МИД Украины назвал манипулятивными заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК

Заявления венгерского руководства о якобы смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня из-за принудительной мобилизации и избиения ТЦК на Закарпатье - манипулятивные и искажают реальную ситуацию.

Об этом на брифинге заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи относительно мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

"Заявления руководства Венгрии о произошедшей трагедии относительно мобилизации в Украине являются манипулятивными. Они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде", - подчеркнул он.

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Тихий также обратил внимание, что в заявлениях венгерской стороны нигде не упоминается Россия.

"Будто в Украине мобилизация существует сама по себе, потому что правительство просто решило мобилизовать людей", - добавил он.

Представитель украинского МИД напомнил, что "причиной мобилизации в Украине является российская агрессия, и обходить этот факт абсурдно".

"Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизни своих родных и суверенитет своего государства", - резюмировал Тихий.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заявила о смерти своего гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье, - СМИ