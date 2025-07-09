Підпалив квартиру "зрадника" за наказом фейкових співробітників СБУ: 20-річного юнака затримали у Києві

У Києві правоохоронці затримали 20-річного місцевого мешканця, якому нібито співробітники Служби безпеки України наказали підпалити двері квартири людини. Російські спецслужби представили її киянину як "зрадника".

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, хлопець познайомився у мережі з дівчиною, з якою деякий час переписувався, а потім вони вирішили зустрітися. Дівчина попросила скинути їй грошей на таксі.

На побачення вона не приїхала, натомість юнакові зателефонував "представник СБУ", який повідомив, що дівчину заарештували за співпрацю з РФ, а, оскільки хлопець перерахував їй гроші, то він теж фінансує ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть чоловіка, який за гроші спалив автомобіль у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він має погодитись виконати завдання "спецслужби" — підпалити двері квартири зрадника, розповіли в прокуратурі.

Діючи згідно із запропонованим планом, 20-річний юнак заздалегідь придбав всі необхідні для підпалу речі. Йому дали фото людини та встановивши його адресу, наказали підпалити двері квартири.

Палія затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 194 КК України — умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Стаття передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

На даний час перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів у Києві та встановлюється правдивість його свідчень, адже замість того, щоб засумніватись у правомірності такої "операції", він погодився, тільки щоб не бути притягнутим до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку року в Україні вчинено 44 теракти та 128 підпалів автівок військовослужбовців, - Нацполіція