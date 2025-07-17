Орбан заявив про підпал церкви на Закарпатті: невідомі залишили напис "Мадярів на ножі"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті та залишили на ній напис: "Мадярів на ножі". Поліція почала розслідування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це угорський міністр написав на своїй сторінці у Facebook.
"Примусова мобілізація, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Усе це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не залишимо це без відповіді — ви можете на нас розраховувати!" - додав Орбан.
Реакція поліції
У поліції Закарпаття відреагували на цей інцидент та розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22 годині вечора в селі Паладь-Комарівці.
Правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла станом на зараз невстановлена особа та підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою "здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".
Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Наразі поліціянти у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.
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срамота одна ..тьфу ! )
сам стелюся, сам лягаю.
Мадяри, вивчіть кирилицю. Так "Я" ніхто не пише!
Чому воно не згадує Роберта Йосиповича Бровді на псевдо "Мадяр", який користується неаби якою повагою в Україні за те, що утилізує в промислових масштабах пацакню?!
Коли це в Україні була ненависть до інших націй, крім як до кацапів після 2014-го?!
Це ж не по мобі-інтернету вичисляти,не виходячи з офісу...
Треба цей день оголосити - ДНЕМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ РІЗНІ та ГЕНОЦИДУ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЗАМУЧЕНОГО УГОРСЬКОГО НАРОДУ!
Зробити вихідний день - щоб щороку сливянкою "сливку заливати".
Румуни, словаки .... де ви?