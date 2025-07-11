МЗС: Україна закликає Китай вплинути на РФ для завершення війни
Україна продовжує діалог із Китаєм і закликає Пекін використати свій вплив на Росію для припинення війни.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вважаємо, що Пекін і зараз має важелі впливу на Москву, мабуть, одні з найсерйозніших важелів впливу на цій планеті, щоб закликати Путіна нарешті завершити війну і відновити мир. Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС", - зазначив Тихий.
Він додав, що Київ постійно доносить до Пекіна важливість сприйняття України як майбутнього члена ЄС, а не лише частини Європи.
Тихий підтвердив факти участі китайських громадян у бойових діях на боці Росії та нещодавні затримання за збір чутливої інформації про українське озброєння. За його словами, такі інциденти публічно озвучуються і не сприяють розвитку двосторонніх відносин.
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Китай на цій війні стільки заробляє, що вона йому якраз вигідніша за будь-що. І нафту-газ у кацапів скупає задешево, і продає дрони, станки і інші компоненти на десятки мільярдів...
Чому МЗС вчергове не дав точного означення терміну?
шо буде робити *****?
на кінець 2023 року китай володів приблизно 774.6 мільярдами доларів США у вигляді американських державних облігацій, що становить близько 9.11% від загального обсягу держборгу США.
знаю особисто від вузькооких, високих чинів, приїздили, заглядали, чмокали та закочували очі
китайоз у порту та навколо як насрано, цілі анклави, багато з перевалки їхнього та пов'язаного з ними, через підставні та десяті компанії багато чого із вузькоокими пов'язано
для них цей порт вікно до Європи, інтерес не зник, тіки зростає
от буде емперика - най вкладуться офіційно на паях - чи буде їпашити ***** по китайських вкладеннях? може й петріоту не треба буде?
інтрига? рудому донні сподобається
до прикладу, у 2023 році китайські інвестиції до компаній країн ЄС, пов'язаних з електромобілями, склали 4,7 млрд євро, або близько 70% від загального обсягу китайських інвестицій в ЄС