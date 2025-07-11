МЗС України назвало маніпулятивними заяви Будапешта про нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Заяви угорського керівництва про начебто смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня через примусову мобілізацію й побиття ТЦК на Закарпатті –– маніпулятивні та спотворюють реальну ситуацію.

Про це на брифінгу заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.

"Заяви керівництва Угорщини щодо трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді", - наголосив він.

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Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.

"Ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, тому що уряд просто вирішив мобілізувати людей", – додав він.

Речник українського МЗС нагадав, що "причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і обходити цей факт абсурдно".

"Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, в тому числі угорського походження, зобов'язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави", - резюмував Тихий.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

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