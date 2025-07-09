РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8931 посетитель онлайн
Новости Задержание поджигателей
885 14

Поджег квартиру "предателя" по приказу фейковых сотрудников СБУ: 20-летнего юношу задержали в Киеве

Киевлянин совершил поджог по приказу фейковых сотрудников СБУ

В Киеве правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, которому якобы сотрудники Службы безопасности Украины приказали поджечь дверь квартиры человека. Российские спецслужбы представили его киевлянину как "предателя".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, парень познакомился в сети с девушкой, с которой некоторое время переписывался, а потом они решили встретиться. Девушка попросила сбросить ей денег на такси.

На свидание она не приехала, зато юноше позвонил "представитель СБУ", который сообщил, что девушку арестовали за сотрудничество с РФ, а, поскольку парень перечислил ей деньги, то он тоже финансирует врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить мужчину, который за деньги сжег автомобиль в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен согласиться выполнить задание "спецслужбы" - поджечь дверь квартиры предателя, рассказали в прокуратуре.

Действуя согласно предложенному плану, 20-летний юноша заранее приобрел все необходимые для поджога вещи. Ему дали фото человека и установив его адрес, приказали поджечь дверь квартиры.

Поджигателя задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Киеве и устанавливается правдивость его показаний, ведь вместо того, чтобы усомниться в правомерности такой "операции", он согласился, только чтобы не быть привлеченным к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине совершено 44 теракта и 128 поджогов автомобилей военнослужащих, - Нацполиция

Автор: 

Киев (25838) поджог (1105) прокуратура (5043)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
ти будеш здивований,але таких десь пів країни, а може й більше.У зарплату 4000$ скільки повірили ?
показать весь комментарий
09.07.2025 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не відправляте його в армію, там щє дурнів не доставало....
показать весь комментарий
09.07.2025 18:22 Ответить
ти будеш здивований,але таких десь пів країни, а може й більше.У зарплату 4000$ скільки повірили ?
показать весь комментарий
09.07.2025 18:27 Ответить
та яка там здивованість?
вже давно звивованку виключив і зламав переключник...
показать весь комментарий
09.07.2025 18:33 Ответить
Не отправят. Категория "дети до 25 лет". Генофонд и т.д.
показать весь комментарий
09.07.2025 18:36 Ответить
Добре коли діти не роблять дітей.
Та краще щоб вони це не робили в онлайн іграх а не в реалі..
Маю сподівання що отримає умовне, авжеж після перевірки.
показать весь комментарий
09.07.2025 18:27 Ответить
Матьорий кацап. З буквою "йо" на клавіатурі...
показать весь комментарий
09.07.2025 18:39 Ответить
Та да! Борзий! Щойно народжений! 😊
показать весь комментарий
09.07.2025 18:44 Ответить
Та це шиз. Він тут періодично спливає.
показать весь комментарий
09.07.2025 18:45 Ответить
На жаль пиво, тік ток, інСТОГРАм та наркота роблять свою справу...
показать весь комментарий
09.07.2025 18:43 Ответить
Премію Дарвіна.
показать весь комментарий
09.07.2025 18:48 Ответить
Буваю на багатьох форумах, політичних, спортивних. З усім народом відбувається незворотна психічна деформація.
показать весь комментарий
09.07.2025 18:49 Ответить
 
 