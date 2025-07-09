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Новини Затримання підпалювачів
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Підпалив квартиру "зрадника" за наказом фейкових співробітників СБУ: 20-річного юнака затримали у Києві

Киянин вчинив підпал за наказом фейкових працівників СБУ

У Києві правоохоронці затримали 20-річного місцевого мешканця, якому нібито співробітники Служби безпеки України наказали підпалити двері квартири людини. Російські спецслужби представили її киянину як "зрадника".

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, хлопець познайомився у мережі з дівчиною, з якою деякий час переписувався, а потім вони вирішили зустрітися. Дівчина попросила скинути їй грошей на таксі.

На побачення вона не приїхала, натомість юнакові зателефонував "представник СБУ", який повідомив, що дівчину заарештували за співпрацю з РФ, а, оскільки хлопець перерахував їй гроші, то він теж фінансує ворога.

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Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він має погодитись виконати завдання "спецслужби" — підпалити двері квартири зрадника, розповіли в прокуратурі.

Діючи згідно із запропонованим планом, 20-річний юнак заздалегідь придбав всі необхідні для підпалу речі. Йому дали фото людини та встановивши його адресу, наказали підпалити двері квартири.

Палія затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 194 КК України — умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Стаття передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

На даний час перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів у Києві та встановлюється правдивість його свідчень, адже замість того, щоб засумніватись у правомірності такої "операції", він погодився, тільки щоб не бути притягнутим до відповідальності.

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Автор: 

Київ (19845) підпал (707) прокуратура (3714)


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Топ коментарі
+6
ти будеш здивований,але таких десь пів країни, а може й більше.У зарплату 4000$ скільки повірили ?
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09.07.2025 18:27 Відповісти
+3
Не отправят. Категория "дети до 25 лет". Генофонд и т.д.
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09.07.2025 18:36 Відповісти
+3
На жаль пиво, тік ток, інСТОГРАм та наркота роблять свою справу...
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09.07.2025 18:43 Відповісти
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не відправляте його в армію, там щє дурнів не доставало....
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09.07.2025 18:22 Відповісти
ти будеш здивований,але таких десь пів країни, а може й більше.У зарплату 4000$ скільки повірили ?
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09.07.2025 18:27 Відповісти
та яка там здивованість?
вже давно звивованку виключив і зламав переключник...
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09.07.2025 18:33 Відповісти
Зарплата в 4000$ вполне реальна, а знаю целую агентурную сеть российских агентов которые получают даже больше 4000$ в месяц от генерал него директора «Яндекс еда» романа маресова его агентура занимается розведкой, доразведкой, наводкой, подкупом, вербовкой, диверсиями, организацие заказных убийств и так далее…
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09.07.2025 19:32 Відповісти
Не отправят. Категория "дети до 25 лет". Генофонд и т.д.
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09.07.2025 18:36 Відповісти
понять - наградіть - опустіть !

.
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09.07.2025 19:07 Відповісти
Добре коли діти не роблять дітей.
Та краще щоб вони це не робили в онлайн іграх а не в реалі..
Маю сподівання що отримає умовне, авжеж після перевірки.
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09.07.2025 18:27 Відповісти
Матьорий кацап. З буквою "йо" на клавіатурі...
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09.07.2025 18:39 Відповісти
Та да! Борзий! Щойно народжений! 😊
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09.07.2025 18:44 Відповісти
Та це шиз. Він тут періодично спливає.
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09.07.2025 18:45 Відповісти
Да уж 5 миллионов украинских наркоманов финансируют эту всю движуху…
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09.07.2025 19:39 Відповісти
О! Ще один неофіт! З днем народження! Я щось не зрозумів - то ти фінансуєш, як наркоман, чи тебе фінансують наркомани? 🤔
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09.07.2025 20:25 Відповісти
На жаль пиво, тік ток, інСТОГРАм та наркота роблять свою справу...
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09.07.2025 18:43 Відповісти
Премію Дарвіна.
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09.07.2025 18:48 Відповісти


Дівчина попросила скинути їй грошей на таксі.

На побачення вона не приїхала Джерело: https://censor.net/ua/n3562403
Та це ще лайт версія. Он років 7 тому один члєн юний поїхав аж у біло-росію на "свіданіє" з таким от абонентом з мережі.... Заорештували фсбшники, у нього тато виявився військовим, могли й впливати .
Звичайно що тут, 🇺🇦юначе фсб себе відчуває як в ОП вдома, але треба не бути Оленем, не чудити таку фігню,!!!
Пс а могли ж і в тцк відправити ))
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09.07.2025 19:29 Відповісти
Лох - це не доля, а стан душі, в якому перебував будь-хто, хто дожив хоча б до 30ти. При правильній обробці більшість негативних коментаторів зроблять те ж саме, щиро вірячи, що виконують завдання СБУ.

Чуваку можна тільки поспівчувати, на його місці я б показав слідчим дулю і ломанувся на контракт 18-24. Рік краще, чим десятка.
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09.07.2025 19:37 Відповісти
Типова і тупа балачка зрадника України, який працює на московитів!!
Те ж саме, несли і держслужбовці з Секретаріату КМУ (Бай і Мехеда), які тупо, зраджували Україну, передаючи московітам, всі режимні документи, до чого вони могли дотягнутися, в Будинку Уряду!!
Нагадивши, роками Україні, вони, як і єфремов, тепер, на московії!!
Так і це лайно зкацаплене! Вмикає режим дурня, щоб мати вид придурковатий… А ложку, він несе не до вуха!
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09.07.2025 19:44 Відповісти
 
 