Угорщина вимагає санкцій ЄС проти трьох посадовців Міноборони України через смерть угорця після мобілізації, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав Євросоюз ввести санкції проти трьох посадовців у Міноборони України та ЗСУ через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації військовими ТЦК на Закарпатті.
Про це міністр заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Сійярто розкритикував мобілізацію в Україні й заявив, що у країні триває "полювання на людей".
Також угорський міністр обурився, що європейські лідери, мовляв, "відвертають голову від цієї ситуації". Через це, за словами Сійярто, винних необхідно "знайти й покарати".
Він додав, що уряд Угорщини подав свою ініціативу щодо введення санкцій проти трьох посадовців Міністерства оборони України та керівництва армії які, на думку угорської влади, контролюють призов в Україні.
Водночас про яких українських посадовців саме йдеться, Сійярто не уточнив.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.
Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.
Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
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Той "угорець" - "угорець" лише за національністю. В першу чергу він - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ... Згідно з Конституцією України, у нас діє ЄДИНЕ ГРОМАДЯНСТВО. А це говорить про те, що для України важливим є тільки громадянство України. Навіть, якщо затриманий, якимсь чином, отримав ще й паспорт громадянина Угорщини - владу України це "не колише", поки він перебуває на території України... Сійярто відкрито "мухлює" з інститутом громадянства - а ти його "підтримуєш"...