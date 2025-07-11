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Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
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МИД Украины назвал манипулятивными заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК

Смерть венгра в ТЦК на Закарпатье: МИД Украины отреагировало

Заявления венгерского руководства о якобы смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня из-за принудительной мобилизации и избиения ТЦК на Закарпатье - манипулятивные и искажают реальную ситуацию.

Об этом на брифинге заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи относительно мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

"Заявления руководства Венгрии о произошедшей трагедии относительно мобилизации в Украине являются манипулятивными. Они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска о смерти венгра после "побоев в ТЦК": мужчина был мобилизован в ВСУ, ушел в СЗЧ

Тихий также обратил внимание, что в заявлениях венгерской стороны нигде не упоминается Россия.

"Будто в Украине мобилизация существует сама по себе, потому что правительство просто решило мобилизовать людей", - добавил он.

Представитель украинского МИД напомнил, что "причиной мобилизации в Украине является российская агрессия, и обходить этот факт абсурдно".

"Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизни своих родных и суверенитет своего государства", - резюмировал Тихий.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заявила о смерти своего гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, - СМИ

Автор: 

Венгрия (2041) МИД (7046) смерть (9267) ТЦК (662)


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Топ комментарии
+5
А перетворилися ми тому - що маємо купу совків -москалів -які вважають себе патріотами ,а нехтування законом ,побиття та катування громадян - проявом патріотизму
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11.07.2025 22:39 Ответить
+5
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.
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От люди по чесному давайте? ! До чого тут кацапи? його кацапське тцк побило? він на кацапщині жив і помер? ЗЕсволота вивела звірства і злочини ТЦК на міжнародний рівень! Ось це ФАКТ! Ану кастрюлі накидайтесь на мене "агентку кремля", ваша улюблена методичка))))
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11.07.2025 22:46 Ответить
+3
Добре ,що є Москва. Можна калічити власних громадян , садити за грати патріотів,закривати опозиційні канали, накладати рішення СНБО на опозиційних політиків - бо в нас війна - і у всьому Путін віноват...
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11.07.2025 22:30 Ответить
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В що робив "громадянин у- горщини" в Україні?
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11.07.2025 22:15 Ответить
ховався від угорського тцк
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11.07.2025 22:16 Ответить
Мабуть жив на землі своїх предків.
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11.07.2025 22:22 Ответить
Взагалі то земля його предків на Уралі.
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11.07.2025 22:38 Ответить
А у нього було два громадянства. На Закарпатті Угорщина всім паспорти свої повидавала.
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11.07.2025 22:23 Ответить
а може якраз навпаки Україна всім без розбору у 90тих паспорти видавала і мадярам і кацапам і тдтп.
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11.07.2025 22:28 Ответить
Kravchenko Igor

Вадимир Каракай #398922
Громадянство Української Республіки, так як і в минулому Усср отримувалось по праву народження.
Я сумніваюсь що він отримав по праву народження громадянство Угорської Народної республіки в 1980 році. Бо гнив би в таборах разом із татом і мамою-"гранИца на замке".
Чи ви цей факт забули так вдало?
Дефіцит Потужності
кацап іде нах.
Pavel Tsionel
Ніт, але нехай в цьому розбирається суд і правоохоронні органи України.
Як ми знаємо вони кісточка від кісточки звичайних громадян України і їх власного вибору.
Одним словом-бачили очі що вибирали протягом 30 років-тепер їжте і не крутіть носом під час Воєнного Стану.
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11.07.2025 22:46 Ответить
Не пригадаю коли саме, але не дуже давно, була новина про масову видачу Угорщиною паспортів мешканцям Закарпаття.
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11.07.2025 22:27 Ответить
масовою вона було за Ющенка.
зараз без базового знання мадярської та родинних звязків хрін ти паспорт отримаєш-купиш.
от така ***** малята.
то ж тільки добра Україна всім паспорти видавала, навіть тим хто ні слова українського не знає.
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11.07.2025 22:31 Ответить
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія. "Ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, тому що уряд просто вирішив мобілізувати людей", - додав він.

В дитячому садку за настільки примітивні відмазки ставлять в куток. Цікаво що буде з цим клоуном з МЗС.
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11.07.2025 22:18 Ответить
Громадянин Угорщини не може бути мобілізований. Громадянин України
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11.07.2025 22:25 Ответить
А громадянин України може бути забитий на смерть працівниками ТЦК. Ага, зрозуміло...
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11.07.2025 22:33 Ответить
Коли людина має два паспорта. То яка країна його першою мобілізує та і в дамках.
Друга країна не може його мобілізувати другий раз коли він вже відслужив у першій. Такі обставини не раз виникали де були дозволені два громадянства. А війни виникали у всі часи. Я знаю випадки з американцями яки мали два громадянства, але не пішли на війну у вьетнамі, але були
Поспішно мобілізований в інших країнах за їх бажанням.
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11.07.2025 22:42 Ответить
Добре ,що є Москва. Можна калічити власних громадян , садити за грати патріотів,закривати опозиційні канали, накладати рішення СНБО на опозиційних політиків - бо в нас війна - і у всьому Путін віноват...
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11.07.2025 22:30 Ответить
https://focus.ua/ukraine/714104-andrey-kolomiec-posle-tyurmy-v-rossii-popal-v-tck

Ось вам іще одне ІПСО. Ми стали гірше кацапії і перетворились на бидло , бо саме ми дозволяємо так званій владі робити це з нами , бо саме ми лижемо їм дупу , бо боїмося ! ТЦК стало ще одним репресивним органом , поряд з мусорами , прокурорами і продажними суддями! Усе проти чого ми боролися на майданах виросло і укріпилось у нас. А тих хто проти цього просто знищили і знищують. Якщо в нас немає мужності це змінити , то ми заслуговуємо бути рабами у кацапів.
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11.07.2025 22:32 Ответить
А перетворилися ми тому - що маємо купу совків -москалів -які вважають себе патріотами ,а нехтування законом ,побиття та катування громадян - проявом патріотизму
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11.07.2025 22:39 Ответить
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.
----------------------------------------------------------------------------------------

От люди по чесному давайте? ! До чого тут кацапи? його кацапське тцк побило? він на кацапщині жив і помер? ЗЕсволота вивела звірства і злочини ТЦК на міжнародний рівень! Ось це ФАКТ! Ану кастрюлі накидайтесь на мене "агентку кремля", ваша улюблена методичка))))
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11.07.2025 22:46 Ответить
Ну як це до чого тут кацапи? Бо так зручно. Треба ще... вкрав мільярд, хто на це вказав - агент пуйла, розхитує човен, грає на руку. Якщо хтось вказує на зеленого корупціонера і не згадує російську агресію як причину корупції - зрадник, розстріляти
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11.07.2025 23:08 Ответить
Нічим не можна оправдати вбивство людини
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11.07.2025 23:23 Ответить
 
 