Підпалив квартиру "зрадника" за наказом фейкових співробітників СБУ: 20-річного юнака затримали у Києві
У Києві правоохоронці затримали 20-річного місцевого мешканця, якому нібито співробітники Служби безпеки України наказали підпалити двері квартири людини. Російські спецслужби представили її киянину як "зрадника".
Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, хлопець познайомився у мережі з дівчиною, з якою деякий час переписувався, а потім вони вирішили зустрітися. Дівчина попросила скинути їй грошей на таксі.
На побачення вона не приїхала, натомість юнакові зателефонував "представник СБУ", який повідомив, що дівчину заарештували за співпрацю з РФ, а, оскільки хлопець перерахував їй гроші, то він теж фінансує ворога.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він має погодитись виконати завдання "спецслужби" — підпалити двері квартири зрадника, розповіли в прокуратурі.
Діючи згідно із запропонованим планом, 20-річний юнак заздалегідь придбав всі необхідні для підпалу речі. Йому дали фото людини та встановивши його адресу, наказали підпалити двері квартири.
Палія затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 194 КК України — умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Стаття передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.
На даний час перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів у Києві та встановлюється правдивість його свідчень, адже замість того, щоб засумніватись у правомірності такої "операції", він погодився, тільки щоб не бути притягнутим до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вже давно звивованку виключив і зламав переключник...
.
Та краще щоб вони це не робили в онлайн іграх а не в реалі..
Маю сподівання що отримає умовне, авжеж після перевірки.
Дівчина попросила скинути їй грошей на таксі.
На побачення вона не приїхала Джерело: https://censor.net/ua/n3562403
Та це ще лайт версія. Он років 7 тому один члєн юний поїхав аж у біло-росію на "свіданіє" з таким от абонентом з мережі.... Заорештували фсбшники, у нього тато виявився військовим, могли й впливати .
Звичайно що тут, 🇺🇦юначе фсб себе відчуває як
в ОПвдома, але треба не бути Оленем, не чудити таку фігню,!!!
Пс а могли ж і в тцк відправити ))
Чуваку можна тільки поспівчувати, на його місці я б показав слідчим дулю і ломанувся на контракт 18-24. Рік краще, чим десятка.
Те ж саме, несли і держслужбовці з Секретаріату КМУ (Бай і Мехеда), які тупо, зраджували Україну, передаючи московітам, всі режимні документи, до чого вони могли дотягнутися, в Будинку Уряду!!
Нагадивши, роками Україні, вони, як і єфремов, тепер, на московії!!
Так і це лайно зкацаплене! Вмикає режим дурня, щоб мати вид придурковатий… А ложку, він несе не до вуха!