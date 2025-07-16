Угорщина вимагає санкцій ЄС проти трьох посадовців Міноборони України через смерть угорця після мобілізації, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав Євросоюз ввести санкції проти трьох посадовців у Міноборони України та ЗСУ через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації військовими ТЦК на Закарпатті.

Про це міністр заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Сійярто розкритикував мобілізацію в Україні й заявив, що у країні триває "полювання на людей".

Також угорський міністр обурився, що європейські лідери, мовляв, "відвертають голову від цієї ситуації". Через це, за словами Сійярто, винних необхідно "знайти й покарати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Він додав, що уряд Угорщини подав свою ініціативу щодо введення санкцій проти трьох посадовців Міністерства оборони України та керівництва армії які, на думку угорської влади, контролюють призов в Україні.

Водночас про яких українських посадовців саме йдеться, Сійярто не уточнив.

Читайте також: МЗС України назвало маніпулятивними заяви Будапешта про нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.