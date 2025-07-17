Венгрия запретила въезд трем военным ВСУ, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье
Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цитирует Telex.
По его словам, запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Захід" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).
Отдельно Сийярто напомнил, что Венгрия поставляет Украине электроэнергию и "сотни миллионов кубометров природного газа".
Сийярто также заявил, что Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся, ведь Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.
"Поэтому Украина будет иметь действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.
В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.
В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.
Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.
Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.
Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.
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1. Те, що ви поставляєте електроенергію, то не безкоштовно, дурень.(+ субвенції з єврообщака)
2. Газ ваш?
3. Ви - дотаційні щурі вцілому, так що...
Угорська сторона працює над поверненням тіла Асера додому, тоді як його батько, Асер Натан, який живе в Канаді, хотів би, щоб його сина поховали або в Києві, або в Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років, де йому надали політичний притулок.
Яким хером напад рашки причетний до смерті на закарпатті? Це рашка заставила УВАГА: СТАЛЬНИМИ ПРУТАМИ ЗАБИТИ НАСМЕРТЬ ЛЮДИНУ? Ау, людожери, ви вже геть їбанулись тут?
"однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3563862
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Підари ви їбані, ви гірші русні, ті вбивають чужих, а ви своїх.