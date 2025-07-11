МЗС: Україна закликає Китай вплинути на РФ для завершення війни

Україна продовжує діалог із Китаєм і закликає Пекін використати свій вплив на Росію для припинення війни.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Пекін і зараз має важелі впливу на Москву, мабуть, одні з найсерйозніших важелів впливу на цій планеті, щоб закликати Путіна нарешті завершити війну і відновити мир. Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС", - зазначив Тихий.

Він додав, що Київ постійно доносить до Пекіна важливість сприйняття України як майбутнього члена ЄС, а не лише частини Європи.

Тихий підтвердив факти участі китайських громадян у бойових діях на боці Росії та нещодавні затримання за збір чутливої інформації про українське озброєння. За його словами, такі інциденти публічно озвучуються і не сприяють розвитку двосторонніх відносин.

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