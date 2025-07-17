Венгрия запретила въезд трем военным ВСУ, которых обвинила в смерти венгра на Закарпатье

Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цитирует Telex.

По его словам, запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Захід" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).

Отдельно Сийярто напомнил, что Венгрия поставляет Украине электроэнергию и "сотни миллионов кубометров природного газа".

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Сийярто также заявил, что Киев будет иметь большие проблемы, если венгерско-украинские отношения заморозятся, ведь Венгрия является "крупнейшим поставщиком электроэнергии" для Украины.

"Поэтому Украина будет иметь действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений", - добавил он.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

В частности, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

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