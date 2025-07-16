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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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Угорщина вимагає санкцій ЄС проти трьох посадовців Міноборони України через смерть угорця після мобілізації, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав Євросоюз ввести санкції проти трьох посадовців у Міноборони України та ЗСУ через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації військовими ТЦК на Закарпатті.

Про це міністр заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Сійярто розкритикував мобілізацію в Україні й заявив, що у країні триває "полювання на людей".

Також угорський міністр обурився, що європейські лідери, мовляв, "відвертають голову від цієї ситуації". Через це, за словами Сійярто, винних необхідно "знайти й покарати". 

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Він додав, що уряд Угорщини подав свою ініціативу щодо введення санкцій проти трьох посадовців Міністерства оборони України та керівництва армії які, на думку угорської влади, контролюють призов в Україні.

Водночас про яких українських посадовців саме йдеться, Сійярто не уточнив.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Автор: 

Угорщина (2386) Міноборони (7561) санкції (12384) мобілізація (3165) Сійярто Петер (371) Закарпатська область (2099)


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Топ коментарі
+11
Якщо вони це зможуть - це створить прецедент ! А тепер згадаєм скільки українців було мобілізовано з порушеннями і скільки вже померло в приміщеннях ТЦК
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16.07.2025 18:20 Відповісти
+10
Підтримую. Це зайшло надто далеко
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16.07.2025 18:19 Відповісти
+10
P.S: не смерть, а вбивство
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16.07.2025 18:21 Відповісти
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Підтримую. Це зайшло надто далеко
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16.07.2025 18:19 Відповісти
P.S: не смерть, а вбивство
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16.07.2025 18:21 Відповісти
Заслужив на кацапський пиріжок.
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16.07.2025 18:23 Відповісти
Хоча б горшок з лайном на голову мадьярському п.дару хтось вилив.
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16.07.2025 18:23 Відповісти
У тебе на руках є висновок судово-медичної експертизи?
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16.07.2025 18:33 Відповісти
Що саме ти "підтримуєш"? Втручання уряду Угорщини, у ВНУТРІШНІ СПРАВИ УКРАЇНИ?. Ти про "державний суверенітет" щось чув?... А про "дію закону у просторі"?
Той "угорець" - "угорець" лише за національністю. В першу чергу він - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ... Згідно з Конституцією України, у нас діє ЄДИНЕ ГРОМАДЯНСТВО. А це говорить про те, що для України важливим є тільки громадянство України. Навіть, якщо затриманий, якимсь чином, отримав ще й паспорт громадянина Угорщини - владу України це "не колише", поки він перебуває на території України... Сійярто відкрито "мухлює" з інститутом громадянства - а ти його "підтримуєш"...
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16.07.2025 18:32 Відповісти
І що громадян України можно бити?? Чим ми тоді краще за кацапів?
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16.07.2025 19:09 Відповісти
Тут мова йде не про "побиття" - про це хай військова прокуратура розбирається... Тут мова ведеться про те, що офіційні представники влади Угорщини пхають носа у внутрішні питання України... Є такий принцип - "дія закону у просторі". Він говорить про те, що чинне законодавство держави розповсюджується лише на територію цієї держави. Сійярто - громадянин Угорщини, її міністр закордонних справ. Побитий - громадянин України. Побитий він був на території України, представниками влади України. Тому саме Україна і має право розбираться з цим питанням...
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16.07.2025 20:04 Відповісти
Якщо вони це зможуть - це створить прецедент ! А тепер згадаєм скільки українців було мобілізовано з порушеннями і скільки вже померло в приміщеннях ТЦК
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16.07.2025 18:20 Відповісти
О! Прикацаплені підсріяатовікі повилазили!
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16.07.2025 18:22 Відповісти
Вони не підсіяртовські. Вони завжди протиукраїнські. А за кого наразі мазу потягнуть це вже від ситуації. Десятки ніків, які вилазять тільки на подібні теми а потім зникають на тижні.
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16.07.2025 18:24 Відповісти
Конечно зникають, пушо их банят в отличии от тебя мусорок/тцкун/пенсия который тут оды людоловам воспевает
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16.07.2025 19:36 Відповісти
спіткнувся впав, перелом черепа
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16.07.2025 18:28 Відповісти
Але ж не буряти ?
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16.07.2025 18:28 Відповісти
Може вони і мають рацію ?
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16.07.2025 18:41 Відповісти
Ці угорці такі дивні, чомусь не вірять офіційним повідомленням ТЦК і розганяють вороже ІПСО. Всьому світові відомо, що сцени побиття нібито покидьками з ТЦК українських громадян знімаються в кацапських павільйонах, реально ніхто з тилових героїв, подвиги яких відомі всій країні, ніколи не підніме руку на цивільного, який, по суті, їх кормить.
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16.07.2025 18:43 Відповісти
Нічого, пройде війна і буде і сіярто і орбанто запитано- "а що це армія Угорщини робила за маневри коло Українського кордону в лютому 2022 року". А доки вони просто прикриваються нашими біженцями як як звичайні кіднепери.
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16.07.2025 19:01 Відповісти
Прям "бальзам на душу" усім "не створеним для війни" ухилянтам.
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16.07.2025 19:04 Відповісти
Навіть зломанний годинник ( Орбан ще той покидьок) два раза на добу показує правильний час. Ще жодного тцкшника не покарали за побиття, знущання, або за мобілізацію людей з оформленою відстрочкою.
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16.07.2025 19:08 Відповісти
А когда Европка введет санкции за смерть обычного Миколи после посещения подвалов тцк, с камерами и сеткой как в тюрягах? Или эта другое?
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16.07.2025 19:34 Відповісти
 
 