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Новини Підпал церкви
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Орбан заявив про підпал церкви на Закарпатті: невідомі залишили напис "Мадярів на ножі"

Орбан заявив про підпал церкви на Закарпатті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті та залишили на ній напис: "Мадярів на ножі". Поліція почала розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це угорський міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Примусова мобілізація, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Усе це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це без відповіді — ви можете на нас розраховувати!" - додав Орбан.

Реакція поліції

У поліції Закарпаття відреагували на цей інцидент та розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22 годині вечора в селі Паладь-Комарівці.

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Правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла станом на зараз невстановлена особа та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою "здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

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Автор: 

підпал (709) церква (701) нацменшини (195) Віктор Орбан (599) Закарпатська область (2101) Ужгородський район (11) Паладь-Комарівці (1)


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Топ коментарі
+25
так Орбан і підпалив і написав
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17.07.2025 15:13 Відповісти
+18
Шукайте уйобиків.
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17.07.2025 15:13 Відповісти
+15
Сподіваюсь наші правоохоронці знайдуть якогось чебурашку , який зізнається , що зробив це на замовлення самого Орбана і його спецслужб ...?
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17.07.2025 15:13 Відповісти
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Шукайте уйобиків.
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17.07.2025 15:13 Відповісти
так Орбан і підпалив і написав
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17.07.2025 15:13 Відповісти
Орбана на гіперфаллос. Заслужив *****.
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17.07.2025 15:13 Відповісти
На швабру?
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17.07.2025 15:44 Відповісти
Сподіваюсь наші правоохоронці знайдуть якогось чебурашку , який зізнається , що зробив це на замовлення самого Орбана і його спецслужб ...?
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17.07.2025 15:13 Відповісти
Орбан зробив напис?
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17.07.2025 15:13 Відповісти
Орбан повідомив перш, ніж правоохоронці. Не спалився жодного разу.
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17.07.2025 15:14 Відповісти
Зловмисники не вміли правильно написати літеру "Я". Спочатку намалювали коло, а знизу Л.
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17.07.2025 15:14 Відповісти
Просто в мадярів в алфавіті літера "я" відсутня ...
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17.07.2025 15:18 Відповісти
А це вже напрямок розшкку.
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17.07.2025 15:41 Відповісти
Так само як і буква Д більше на трикутник схожа. А в слові НОЖ і, буква і окремо знаходиться наче її забули написати а потім дописали
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17.07.2025 15:27 Відповісти
Саме так учила писати "я", моя сусідка свою онуку, мою ровесницю. Бабця вчилась в польській школі, в 30-х роках.
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17.07.2025 16:00 Відповісти
орбан-ху#ло?
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17.07.2025 15:15 Відповісти
Конечно *****, не сомневайся! 🤪
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17.07.2025 16:01 Відповісти
Підпал рейхстагу?
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17.07.2025 15:15 Відповісти
а мальчік в трусіках на хресті був ? ))))
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17.07.2025 15:15 Відповісти
Ніт, не був....цейво...був без трусиків
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17.07.2025 15:24 Відповісти
ви шо !!!! ..срочно поверніть угорському мальчіку трусікі і прибийте взад до хреста )))

срамота одна ..тьфу ! )
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17.07.2025 15:25 Відповісти
- не срамота , а європейські цінності ...))
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17.07.2025 16:06 Відповісти
Придурок,ти допускаєш що можуть бути провокації?Чи в тебе мізки під пуйла заточені Не *****,а уйо...
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17.07.2025 15:16 Відповісти
Українці писать не будуть... Вони робитимуть це мовчки... І не "мадярів", а "фідесовців" - коли "допечуть"...
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17.07.2025 15:16 Відповісти
Сам п'ю, сам гуляю,
сам стелюся, сам лягаю.

Мадяри, вивчіть кирилицю. Так "Я" ніхто не пише!
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17.07.2025 15:16 Відповісти
От довбойобіна!
Чому воно не згадує Роберта Йосиповича Бровді на псевдо "Мадяр", який користується неаби якою повагою в Україні за те, що утилізує в промислових масштабах пацакню?!
Коли це в Україні була ненависть до інших націй, крім як до кацапів після 2014-го?!
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17.07.2025 15:17 Відповісти
Це орбану незручно згалувати. Син комунвстичного ушльопка продовжує справу свого батька утирка..
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17.07.2025 15:44 Відповісти
Сам замовив тим самим мадярам, сам і заявив... От кому ще це потрібно? А, забувся, *****! Та орбан і ***** одне і те саме...
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17.07.2025 15:18 Відповісти
Хорошо, шо только пиз...ть и блокировать мастер, на большее силенок не хватит.
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17.07.2025 15:18 Відповісти
грязная тапорная работа...
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17.07.2025 15:19 Відповісти
Маскавітско-фсбшная
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17.07.2025 15:37 Відповісти
Чи не настав час птахам Мадяра навідатись до цього йовбака?
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17.07.2025 15:20 Відповісти
Ну і кому ж це вигідно як не Орбану і *****? Пора вже цього Ообана брати за жабри за диверсії і провокації які воно робить в Україні. Бо це вже напоминає аналогію 2013 року коли рашисти творили таке саме щоб був привід напасти на Україну.
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17.07.2025 15:21 Відповісти
Це наші особисті розбірки і орбана вони колихать не мають
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17.07.2025 15:21 Відповісти
Роберт Броуді(Мадяр) дивиться на Орбана як на *******.
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17.07.2025 15:21 Відповісти
точніше як на довбо *******. )
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17.07.2025 15:28 Відповісти
Агентура ФСБ
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17.07.2025 15:27 Відповісти
а шо там розслідувати? якась бидлота-голота зробила той напис за кацапські гроші. ось і все розслідування.
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17.07.2025 15:27 Відповісти
Чому наш МЗС жує соплі? Доки ця угорська сволота буде обливати брудом Україну? Чому не викликати мадьярського посла та не висловити протест через провокацію вчинену агентом Угорщини? Правда,неправда-нехай виправдовуються. Нехай ВОНИ доводять що це не так. Скільки можна бути терпілами?
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17.07.2025 15:29 Відповісти
Буквами Я, Д та Ж ну зовсім ніяк не спалились йовбики!
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17.07.2025 15:29 Відповісти
Яка неякісна, огидна та безсовісна підробка. Сідай, Орбан - двійка!
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17.07.2025 15:30 Відповісти
В сусіда , на паркані , матюки мадярською хтось написав - чому Орбан не збудився з цього приводу ?!
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17.07.2025 15:31 Відповісти
Ще чи знайдуть зловмисника-питання?
Це ж не по мобі-інтернету вичисляти,не виходячи з офісу...
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17.07.2025 15:37 Відповісти
Головне, як то кажуть - не вийти на самого себе!
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17.07.2025 15:51 Відповісти
Сам же ж і написав.
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17.07.2025 15:37 Відповісти
провакатор курва, весь у свого тата ху..ла..
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17.07.2025 15:37 Відповісти
кто там рядом напишите венгрия это Украина
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17.07.2025 15:38 Відповісти
На парканах буває багато,що пишуть....Могли написати,що Орбан кремлівська шльондра, а він просто х.....ло пропутінськоє...
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17.07.2025 15:39 Відповісти
З яких пір те, що відбувається у Закарпатській області України стосується Орбана? І звідки воно це першим дізналося? Його ж агенти й надпис зробили?
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17.07.2025 15:43 Відповісти
Ці "невідомі" вже отримали "Magyar Érdemrend"?
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17.07.2025 15:47 Відповісти
Всі хто хотів - давно отримав. тим більше, шо той дурачок ще і гроші дає на бізнес хороші (до 10тис євро). Але голосувати, та їхати в Угорщину - нема дурних)) пр и наших податках на їхні гроші угорцям Закарпаття і тут добре, в Україні)))
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17.07.2025 15:50 Відповісти
А там не було демонстрацій типу «орбан ввєді войска»? Нє? Ні бо за вуха притягнути шось легше, чим ситого з хати на голодний бунт 🤣
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17.07.2025 15:48 Відповісти
почерк чекістів
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17.07.2025 15:48 Відповісти
Самі і підпалили. Часом церква не московська?
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17.07.2025 15:49 Відповісти
йОрБАН ТЕРМІНОВО ЗБИРАЙ ПАРЛАМЕНТ!
Треба цей день оголосити - ДНЕМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ РІЗНІ та ГЕНОЦИДУ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЗАМУЧЕНОГО УГОРСЬКОГО НАРОДУ!
Зробити вихідний день - щоб щороку сливянкою "сливку заливати".

Румуни, словаки .... де ви?
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17.07.2025 16:10 Відповісти
жаба орбан хйло за це гроші не дає
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17.07.2025 16:11 Відповісти
кідарське підпілля розконсервувалося.
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17.07.2025 16:12 Відповісти
Самі і підметушились. Нема там ніякої міжнаціональної неприязні. Нікого, і ні до кого. Там як на ярмарку. На вулицях чути різні говірки і на різних мовах. Але підпалити хочуть.
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17.07.2025 16:13 Відповісти
Явний почерк русскіх. Вони так діють і щодо поляків. Бобрітою засмерділо.
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17.07.2025 16:18 Відповісти
Мій товариш втакому випадку каже : якшо в мене на неї стане, я його відріжу
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17.07.2025 16:24 Відповісти
Це лише напис. А по факту саме мадьяри брали українців на ножі в минулому столітті.
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17.07.2025 16:20 Відповісти
Там потрібно було написати замість мадяр - орбан
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17.07.2025 16:21 Відповісти
церква якої конфесії, чому тут нема такої важливої відомості?
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17.07.2025 16:35 Відповісти
А апостроф хто буде писати? пушкін?
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17.07.2025 16:36 Відповісти
Стиль напису ФСБешний. Таке уже було.
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17.07.2025 16:38 Відповісти
 
 