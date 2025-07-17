Угорщина викликала українського посла через підпал церкви на Закарпатті
Угорщина викликала посла України в Будапешті Федора Шандора через підпал угорського храму в селі Паладь-Комарівці на Закарпатті.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на стінах церкви з’явилися погрози на адресу угорської громади, зокрема написи: "Угорці геть" і "Смерть угорцям".
Угорський дипломат заявив, що йдеться не про ізольований випадок, а про "десятирічну хвилю систематичних нападів" на угорців в Україні, яка, за словами Сійярто, включає обмеження мовних прав, примусову мобілізацію, фізичне насильство, а тепер — підпали.
"Хоча відповідальність за це несе українська держава, Брюссель мовчить, прискорюючи процес вступу України до ЄС. Це неприйнятно. Сьогодні ми викликали українського посла в Будапешті", - додав він.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті та залишили на ній напис: "Мадярів на ножі". Українська поліція почала розслідування.
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а ті на кого там "десятирічну хвилю систематичних нападів" є громадянами України, а тоді нєХєр сунути свій ніс не в свої справи. ваша справа наразі - смоктати )(єр)(уйла і не відволікатися.
А підпалювачу-провокатору, тепер напереливки! Московитам і угорцям, такі виконавці, не потрібні! Їх ліквідовують інші, такі ж виконавці!
Шо Сциярто - сцикотно троха, нєє?
Треба,як цапстан,що не сталося-Україна винна.
А нашим треба було знайти пару будьонівок,рашистський паспорт і листівку з плортретом сталіна.
Хай спрбують виправдатись.
орбан - ру-бльова хвойда *****.. як угорці терплять цього нікчемного недофюрера?