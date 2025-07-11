РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10426 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ
399 21

МИД: Украина призывает Китай повлиять на РФ, чтобы она завершила войну

МИД Украины отреагировал на заявление президента Словакии о территориальных уступках

Украина продолжает диалог с Китаем и призывает Пекин использовать свое влияние на Россию для прекращения войны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву, пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете, чтобы призвать Путина наконец завершить войну и восстановить мир. Мы считаем, что это также в интересах самого Китая, потому что речь идет о возможности международного мира и безопасности, это способствует и торговле, в частности с ЕС", - отметил Тихий.

Он добавил, что Киев постоянно доносит до Пекина важность восприятия Украины как будущего члена ЕС, а не только части Европы.

Тихий подтвердил факты участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России и недавние задержания за сбор чувствительной информации об украинском вооружении. По его словам, такие инциденты публично озвучиваются и не способствуют развитию двусторонних отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия уже четыре месяца отвергает предложение тридцатидневного прекращения огня, - МИД Украины

Автор: 

Китай (3085) МИД (7046) война в Украине (5163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
"Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС"

Китай на цій війні стільки заробляє, що вона йому якраз вигідніша за будь-що. І нафту-газ у кацапів скупає задешево, і продає дрони, станки і інші компоненти на десятки мільярдів...
показать весь комментарий
11.07.2025 17:51 Ответить
+3
Вже писав, повторю: запрошувати Кєтай робити інвестиції - все одно, що запрошувати сарану допомагати доглядати за посівами.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:09 Ответить
+1
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що їхня партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки, це сприяє і торгівлі, зокрема з ЄС"

Китай на цій війні стільки заробляє, що вона йому якраз вигідніша за будь-що. І нафту-газ у кацапів скупає задешево, і продає дрони, станки і інші компоненти на десятки мільярдів...
показать весь комментарий
11.07.2025 17:51 Ответить
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що їхня партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:52 Ответить
Бенджін скоріше використає свій вплив на Україну, аби примусити її керівництво до капітуляції.
показать весь комментарий
11.07.2025 17:53 Ответить
Ви ще побачите, що далі буде відбуватись, - Трамп загадками прокоментував російські атаки на Україну
показать весь комментарий
11.07.2025 17:53 Ответить
Що значить "завершити війну"?

Чому МЗС вчергове не дав точного означення терміну?
показать весь комментарий
11.07.2025 17:59 Ответить
запросите нарешті сцяного пня до Одеси (китайози дуже ******* цю перлину), покажіть йому порт, запропонуйте зробити інвестиції у портову інфраструктуру на паях
шо буде робити *****?
показать весь комментарий
11.07.2025 18:03 Ответить
Вже писав, повторю: запрошувати Кєтай робити інвестиції - все одно, що запрошувати сарану допомагати доглядати за посівами.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:09 Ответить
китай є одним з найбільших іноземних власників державного боргу США.
на кінець 2023 року китай володів приблизно 774.6 мільярдами доларів США у вигляді американських державних облігацій, що становить близько 9.11% від загального обсягу держборгу США.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:22 Ответить
Китай на бізнесі з воюючою росією отримує такі гроші, що одеського порту там просто не видно.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:12 Ответить
той порт китайозам ще з часів союзу в очі запав
знаю особисто від вузькооких, високих чинів, приїздили, заглядали, чмокали та закочували очі
китайоз у порту та навколо як насрано, цілі анклави, багато з перевалки їхнього та пов'язаного з ними, через підставні та десяті компанії багато чого із вузькоокими пов'язано
для них цей порт вікно до Європи, інтерес не зник, тіки зростає
от буде емперика - най вкладуться офіційно на паях - чи буде їпашити ***** по китайських вкладеннях? може й петріоту не треба буде?
показать весь комментарий
11.07.2025 18:17 Ответить
нельзя китайцев никуда пускать и ничего с ними общего иметь.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:29 Ответить
влаштувати змагання - хто більше вкладе в Україну інвестицій - США чи китай?
інтрига? рудому донні сподобається
показать весь комментарий
11.07.2025 18:31 Ответить
китайські компанії активно інвестують в економіку країн ЄС, зокрема в енергетику, інфраструктуру, фінансові послуги, а також у нові технології, зокрема, у виробництво електромобілів та розробку батарей, а також у сектор нерухомості.
до прикладу, у 2023 році китайські інвестиції до компаній країн ЄС, пов'язаних з електромобілями, склали 4,7 млрд євро, або близько 70% від загального обсягу китайських інвестицій в ЄС
показать весь комментарий
11.07.2025 18:38 Ответить
Це же вам зовсім не тяжко, пересуньте границю ближче до нашої.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:19 Ответить
Шо кацапстан шо Китай не мають своїх територій в Сибіру і на Далекому Сході - а те шо вони ніби мають то завоюванні території .
показать весь комментарий
11.07.2025 18:37 Ответить
МЗС, ви про що??? Ви же чули що сказали ці кітайози 4 липня, їм не вигідно щоб московія програла цю війну!!! Кого і про що ви просите???
показать весь комментарий
11.07.2025 18:19 Ответить
китай союзник россии
показать весь комментарий
11.07.2025 18:27 Ответить
от і звертаються до Китаю, аби вгамував скаженого пса - рф
показать весь комментарий
11.07.2025 18:58 Ответить
 
 