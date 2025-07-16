Венгрия требует санкций ЕС против трех чиновников Минобороны Украины из-за смерти венгра после мобилизации, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз ввести санкции против трех должностных лиц в Минобороны Украины и ВСУ из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации военными ТЦК на Закарпатье.

Об этом министр заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине и заявил, что в стране продолжается "охота на людей".

Также венгерский министр возмутился, что европейские лидеры, мол, "отворачивают голову от этой ситуации". Поэтому, по словам Сийярто, виновных необходимо "найти и наказать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Он добавил, что правительство Венгрии подало свою инициативу о введении санкций против трех должностных лиц Министерства обороны Украины и руководства армии, которые, по мнению венгерских властей, контролируют призыв в Украине.

В то же время о каких украинских чиновников именно идет речь, Сийярто не уточнил.

Читайте также: МИД Украины назвал манипулятивными заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.