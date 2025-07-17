Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье: неизвестные оставили надпись "Мадярів - на ножі"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье и оставили на ней надпись: "Мадярів - на ножі". Полиция начала расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом венгерский министр написал на своей странице в Facebook.

"Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми на Закарпатье. Мы не оставим это без ответа - вы можете на нас рассчитывать!" - добавил Орбан.

Реакция полиции

В полиции Закарпатья отреагировали на этот инцидент и рассказали, что происшествие произошло 16 июля примерно в 22 часа вечера в селе Паладь-Комаровцы.

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Правоохранители выяснили, что на территорию храма проникло, по состоянию на сейчас, неустановленное лицо и подожгло входную дверь, а на фасаде здания черной краской "осуществило надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Собранные сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В данное время полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят оперативные мероприятия для розыска причастных к совершению преступления.

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