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Новини Співпраця Китаю та РФ
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МЗС: Україна закликає Китай вплинути на РФ для завершення війни

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

Україна продовжує діалог із Китаєм і закликає Пекін використати свій вплив на Росію для припинення війни.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Пекін і зараз має важелі впливу на Москву, мабуть, одні з найсерйозніших важелів впливу на цій планеті, щоб закликати Путіна нарешті завершити війну і відновити мир. Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС", - зазначив Тихий.

Він додав, що Київ постійно доносить до Пекіна важливість сприйняття України як майбутнього члена ЄС, а не лише частини Європи.

Тихий підтвердив факти участі китайських громадян у бойових діях на боці Росії та нещодавні затримання за збір чутливої інформації про українське озброєння. За його словами, такі інциденти публічно озвучуються і не сприяють розвитку двосторонніх відносин.

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Автор: 

Китай (4758) МЗС (4218) війна в Україні (5200)


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Топ коментарі
+4
"Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС"

Китай на цій війні стільки заробляє, що вона йому якраз вигідніша за будь-що. І нафту-газ у кацапів скупає задешево, і продає дрони, станки і інші компоненти на десятки мільярдів...
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11.07.2025 17:51 Відповісти
+4
Вже писав, повторю: запрошувати Кєтай робити інвестиції - все одно, що запрошувати сарану допомагати доглядати за посівами.
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11.07.2025 18:09 Відповісти
+1
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що їхня партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави.
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11.07.2025 17:52 Відповісти
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"Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС"

Китай на цій війні стільки заробляє, що вона йому якраз вигідніша за будь-що. І нафту-газ у кацапів скупає задешево, і продає дрони, станки і інші компоненти на десятки мільярдів...
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11.07.2025 17:51 Відповісти
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що їхня партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави.
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11.07.2025 17:52 Відповісти
Бенджін скоріше використає свій вплив на Україну, аби примусити її керівництво до капітуляції.
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11.07.2025 17:53 Відповісти
Ви ще побачите, що далі буде відбуватись, - Трамп загадками прокоментував російські атаки на Україну
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11.07.2025 17:53 Відповісти
Що значить "завершити війну"?

Чому МЗС вчергове не дав точного означення терміну?
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11.07.2025 17:59 Відповісти
запросите нарешті сцяного пня до Одеси (китайози дуже ******* цю перлину), покажіть йому порт, запропонуйте зробити інвестиції у портову інфраструктуру на паях
шо буде робити *****?
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11.07.2025 18:03 Відповісти
Вже писав, повторю: запрошувати Кєтай робити інвестиції - все одно, що запрошувати сарану допомагати доглядати за посівами.
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11.07.2025 18:09 Відповісти
китай є одним з найбільших іноземних власників державного боргу США.
на кінець 2023 року китай володів приблизно 774.6 мільярдами доларів США у вигляді американських державних облігацій, що становить близько 9.11% від загального обсягу держборгу США.
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11.07.2025 18:22 Відповісти
Китай на бізнесі з воюючою росією отримує такі гроші, що одеського порту там просто не видно.
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11.07.2025 18:12 Відповісти
той порт китайозам ще з часів союзу в очі запав
знаю особисто від вузькооких, високих чинів, приїздили, заглядали, чмокали та закочували очі
китайоз у порту та навколо як насрано, цілі анклави, багато з перевалки їхнього та пов'язаного з ними, через підставні та десяті компанії багато чого із вузькоокими пов'язано
для них цей порт вікно до Європи, інтерес не зник, тіки зростає
от буде емперика - най вкладуться офіційно на паях - чи буде їпашити ***** по китайських вкладеннях? може й петріоту не треба буде?
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11.07.2025 18:17 Відповісти
нельзя китайцев никуда пускать и ничего с ними общего иметь.
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11.07.2025 18:29 Відповісти
влаштувати змагання - хто більше вкладе в Україну інвестицій - США чи китай?
інтрига? рудому донні сподобається
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11.07.2025 18:31 Відповісти
китайські компанії активно інвестують в економіку країн ЄС, зокрема в енергетику, інфраструктуру, фінансові послуги, а також у нові технології, зокрема, у виробництво електромобілів та розробку батарей, а також у сектор нерухомості.
до прикладу, у 2023 році китайські інвестиції до компаній країн ЄС, пов'язаних з електромобілями, склали 4,7 млрд євро, або близько 70% від загального обсягу китайських інвестицій в ЄС
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11.07.2025 18:38 Відповісти
Це же вам зовсім не тяжко, пересуньте границю ближче до нашої.
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11.07.2025 18:19 Відповісти
Шо кацапстан шо Китай не мають своїх територій в Сибіру і на Далекому Сході - а те шо вони ніби мають то завоюванні території .
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11.07.2025 18:37 Відповісти
МЗС, ви про що??? Ви же чули що сказали ці кітайози 4 липня, їм не вигідно щоб московія програла цю війну!!! Кого і про що ви просите???
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11.07.2025 18:19 Відповісти
китай союзник россии
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11.07.2025 18:27 Відповісти
от і звертаються до Китаю, аби вгамував скаженого пса - рф
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11.07.2025 18:58 Відповісти
Чому в епіцентрах до цього часу весь товар китайський?
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11.07.2025 19:10 Відповісти
 
 