнав скоріше ніж приїхала поліція і відкрила кримінальну справу?!? Орбан посрався з Варшавую і Бухарестом так само, як і з Україною...
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17.07.2025 16:07 Ответить
церква є власністю Угорщини ?
а ті на кого там "десятирічну хвилю систематичних нападів" є громадянами України, а тоді нєХєр сунути свій ніс не в свої справи. ваша справа наразі - смоктати )(єр)(уйла і не відволікатися.
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17.07.2025 16:09 Ответить
Нагнітають паскуди ! 100% це все приурочено до перебування Келога тут !
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17.07.2025 16:10 Ответить
Викликати посла угорщини. Натикати йому різноманітних нот протесту за написи, за підпал, за те що угорщина суне свое лаптьожне рило в наші внутрішні справи.
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17.07.2025 16:12 Ответить
Московським лайном смердить, від таких дивних дій Угорської сторони!!
А підпалювачу-провокатору, тепер напереливки! Московитам і угорцям, такі виконавці, не потрібні! Їх ліквідовують інші, такі ж виконавці!
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17.07.2025 16:12 Ответить
В Берегово згорів туалет куди угорці ходили посла викликали? Доходить до маразматики зі сторони фашиствуючих угорців
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17.07.2025 16:16 Ответить
Школи закрили, церкви палять, угорську громаду переслідують - пора оголошувати "спєцапєрацию"

Шо Сциярто - сцикотно троха, нєє?
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17.07.2025 16:17 Ответить
Може мені хтось нагадає а часом не Угорщина була агресором стосовно України? В минулому столітті? Мабуть і нам треба мадьярам рахунок виставити.
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17.07.2025 16:18 Ответить
Ханты, ищите тут - Правительство Республики Подкарпатская Русь,
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17.07.2025 16:21 Ответить
 
 