Поджег квартиру "предателя" по приказу фейковых сотрудников СБУ: 20-летнего юношу задержали в Киеве

В Киеве правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, которому якобы сотрудники Службы безопасности Украины приказали поджечь дверь квартиры человека. Российские спецслужбы представили его киевлянину как "предателя".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, парень познакомился в сети с девушкой, с которой некоторое время переписывался, а потом они решили встретиться. Девушка попросила сбросить ей денег на такси.

На свидание она не приехала, зато юноше позвонил "представитель СБУ", который сообщил, что девушку арестовали за сотрудничество с РФ, а, поскольку парень перечислил ей деньги, то он тоже финансирует врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить мужчину, который за деньги сжег автомобиль в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен согласиться выполнить задание "спецслужбы" - поджечь дверь квартиры предателя, рассказали в прокуратуре.

Действуя согласно предложенному плану, 20-летний юноша заранее приобрел все необходимые для поджога вещи. Ему дали фото человека и установив его адрес, приказали поджечь дверь квартиры.

Поджигателя задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Киеве и устанавливается правдивость его показаний, ведь вместо того, чтобы усомниться в правомерности такой "операции", он согласился, только чтобы не быть привлеченным к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине совершено 44 теракта и 128 поджогов автомобилей военнослужащих, - Нацполиция