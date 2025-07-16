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Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
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Венгрия требует санкций ЕС против трех чиновников Минобороны Украины из-за смерти венгра после мобилизации, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз ввести санкции против трех должностных лиц в Минобороны Украины и ВСУ из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации военными ТЦК на Закарпатье.

Об этом министр заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине и заявил, что в стране продолжается "охота на людей".

Также венгерский министр возмутился, что европейские лидеры, мол, "отворачивают голову от этой ситуации". Поэтому, по словам Сийярто, виновных необходимо "найти и наказать".

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Он добавил, что правительство Венгрии подало свою инициативу о введении санкций против трех должностных лиц Министерства обороны Украины и руководства армии, которые, по мнению венгерских властей, контролируют призыв в Украине.

В то же время о каких украинских чиновников именно идет речь, Сийярто не уточнил.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Автор: 

Венгрия (2046) Минобороны (9487) санкции (11661) мобилизация (2852) Сийярто Петер (335) Закарпатская область (2626)


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Топ комментарии
+9
Якщо вони це зможуть - це створить прецедент ! А тепер згадаєм скільки українців було мобілізовано з порушеннями і скільки вже померло в приміщеннях ТЦК
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16.07.2025 18:20 Ответить
+8
Підтримую. Це зайшло надто далеко
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16.07.2025 18:19 Ответить
+7
P.S: не смерть, а вбивство
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16.07.2025 18:21 Ответить
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Підтримую. Це зайшло надто далеко
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16.07.2025 18:19 Ответить
P.S: не смерть, а вбивство
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16.07.2025 18:21 Ответить
Заслужив на кацапський пиріжок.
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16.07.2025 18:23 Ответить
Хоча б горшок з лайном на голову мадьярському п.дару хтось вилив.
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16.07.2025 18:23 Ответить
У тебе на руках є висновок судово-медичної експертизи?
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16.07.2025 18:33 Ответить
Що саме ти "підтримуєш"? Втручання уряду Угорщини, у ВНУТРІШНІ СПРАВИ УКРАЇНИ?. Ти про "державний суверенітет" щось чув?... А про "дію закону у просторі"?
Той "угорець" - "угорець" лише за національністю. В першу чергу він - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ... Згідно з Конституцією України, у нас діє ЄДИНЕ ГРОМАДЯНСТВО. А це говорить про те, що для України важливим є тільки громадянство України. Навіть, якщо затриманий, якимсь чином, отримав ще й паспорт громадянина Угорщини - владу України це "не колише", поки він перебуває на території України... Сійярто відкрито "мухлює" з інститутом громадянства - а ти його "підтримуєш"...
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16.07.2025 18:32 Ответить
І що громадян України можно бити?? Чим ми тоді краще за кацапів?
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16.07.2025 19:09 Ответить
Якщо вони це зможуть - це створить прецедент ! А тепер згадаєм скільки українців було мобілізовано з порушеннями і скільки вже померло в приміщеннях ТЦК
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16.07.2025 18:20 Ответить
О! Прикацаплені підсріяатовікі повилазили!
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16.07.2025 18:22 Ответить
Вони не підсіяртовські. Вони завжди протиукраїнські. А за кого наразі мазу потягнуть це вже від ситуації. Десятки ніків, які вилазять тільки на подібні теми а потім зникають на тижні.
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16.07.2025 18:24 Ответить
спіткнувся впав, перелом черепа
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16.07.2025 18:28 Ответить
Але ж не буряти ?
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16.07.2025 18:28 Ответить
Може вони і мають рацію ?
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16.07.2025 18:41 Ответить
Ці угорці такі дивні, чомусь не вірять офіційним повідомленням ТЦК і розганяють вороже ІПСО. Всьому світові відомо, що сцени побиття нібито покидьками з ТЦК українських громадян знімаються в кацапських павільйонах, реально ніхто з тилових героїв, подвиги яких відомі всій країні, ніколи не підніме руку на цивільного, який, по суті, їх кормить.
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16.07.2025 18:43 Ответить
Нічого, пройде війна і буде і сіярто і орбанто запитано- "а що це армія Угорщини робила за маневри коло Українського кордону в лютому 2022 року". А доки вони просто прикриваються нашими біженцями як як звичайні кіднепери.
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16.07.2025 19:01 Ответить
Прям "бальзам на душу" усім "не створеним для війни" ухилянтам.
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16.07.2025 19:04 Ответить
Навіть зломанний годинник ( Орбан ще той покидьок) два раза на добу показує правильний час. Ще жодного тцкшника не покарали за побиття, знущання, або за мобілізацію людей з оформленою відстрочкою.
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16.07.2025 19:08 Ответить
 
 