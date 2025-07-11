МИД: Украина призывает Китай повлиять на РФ, чтобы она завершила войну

Украина продолжает диалог с Китаем и призывает Пекин использовать свое влияние на Россию для прекращения войны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что Пекин и сейчас имеет рычаги влияния на Москву, пожалуй, одни из самых серьезных рычагов влияния на этой планете, чтобы призвать Путина наконец завершить войну и восстановить мир. Мы считаем, что это также в интересах самого Китая, потому что речь идет о возможности международного мира и безопасности, это способствует и торговле, в частности с ЕС", - отметил Тихий.

Он добавил, что Киев постоянно доносит до Пекина важность восприятия Украины как будущего члена ЕС, а не только части Европы.

Тихий подтвердил факты участия китайских граждан в боевых действиях на стороне России и недавние задержания за сбор чувствительной информации об украинском вооружении. По его словам, такие инциденты публично озвучиваются и не способствуют развитию двусторонних отношений.

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