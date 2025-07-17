УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Підпал церкви
1 448 21

Угорщина викликала українського посла через підпал церкви на Закарпатті

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Угорщина викликала посла України в Будапешті Федора Шандора через підпал угорського храму в селі Паладь-Комарівці на Закарпатті.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, на стінах церкви з’явилися погрози на адресу угорської громади, зокрема написи: "Угорці геть" і "Смерть угорцям".

Угорський дипломат заявив, що йдеться не про ізольований випадок, а про "десятирічну хвилю систематичних нападів" на угорців в Україні, яка, за словами Сійярто, включає обмеження мовних прав, примусову мобілізацію, фізичне насильство, а тепер — підпали.

"Хоча відповідальність за це несе українська держава, Брюссель мовчить, прискорюючи процес вступу України до ЄС. Це неприйнятно. Сьогодні ми викликали українського посла в Будапешті", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина вимагає санкцій ЄС проти трьох посадовців Міноборони України через смерть угорця після мобілізації, - Сійярто

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті та залишили на ній напис: "Мадярів на ножі". Українська поліція почала розслідування.

Автор: 

Угорщина (2387) підпал (709) посол (1122) Сійярто Петер (372) Закарпатська область (2101) Ужгородський район (11) Паладь-Комарівці (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
кацапсько-орбанські найманці і підпалили
показати весь коментар
17.07.2025 16:02 Відповісти
+5
угорська церква в Україні це як ? вірують в святого орбана ? вхід тільки для угорців ?
показати весь коментар
17.07.2025 16:01 Відповісти
+4
Московським лайном смердить, від таких дивних дій Угорської сторони!!
А підпалювачу-провокатору, тепер напереливки! Московитам і угорцям, такі виконавці, не потрібні! Їх ліквідовують інші, такі ж виконавці!
показати весь коментар
17.07.2025 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, шо з помилками написали? Вроді ні.
показати весь коментар
17.07.2025 15:56 Відповісти
І понеслось - знов на Україну всіх собак повішають
показати весь коментар
17.07.2025 15:56 Відповісти
Мадяри заберіть своїх і не морочте голови кожен народ на своїй землі заберайте ту циганву
показати весь коментар
17.07.2025 15:58 Відповісти
угорська церква в Україні це як ? вірують в святого орбана ? вхід тільки для угорців ?
показати весь коментар
17.07.2025 16:01 Відповісти
кацапсько-орбанські найманці і підпалили
показати весь коментар
17.07.2025 16:02 Відповісти
А повинно,плять бути навпаки. Сибіговські лохи,чмирі,терпіли.
показати весь коментар
17.07.2025 16:02 Відповісти
Ці провокації і диверсії Угорщини нагадують ті, які здійснювала хортістська Угорщина в 1939 році проти Карпатської України, напередодні нападу на Карпатську Україну. Діло честі СБУ розкрити цей черговий злочин режиму Орбана.
показати весь коментар
17.07.2025 16:03 Відповісти
Мадярський Герострат?
показати весь коментар
17.07.2025 16:07 Відповісти
Орбан про підпал взнав скоріше ніж приїхала поліція і відкрила кримінальну справу?!? Орбан посрався з Варшавую і Бухарестом так само, як і з Україною...
показати весь коментар
17.07.2025 16:07 Відповісти
церква є власністю Угорщини ?
а ті на кого там "десятирічну хвилю систематичних нападів" є громадянами України, а тоді нєХєр сунути свій ніс не в свої справи. ваша справа наразі - смоктати )(єр)(уйла і не відволікатися.
показати весь коментар
17.07.2025 16:09 Відповісти
Нагнітають паскуди ! 100% це все приурочено до перебування Келога тут !
показати весь коментар
17.07.2025 16:10 Відповісти
Викликати посла угорщини. Натикати йому різноманітних нот протесту за написи, за підпал, за те що угорщина суне свое лаптьожне рило в наші внутрішні справи.
показати весь коментар
17.07.2025 16:12 Відповісти
Московським лайном смердить, від таких дивних дій Угорської сторони!!
А підпалювачу-провокатору, тепер напереливки! Московитам і угорцям, такі виконавці, не потрібні! Їх ліквідовують інші, такі ж виконавці!
показати весь коментар
17.07.2025 16:12 Відповісти
В Берегово згорів туалет куди угорці ходили посла викликали? Доходить до маразматики зі сторони фашиствуючих угорців
показати весь коментар
17.07.2025 16:16 Відповісти
Школи закрили, церкви палять, угорську громаду переслідують - пора оголошувати "спєцапєрацию"

Шо Сциярто - сцикотно троха, нєє?
показати весь коментар
17.07.2025 16:17 Відповісти
Може мені хтось нагадає а часом не Угорщина була агресором стосовно України? В минулому столітті? Мабуть і нам треба мадьярам рахунок виставити.
показати весь коментар
17.07.2025 16:18 Відповісти
Ханты, ищите тут - Правительство Республики Подкарпатская Русь,
показати весь коментар
17.07.2025 16:21 Відповісти
С 2008 года финансируется кацапией.
показати весь коментар
17.07.2025 16:23 Відповісти
А що,посол її підпалив?
Треба,як цапстан,що не сталося-Україна винна.
А нашим треба було знайти пару будьонівок,рашистський паспорт і листівку з плортретом сталіна.
Хай спрбують виправдатись.
показати весь коментар
17.07.2025 16:22 Відповісти
дебіли орбанокацапороті!, оце Українцям нема чого натепер більше робити, щоб ото щось у сЕбе ще вдома підпалювати..
орбан - ру-бльова хвойда *****.. як угорці терплять цього нікчемного недофюрера?
показати весь коментар
17.07.2025 16:25 Відповісти
Треба ввести акциз на сірники!!!!
показати весь коментар
17.07.2025 16:39 Відповісти
 
 