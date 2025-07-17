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Новости Поджог церкви
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Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье: неизвестные оставили надпись "Мадярів - на ножі"

Орбан заявил о поджоге церкви в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье и оставили на ней надпись: "Мадярів - на ножі". Полиция начала расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом венгерский министр написал на своей странице в Facebook.

"Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми на Закарпатье. Мы не оставим это без ответа - вы можете на нас рассчитывать!" - добавил Орбан.

Реакция полиции

В полиции Закарпатья отреагировали на этот инцидент и рассказали, что происшествие произошло 16 июля примерно в 22 часа вечера в селе Паладь-Комаровцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Правоохранители выяснили, что на территорию храма проникло, по состоянию на сейчас, неустановленное лицо и подожгло входную дверь, а на фасаде здания черной краской "осуществило надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Собранные сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В данное время полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят оперативные мероприятия для розыска причастных к совершению преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заявила о смерти своего гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, - СМИ

Автор: 

поджог (1107) церковь (1326) нацменьшинства (236) Виктор Орбан (504) Закарпатская область (2628) Ужгородский район (9) Паладь-Комаровцы (1)


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Топ комментарии
+23
так Орбан і підпалив і написав
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17.07.2025 15:13 Ответить
+16
Шукайте уйобиків.
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17.07.2025 15:13 Ответить
+14
Сподіваюсь наші правоохоронці знайдуть якогось чебурашку , який зізнається , що зробив це на замовлення самого Орбана і його спецслужб ...?
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17.07.2025 15:13 Ответить
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Шукайте уйобиків.
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17.07.2025 15:13 Ответить
так Орбан і підпалив і написав
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17.07.2025 15:13 Ответить
Орбана на гіперфаллос. Заслужив *****.
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17.07.2025 15:13 Ответить
На швабру?
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17.07.2025 15:44 Ответить
Сподіваюсь наші правоохоронці знайдуть якогось чебурашку , який зізнається , що зробив це на замовлення самого Орбана і його спецслужб ...?
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17.07.2025 15:13 Ответить
Орбан зробив напис?
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17.07.2025 15:13 Ответить
Орбан повідомив перш, ніж правоохоронці. Не спалився жодного разу.
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17.07.2025 15:14 Ответить
Зловмисники не вміли правильно написати літеру "Я". Спочатку намалювали коло, а знизу Л.
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17.07.2025 15:14 Ответить
Просто в мадярів в алфавіті літера "я" відсутня ...
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17.07.2025 15:18 Ответить
А це вже напрямок розшкку.
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17.07.2025 15:41 Ответить
Так само як і буква Д більше на трикутник схожа. А в слові НОЖ і, буква і окремо знаходиться наче її забули написати а потім дописали
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17.07.2025 15:27 Ответить
Саме так учила писати "я", моя сусідка свою онуку, мою ровесницю. Бабця вчилась в польській школі, в 30-х роках.
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17.07.2025 16:00 Ответить
орбан-ху#ло?
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17.07.2025 15:15 Ответить
Конечно *****, не сомневайся! 🤪
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17.07.2025 16:01 Ответить
Підпал рейхстагу?
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17.07.2025 15:15 Ответить
а мальчік в трусіках на хресті був ? ))))
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17.07.2025 15:15 Ответить
Ніт, не був....цейво...був без трусиків
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17.07.2025 15:24 Ответить
ви шо !!!! ..срочно поверніть угорському мальчіку трусікі і прибийте взад до хреста )))

срамота одна ..тьфу ! )
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17.07.2025 15:25 Ответить
- не срамота , а європейські цінності ...))
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17.07.2025 16:06 Ответить
Придурок,ти допускаєш що можуть бути провокації?Чи в тебе мізки під пуйла заточені Не *****,а уйо...
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17.07.2025 15:16 Ответить
Українці писать не будуть... Вони робитимуть це мовчки... І не "мадярів", а "фідесовців" - коли "допечуть"...
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17.07.2025 15:16 Ответить
Сам п'ю, сам гуляю,
сам стелюся, сам лягаю.

Мадяри, вивчіть кирилицю. Так "Я" ніхто не пише!
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17.07.2025 15:16 Ответить
От довбойобіна!
Чому воно не згадує Роберта Йосиповича Бровді на псевдо "Мадяр", який користується неаби якою повагою в Україні за те, що утилізує в промислових масштабах пацакню?!
Коли це в Україні була ненависть до інших націй, крім як до кацапів після 2014-го?!
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17.07.2025 15:17 Ответить
Це орбану незручно згалувати. Син комунвстичного ушльопка продовжує справу свого батька утирка..
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17.07.2025 15:44 Ответить
Сам замовив тим самим мадярам, сам і заявив... От кому ще це потрібно? А, забувся, *****! Та орбан і ***** одне і те саме...
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17.07.2025 15:18 Ответить
Хорошо, шо только пиз...ть и блокировать мастер, на большее силенок не хватит.
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17.07.2025 15:18 Ответить
грязная тапорная работа...
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17.07.2025 15:19 Ответить
Маскавітско-фсбшная
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17.07.2025 15:37 Ответить
Чи не настав час птахам Мадяра навідатись до цього йовбака?
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17.07.2025 15:20 Ответить
Ну і кому ж це вигідно як не Орбану і *****? Пора вже цього Ообана брати за жабри за диверсії і провокації які воно робить в Україні. Бо це вже напоминає аналогію 2013 року коли рашисти творили таке саме щоб був привід напасти на Україну.
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17.07.2025 15:21 Ответить
Це наші особисті розбірки і орбана вони колихать не мають
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17.07.2025 15:21 Ответить
Роберт Броуді(Мадяр) дивиться на Орбана як на *******.
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17.07.2025 15:21 Ответить
точніше як на довбо *******. )
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17.07.2025 15:28 Ответить
Агентура ФСБ
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17.07.2025 15:27 Ответить
а шо там розслідувати? якась бидлота-голота зробила той напис за кацапські гроші. ось і все розслідування.
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17.07.2025 15:27 Ответить
Чому наш МЗС жує соплі? Доки ця угорська сволота буде обливати брудом Україну? Чому не викликати мадьярського посла та не висловити протест через провокацію вчинену агентом Угорщини? Правда,неправда-нехай виправдовуються. Нехай ВОНИ доводять що це не так. Скільки можна бути терпілами?
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17.07.2025 15:29 Ответить
Буквами Я, Д та Ж ну зовсім ніяк не спалились йовбики!
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17.07.2025 15:29 Ответить
Яка неякісна, огидна та безсовісна підробка. Сідай, Орбан - двійка!
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17.07.2025 15:30 Ответить
В сусіда , на паркані , матюки мадярською хтось написав - чому Орбан не збудився з цього приводу ?!
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17.07.2025 15:31 Ответить
Ще чи знайдуть зловмисника-питання?
Це ж не по мобі-інтернету вичисляти,не виходячи з офісу...
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17.07.2025 15:37 Ответить
Головне, як то кажуть - не вийти на самого себе!
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17.07.2025 15:51 Ответить
Сам же ж і написав.
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17.07.2025 15:37 Ответить
провакатор курва, весь у свого тата ху..ла..
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17.07.2025 15:37 Ответить
кто там рядом напишите венгрия это Украина
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17.07.2025 15:38 Ответить
На парканах буває багато,що пишуть....Могли написати,що Орбан кремлівська шльондра, а він просто х.....ло пропутінськоє...
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17.07.2025 15:39 Ответить
З яких пір те, що відбувається у Закарпатській області України стосується Орбана? І звідки воно це першим дізналося? Його ж агенти й надпис зробили?
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17.07.2025 15:43 Ответить
Ці "невідомі" вже отримали "Magyar Érdemrend"?
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17.07.2025 15:47 Ответить
Всі хто хотів - давно отримав. тим більше, шо той дурачок ще і гроші дає на бізнес хороші (до 10тис євро). Але голосувати, та їхати в Угорщину - нема дурних)) пр и наших податках на їхні гроші угорцям Закарпаття і тут добре, в Україні)))
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17.07.2025 15:50 Ответить
А там не було демонстрацій типу «орбан ввєді войска»? Нє? Ні бо за вуха притягнути шось легше, чим ситого з хати на голодний бунт 🤣
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17.07.2025 15:48 Ответить
почерк чекістів
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17.07.2025 15:48 Ответить
Самі і підпалили. Часом церква не московська?
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17.07.2025 15:49 Ответить
йОрБАН ТЕРМІНОВО ЗБИРАЙ ПАРЛАМЕНТ!
Треба цей день оголосити - ДНЕМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ РІЗНІ та ГЕНОЦИДУ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЗАМУЧЕНОГО УГОРСЬКОГО НАРОДУ!
Зробити вихідний день - щоб щороку сливянкою "сливку заливати".

Румуни, словаки .... де ви?
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17.07.2025 16:10 Ответить
жаба орбан хйло за це гроші не дає
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17.07.2025 16:11 Ответить
кідарське підпілля розконсервувалося.
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17.07.2025 16:12 Ответить
Самі і підметушились. Нема там ніякої міжнаціональної неприязні. Нікого, і ні до кого. Там як на ярмарку. На вулицях чути різні говірки і на різних мовах. Але підпалити хочуть.
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17.07.2025 16:13 Ответить
Явний почерк русскіх. Вони так діють і щодо поляків. Бобрітою засмерділо.
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17.07.2025 16:18 Ответить
Це лише напис. А по факту саме мадьяри брали українців на ножі в минулому столітті.
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17.07.2025 16:20 Ответить
Там потрібно було написати замість мадяр - орбан
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17.07.2025 16:21 Ответить
 
 