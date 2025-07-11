МИД Украины назвал манипулятивными заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК
Заявления венгерского руководства о якобы смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня из-за принудительной мобилизации и избиения ТЦК на Закарпатье - манипулятивные и искажают реальную ситуацию.
Об этом на брифинге заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи относительно мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.
"Заявления руководства Венгрии о произошедшей трагедии относительно мобилизации в Украине являются манипулятивными. Они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде", - подчеркнул он.
Тихий также обратил внимание, что в заявлениях венгерской стороны нигде не упоминается Россия.
"Будто в Украине мобилизация существует сама по себе, потому что правительство просто решило мобилизовать людей", - добавил он.
Представитель украинского МИД напомнил, что "причиной мобилизации в Украине является российская агрессия, и обходить этот факт абсурдно".
"Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизни своих родных и суверенитет своего государства", - резюмировал Тихий.
Что предшествовало?
Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.
В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.
В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.
Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.
Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вадимир Каракай #398922
Громадянство Української Республіки, так як і в минулому Усср отримувалось по праву народження.
Я сумніваюсь що він отримав по праву народження громадянство Угорської Народної республіки в 1980 році. Бо гнив би в таборах разом із татом і мамою-"гранИца на замке".
Чи ви цей факт забули так вдало?
Дефіцит Потужності
кацап іде нах.
Pavel Tsionel
Ніт, але нехай в цьому розбирається суд і правоохоронні органи України.
Як ми знаємо вони кісточка від кісточки звичайних громадян України і їх власного вибору.
Одним словом-бачили очі що вибирали протягом 30 років-тепер їжте і не крутіть носом під час Воєнного Стану.
зараз без базового знання мадярської та родинних звязків хрін ти паспорт отримаєш-купиш.
от така ***** малята.
то ж тільки добра Україна всім паспорти видавала, навіть тим хто ні слова українського не знає.
В дитячому садку за настільки примітивні відмазки ставлять в куток. Цікаво що буде з цим клоуном з МЗС.
Друга країна не може його мобілізувати другий раз коли він вже відслужив у першій. Такі обставини не раз виникали де були дозволені два громадянства. А війни виникали у всі часи. Я знаю випадки з американцями яки мали два громадянства, але не пішли на війну у вьетнамі, але були
Поспішно мобілізований в інших країнах за їх бажанням.
Ось вам іще одне ІПСО. Ми стали гірше кацапії і перетворились на бидло , бо саме ми дозволяємо так званій владі робити це з нами , бо саме ми лижемо їм дупу , бо боїмося ! ТЦК стало ще одним репресивним органом , поряд з мусорами , прокурорами і продажними суддями! Усе проти чого ми боролися на майданах виросло і укріпилось у нас. А тих хто проти цього просто знищили і знищують. Якщо в нас немає мужності це змінити , то ми заслуговуємо бути рабами у кацапів.
----------------------------------------------------------------------------------------
От люди по чесному давайте? ! До чого тут кацапи? його кацапське тцк побило? він на кацапщині жив і помер? ЗЕсволота вивела звірства і злочини ТЦК на міжнародний рівень! Ось це ФАКТ! Ану кастрюлі накидайтесь на мене "агентку кремля", ваша улюблена методичка))))