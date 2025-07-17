РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10667 посетителей онлайн
Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК Санкции Венгрии против Украины
1 992 30

Венгрия запретила въезд трем военным ВСУ, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цитирует Telex.

По его словам, запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Захід" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).

Отдельно Сийярто напомнил, что Венгрия поставляет Украине электроэнергию и "сотни миллионов кубометров природного газа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия вызвала украинского посла из-за поджога церкви на Закарпатье

Сийярто также заявил, что Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся, ведь Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.

"Поэтому Украина будет иметь действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины назвал манипулятивными заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2049) санкции (11667) Сийярто Петер (336) ВСУ (6763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Лицемерные мрази. Сколько украинских венгров погибло из-за нападения срашки? И ничего страшного - лучшие друзья.
показать весь комментарий
17.07.2025 18:35 Ответить
+7
Кстати этот венгр погиб тоже из-за нападения срашки.
показать весь комментарий
17.07.2025 18:40 Ответить
+6
Отакий гівнюк - лякає - а лякалка виросла?
показать весь комментарий
17.07.2025 18:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колись моя теща казала: "Налякали бабу товстим хреном."
показать весь комментарий
17.07.2025 18:27 Ответить
Отакий гівнюк - лякає - а лякалка виросла?
показать весь комментарий
17.07.2025 18:28 Ответить
От заливания перешли к угрозам. Новый уровень.
показать весь комментарий
17.07.2025 18:29 Ответить
про газ особливо смішно, наче в Угорщині є поклади і вона не отримує профіт з тарнзиту
показать весь комментарий
17.07.2025 18:31 Ответить
нормальним ходом буде заборона в'їзду Сійярто .
показать весь комментарий
17.07.2025 18:33 Ответить
Налякали іжака (Україну) своєю голою сракою (виживають тільки завдяки підпитки ЄС., і як що та заморозе виделення коштів циганам, то будуть сосати в путлера за горошщек)
показать весь комментарий
17.07.2025 18:34 Ответить
Лицемерные мрази. Сколько украинских венгров погибло из-за нападения срашки? И ничего страшного - лучшие друзья.
показать весь комментарий
17.07.2025 18:35 Ответить
Кстати этот венгр погиб тоже из-за нападения срашки.
показать весь комментарий
17.07.2025 18:40 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:07 Ответить
так, прикінь
показать весь комментарий
17.07.2025 19:36 Ответить
Налякали їжака голою сракою....
показать весь комментарий
17.07.2025 18:38 Ответить
" Нє панті, Гусь, тєбя сваі же сдалі!"
1. Те, що ви поставляєте електроенергію, то не безкоштовно, дурень.(+ субвенції з єврообщака)
2. Газ ваш?
3. Ви - дотаційні щурі вцілому, так що...
показать весь комментарий
17.07.2025 18:38 Ответить
смерть якого угорця? це громадянин України, який ухилявся від мобілізації!
показать весь комментарий
17.07.2025 18:40 Ответить
Ну звісно, якщо громадянин України, то його можна вбивати. Це ж все докорінно змінює. Вася він таки вася.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:12 Ответить
кацапи саме так і роблять, якщо ти забуло
показать весь комментарий
17.07.2025 19:37 Ответить
Можливо вже пора закрити прокачку нафти " Дружбою " ? Нехай возять танкерами на болотяний Балатон .
показать весь комментарий
17.07.2025 18:55 Ответить
Зауралля кличе. Зов крові.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:08 Ответить
Громадянин Угорщини Асер Беньямін, який добровольцем вступив до Збройних сил України, загинув під час виконання бойового завдання. Зазначається, що Асер був не угорцем із Закарпаття, а з Угорщини.За непідтвердженою інформацією з українського джерела, Асер Беньямін служив в одному з найелітніших підрозділів - 3-й окремій штурмовій бригаді, ядром якої були бійці бригади спеціальних операцій "Азов". Він загинув у бою з росіянами в цьому підрозділі невдовзі після свого 21-річчя.
Угорська сторона працює над поверненням тіла Асера додому, тоді як його батько, Асер Натан, який живе в Канаді, хотів би, щоб його сина поховали або в Києві, або в Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років, де йому надали політичний притулок.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:10 Ответить
От читаєш ці висери в коментах, і розумієш: цей "нарід" заслуговує на те щоб бути знищеним.
Яким хером напад рашки причетний до смерті на закарпатті? Це рашка заставила УВАГА: СТАЛЬНИМИ ПРУТАМИ ЗАБИТИ НАСМЕРТЬ ЛЮДИНУ? Ау, людожери, ви вже геть їбанулись тут?
показать весь комментарий
17.07.2025 19:30 Ответить
ЧИтати навчись, їпанько.
"однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Джерело: https://censor.net/ua/n3563862
"
показать весь комментарий
17.07.2025 19:33 Ответить
Вірю звісно. І в тисі, річці по коліно, регулярно тонули люди, а тут раптом перестали. Теж вірю. А ще вірю в єдинорога, санту, в кордони 91-го року і в перемогу. 🤡🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
17.07.2025 19:38 Ответить
Та такий дебіл як ти завжди у все вірить. І в "хахли дамбілі бамбас" і в "мальчіка в трусіках пріцепілі к танку і тягалі по площаді".
показать весь комментарий
17.07.2025 19:45 Ответить
А все ж таки, за якими критеріями UA UA #591628 визначається, у що йому вірити (СТАЛЬНИМИ ПРУТАМИ ЗАБИТИ НАСМЕРТЬ ЛЮДИНУ), а в що (помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії) не вірити?
показать весь комментарий
17.07.2025 19:46 Ответить
ну но ******* давай но про сталеві прути розкажи, що у тебе із сраки торчать.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:40 Ответить
Хтоб сумнівався. Русня їбана, одразу ж до *****-срачних тем переходить.
Підари ви їбані, ви гірші русні, ті вбивають чужих, а ви своїх.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:44 Ответить
кому чужих, тобі підар гнійний? а відколи це кацапня нам стала своїми, розкажи но ублюдок ти кончений.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:54 Ответить
Тю блін, виставте всі ті циганські поселення шо поблизу кордону в Угорщину. Ото там буде хай.
показать весь комментарий
17.07.2025 19:31 Ответить
Рішення суду в їх вині є?
показать весь комментарий
17.07.2025 19:37 Ответить
ХАхахахахахха. ***, які ж тупі людожерчики. Якого суду? Там вам зеля насрав на голову сьогодні всім дружно. Вони ще вірять в якісь "закони" і "суди" і "правоохоронців"
показать весь комментарий
17.07.2025 19:40 Ответить
 
 