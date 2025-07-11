МЗС України назвало маніпулятивними заяви Будапешта про нібито смертельне побиття угорця в ТЦК
Заяви угорського керівництва про начебто смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня через примусову мобілізацію й побиття ТЦК на Закарпатті –– маніпулятивні та спотворюють реальну ситуацію.
Про це на брифінгу заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.
"Заяви керівництва Угорщини щодо трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді", - наголосив він.
Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.
"Ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, тому що уряд просто вирішив мобілізувати людей", – додав він.
Речник українського МЗС нагадав, що "причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і обходити цей факт абсурдно".
"Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, в тому числі угорського походження, зобов'язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави", - резюмував Тихий.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.
Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.
Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
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Вадимир Каракай #398922
Громадянство Української Республіки, так як і в минулому Усср отримувалось по праву народження.
Я сумніваюсь що він отримав по праву народження громадянство Угорської Народної республіки в 1980 році. Бо гнив би в таборах разом із татом і мамою-"гранИца на замке".
Чи ви цей факт забули так вдало?
Дефіцит Потужності
кацап іде нах.
Pavel Tsionel
Ніт, але нехай в цьому розбирається суд і правоохоронні органи України.
Як ми знаємо вони кісточка від кісточки звичайних громадян України і їх власного вибору.
Одним словом-бачили очі що вибирали протягом 30 років-тепер їжте і не крутіть носом під час Воєнного Стану.
зараз без базового знання мадярської та родинних звязків хрін ти паспорт отримаєш-купиш.
от така ***** малята.
то ж тільки добра Україна всім паспорти видавала, навіть тим хто ні слова українського не знає.
В дитячому садку за настільки примітивні відмазки ставлять в куток. Цікаво що буде з цим клоуном з МЗС.
Друга країна не може його мобілізувати другий раз коли він вже відслужив у першій. Такі обставини не раз виникали де були дозволені два громадянства. А війни виникали у всі часи. Я знаю випадки з американцями яки мали два громадянства, але не пішли на війну у вьетнамі, але були
Поспішно мобілізований в інших країнах за їх бажанням.
Ось вам іще одне ІПСО. Ми стали гірше кацапії і перетворились на бидло , бо саме ми дозволяємо так званій владі робити це з нами , бо саме ми лижемо їм дупу , бо боїмося ! ТЦК стало ще одним репресивним органом , поряд з мусорами , прокурорами і продажними суддями! Усе проти чого ми боролися на майданах виросло і укріпилось у нас. А тих хто проти цього просто знищили і знищують. Якщо в нас немає мужності це змінити , то ми заслуговуємо бути рабами у кацапів.
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От люди по чесному давайте? ! До чого тут кацапи? його кацапське тцк побило? він на кацапщині жив і помер? ЗЕсволота вивела звірства і злочини ТЦК на міжнародний рівень! Ось це ФАКТ! Ану кастрюлі накидайтесь на мене "агентку кремля", ваша улюблена методичка))))