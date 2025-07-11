МИД: Украина призывает Китай повлиять на РФ, чтобы она завершила войну
Украина продолжает диалог с Китаем и призывает Пекин использовать свое влияние на Россию для прекращения войны.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву, пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете, чтобы призвать Путина наконец завершить войну и восстановить мир. Мы считаем, что это также в интересах самого Китая, потому что речь идет о возможности международного мира и безопасности, это способствует и торговле, в частности с ЕС", - отметил Тихий.
Он добавил, что Киев постоянно доносит до Пекина важность восприятия Украины как будущего члена ЕС, а не только части Европы.
Тихий подтвердил факты участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России и недавние задержания за сбор чувствительной информации об украинском вооружении. По его словам, такие инциденты публично озвучиваются и не способствуют развитию двусторонних отношений.
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Китай на цій війні стільки заробляє, що вона йому якраз вигідніша за будь-що. І нафту-газ у кацапів скупає задешево, і продає дрони, станки і інші компоненти на десятки мільярдів...
Чому МЗС вчергове не дав точного означення терміну?
шо буде робити *****?
на кінець 2023 року китай володів приблизно 774.6 мільярдами доларів США у вигляді американських державних облігацій, що становить близько 9.11% від загального обсягу держборгу США.
знаю особисто від вузькооких, високих чинів, приїздили, заглядали, чмокали та закочували очі
китайоз у порту та навколо як насрано, цілі анклави, багато з перевалки їхнього та пов'язаного з ними, через підставні та десяті компанії багато чого із вузькоокими пов'язано
для них цей порт вікно до Європи, інтерес не зник, тіки зростає
от буде емперика - най вкладуться офіційно на паях - чи буде їпашити ***** по китайських вкладеннях? може й петріоту не треба буде?
інтрига? рудому донні сподобається
до прикладу, у 2023 році китайські інвестиції до компаній країн ЄС, пов'язаних з електромобілями, склали 4,7 млрд євро, або близько 70% від загального обсягу китайських інвестицій в ЄС