Венгрия вызвала украинского посла из-за поджога церкви в Закарпатье
Венгрия вызвала посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за поджога венгерского храма в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на стенах церкви появились угрозы в адрес венгерской громады, в частности,надписи: "Угорці геть" и "Смерть угорцям".
Венгерский дипломат заявил, что речь идет не об изолированном случае, а о "десятилетней волне систематических нападений" на венгров в Украине, которая, по словам Сийярто, включает ограничение языковых прав, принудительную мобилизацию, физическое насилие, а теперь - поджоги.
"Хотя ответственность за это несет украинское государство, Брюссель молчит, ускоряя процесс вступления Украины в ЕС. Это неприемлемо. Сегодня мы вызвали украинского посла в Будапеште", - добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье и оставили на ней надпись: "Мадярів - на ножі". Украинская полиция начала расследование.
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а ті на кого там "десятирічну хвилю систематичних нападів" є громадянами України, а тоді нєХєр сунути свій ніс не в свої справи. ваша справа наразі - смоктати )(єр)(уйла і не відволікатися.
А підпалювачу-провокатору, тепер напереливки! Московитам і угорцям, такі виконавці, не потрібні! Їх ліквідовують інші, такі ж виконавці!
Шо Сциярто - сцикотно троха, нєє?