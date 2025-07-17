Венгрия вызвала украинского посла из-за поджога церкви в Закарпатье

Венгрия вызвала посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за поджога венгерского храма в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на стенах церкви появились угрозы в адрес венгерской громады, в частности,надписи: "Угорці геть" и "Смерть угорцям".

Венгерский дипломат заявил, что речь идет не об изолированном случае, а о "десятилетней волне систематических нападений" на венгров в Украине, которая, по словам Сийярто, включает ограничение языковых прав, принудительную мобилизацию, физическое насилие, а теперь - поджоги.

"Хотя ответственность за это несет украинское государство, Брюссель молчит, ускоряя процесс вступления Украины в ЕС. Это неприемлемо. Сегодня мы вызвали украинского посла в Будапеште", - добавил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье и оставили на ней надпись: "Мадярів - на ножі". Украинская полиция начала расследование.