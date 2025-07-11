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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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МЗС України назвало маніпулятивними заяви Будапешта про нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Смерть угорця в ТЦК на Закарпатті: МЗС України відреагувало

Заяви угорського керівництва про начебто смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня через примусову мобілізацію й побиття ТЦК на Закарпатті –– маніпулятивні та спотворюють реальну ситуацію.

Про це на брифінгу заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.

"Заяви керівництва Угорщини щодо трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська про смерть угорця після "побоїв в ТЦК": чоловік був мобілізований до ЗСУ, пішов у СЗЧ

Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.

"Ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, тому що уряд просто вирішив мобілізувати людей", – додав він.

Речник українського МЗС нагадав, що "причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і обходити цей факт абсурдно".

"Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, в тому числі угорського походження, зобов'язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави", - резюмував Тихий.

Читайте також: МЗС: Україна закликає Китай вплинути на РФ для завершення війни

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заявила про смерть свого громадянина після побиття в ТЦК на Закарпатті, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2381) МЗС (4218) смерть (6795) ТЦК та СП (712)


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Топ коментарі
+7
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.
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От люди по чесному давайте? ! До чого тут кацапи? його кацапське тцк побило? він на кацапщині жив і помер? ЗЕсволота вивела звірства і злочини ТЦК на міжнародний рівень! Ось це ФАКТ! Ану кастрюлі накидайтесь на мене "агентку кремля", ваша улюблена методичка))))
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11.07.2025 22:46 Відповісти
+6
А перетворилися ми тому - що маємо купу совків -москалів -які вважають себе патріотами ,а нехтування законом ,побиття та катування громадян - проявом патріотизму
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11.07.2025 22:39 Відповісти
+5
Добре ,що є Москва. Можна калічити власних громадян , садити за грати патріотів,закривати опозиційні канали, накладати рішення СНБО на опозиційних політиків - бо в нас війна - і у всьому Путін віноват...
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11.07.2025 22:30 Відповісти
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В що робив "громадянин у- горщини" в Україні?
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11.07.2025 22:15 Відповісти
ховався від угорського тцк
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11.07.2025 22:16 Відповісти
Мабуть жив на землі своїх предків.
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11.07.2025 22:22 Відповісти
Взагалі то земля його предків на Уралі.
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11.07.2025 22:38 Відповісти
А у нього було два громадянства. На Закарпатті Угорщина всім паспорти свої повидавала.
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11.07.2025 22:23 Відповісти
а може якраз навпаки Україна всім без розбору у 90тих паспорти видавала і мадярам і кацапам і тдтп.
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11.07.2025 22:28 Відповісти
Kravchenko Igor

Вадимир Каракай #398922
Громадянство Української Республіки, так як і в минулому Усср отримувалось по праву народження.
Я сумніваюсь що він отримав по праву народження громадянство Угорської Народної республіки в 1980 році. Бо гнив би в таборах разом із татом і мамою-"гранИца на замке".
Чи ви цей факт забули так вдало?
Дефіцит Потужності
кацап іде нах.
Pavel Tsionel
Ніт, але нехай в цьому розбирається суд і правоохоронні органи України.
Як ми знаємо вони кісточка від кісточки звичайних громадян України і їх власного вибору.
Одним словом-бачили очі що вибирали протягом 30 років-тепер їжте і не крутіть носом під час Воєнного Стану.
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11.07.2025 22:46 Відповісти
Не пригадаю коли саме, але не дуже давно, була новина про масову видачу Угорщиною паспортів мешканцям Закарпаття.
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11.07.2025 22:27 Відповісти
масовою вона було за Ющенка.
зараз без базового знання мадярської та родинних звязків хрін ти паспорт отримаєш-купиш.
от така ***** малята.
то ж тільки добра Україна всім паспорти видавала, навіть тим хто ні слова українського не знає.
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11.07.2025 22:31 Відповісти
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія. "Ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, тому що уряд просто вирішив мобілізувати людей", - додав він.

В дитячому садку за настільки примітивні відмазки ставлять в куток. Цікаво що буде з цим клоуном з МЗС.
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11.07.2025 22:18 Відповісти
Громадянин Угорщини не може бути мобілізований. Громадянин України
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11.07.2025 22:25 Відповісти
А громадянин України може бути забитий на смерть працівниками ТЦК. Ага, зрозуміло...
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11.07.2025 22:33 Відповісти
Коли людина має два паспорта. То яка країна його першою мобілізує та і в дамках.
Друга країна не може його мобілізувати другий раз коли він вже відслужив у першій. Такі обставини не раз виникали де були дозволені два громадянства. А війни виникали у всі часи. Я знаю випадки з американцями яки мали два громадянства, але не пішли на війну у вьетнамі, але були
Поспішно мобілізований в інших країнах за їх бажанням.
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11.07.2025 22:42 Відповісти
Добре ,що є Москва. Можна калічити власних громадян , садити за грати патріотів,закривати опозиційні канали, накладати рішення СНБО на опозиційних політиків - бо в нас війна - і у всьому Путін віноват...
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11.07.2025 22:30 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/714104-andrey-kolomiec-posle-tyurmy-v-rossii-popal-v-tck

Ось вам іще одне ІПСО. Ми стали гірше кацапії і перетворились на бидло , бо саме ми дозволяємо так званій владі робити це з нами , бо саме ми лижемо їм дупу , бо боїмося ! ТЦК стало ще одним репресивним органом , поряд з мусорами , прокурорами і продажними суддями! Усе проти чого ми боролися на майданах виросло і укріпилось у нас. А тих хто проти цього просто знищили і знищують. Якщо в нас немає мужності це змінити , то ми заслуговуємо бути рабами у кацапів.
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11.07.2025 22:32 Відповісти
А перетворилися ми тому - що маємо купу совків -москалів -які вважають себе патріотами ,а нехтування законом ,побиття та катування громадян - проявом патріотизму
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11.07.2025 22:39 Відповісти
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.
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От люди по чесному давайте? ! До чого тут кацапи? його кацапське тцк побило? він на кацапщині жив і помер? ЗЕсволота вивела звірства і злочини ТЦК на міжнародний рівень! Ось це ФАКТ! Ану кастрюлі накидайтесь на мене "агентку кремля", ваша улюблена методичка))))
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11.07.2025 22:46 Відповісти
Ну як це до чого тут кацапи? Бо так зручно. Треба ще... вкрав мільярд, хто на це вказав - агент пуйла, розхитує човен, грає на руку. Якщо хтось вказує на зеленого корупціонера і не згадує російську агресію як причину корупції - зрадник, розстріляти
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11.07.2025 23:08 Відповісти
Нічим не можна оправдати вбивство людини
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11.07.2025 23:23 Відповісти
 
 