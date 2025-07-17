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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК Санкції Угорщини проти України
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Угорщина заборонила в’їзд трьом військовим ЗСУ, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, цитує Telex.

За його словами, заборона на в’їзд до Угорщини стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка).

Окремо Сійярто нагадав, що Угорщина постачає Україні електроенергію і "сотні мільйонів кубометрів природного газу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина викликала українського посла через підпал церкви на Закарпатті

Сійярто також заявив, що Київ матиме великі проблеми, якщо угорсько-українські відносини заморозяться, адже Угорщина є "найбільшим постачальником електроенергії" для України.

"Тож Україна матиме справді великі проблеми лише у випадку заморожування цих відносин", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України назвало маніпулятивними заяви Будапешта про нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2387) санкції (12395) Сійярто Петер (372) ЗСУ (7749)


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Топ коментарі
+10
Лицемерные мрази. Сколько украинских венгров погибло из-за нападения срашки? И ничего страшного - лучшие друзья.
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17.07.2025 18:35 Відповісти
+9
Кстати этот венгр погиб тоже из-за нападения срашки.
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17.07.2025 18:40 Відповісти
+8
Отакий гівнюк - лякає - а лякалка виросла?
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17.07.2025 18:28 Відповісти
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Колись моя теща казала: "Налякали бабу товстим хреном."
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17.07.2025 18:27 Відповісти
Якось обійдуться наші офіцери, без гуляша і паприкаша...
(До речі, казав мені знайомий шеф-кухар одного з ресторанів Ужгорода, "Якщо з "бограча" (казанка), де вариться гуляш чи паприкаш, витягти все те, що мадяр-кочівників навчили вирощувать українці - там залишиться просто шматок вареного м"яса...").
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17.07.2025 20:06 Відповісти
Отакий гівнюк - лякає - а лякалка виросла?
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17.07.2025 18:28 Відповісти
От заливания перешли к угрозам. Новый уровень.
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17.07.2025 18:29 Відповісти
про газ особливо смішно, наче в Угорщині є поклади і вона не отримує профіт з тарнзиту
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17.07.2025 18:31 Відповісти
нормальним ходом буде заборона в'їзду Сійярто .
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17.07.2025 18:33 Відповісти
Налякали іжака (Україну) своєю голою сракою (виживають тільки завдяки підпитки ЄС., і як що та заморозе виделення коштів циганам, то будуть сосати в путлера за горошщек)
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17.07.2025 18:34 Відповісти
Лицемерные мрази. Сколько украинских венгров погибло из-за нападения срашки? И ничего страшного - лучшие друзья.
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17.07.2025 18:35 Відповісти
Кстати этот венгр погиб тоже из-за нападения срашки.
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17.07.2025 18:40 Відповісти
Ні.
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17.07.2025 19:07 Відповісти
так, прикінь
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17.07.2025 19:36 Відповісти
Налякали їжака голою сракою....
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17.07.2025 18:38 Відповісти
" Нє панті, Гусь, тєбя сваі же сдалі!"
1. Те, що ви поставляєте електроенергію, то не безкоштовно, дурень.(+ субвенції з єврообщака)
2. Газ ваш?
3. Ви - дотаційні щурі вцілому, так що...
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17.07.2025 18:38 Відповісти
смерть якого угорця? це громадянин України, який ухилявся від мобілізації!
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17.07.2025 18:40 Відповісти
Ну звісно, якщо громадянин України, то його можна вбивати. Це ж все докорінно змінює. Вася він таки вася.
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17.07.2025 19:12 Відповісти
кацапи саме так і роблять, якщо ти забуло
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17.07.2025 19:37 Відповісти
Можливо вже пора закрити прокачку нафти " Дружбою " ? Нехай возять танкерами на болотяний Балатон .
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17.07.2025 18:55 Відповісти
Зауралля кличе. Зов крові.
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17.07.2025 19:08 Відповісти
Громадянин Угорщини Асер Беньямін, який добровольцем вступив до Збройних сил України, загинув під час виконання бойового завдання. Зазначається, що Асер був не угорцем із Закарпаття, а з Угорщини.За непідтвердженою інформацією з українського джерела, Асер Беньямін служив в одному з найелітніших підрозділів - 3-й окремій штурмовій бригаді, ядром якої були бійці бригади спеціальних операцій "Азов". Він загинув у бою з росіянами в цьому підрозділі невдовзі після свого 21-річчя.
Угорська сторона працює над поверненням тіла Асера додому, тоді як його батько, Асер Натан, який живе в Канаді, хотів би, щоб його сина поховали або в Києві, або в Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років, де йому надали політичний притулок.
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17.07.2025 19:10 Відповісти
Згідно з моїми даними, Асер Беньямін, був "громадянином Угорщини, єврейського походження"...
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17.07.2025 20:09 Відповісти
От читаєш ці висери в коментах, і розумієш: цей "нарід" заслуговує на те щоб бути знищеним.
Яким хером напад рашки причетний до смерті на закарпатті? Це рашка заставила УВАГА: СТАЛЬНИМИ ПРУТАМИ ЗАБИТИ НАСМЕРТЬ ЛЮДИНУ? Ау, людожери, ви вже геть їбанулись тут?
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17.07.2025 19:30 Відповісти
Вірю звісно. І в тисі, річці по коліно, регулярно тонули люди, а тут раптом перестали. Теж вірю. А ще вірю в єдинорога, санту, в кордони 91-го року і в перемогу. 🤡🤡🤡🤡🤡
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17.07.2025 19:38 Відповісти
Та такий дебіл як ти завжди у все вірить. І в "хахли дамбілі бамбас" і в "мальчіка в трусіках пріцепілі к танку і тягалі по площаді".
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17.07.2025 19:45 Відповісти
А все ж таки, за якими критеріями UA UA #591628 визначається, у що йому вірити (СТАЛЬНИМИ ПРУТАМИ ЗАБИТИ НАСМЕРТЬ ЛЮДИНУ), а в що (помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії) не вірити?
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17.07.2025 19:46 Відповісти
ну но ******* давай но про сталеві прути розкажи, що у тебе із сраки торчать.
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17.07.2025 19:40 Відповісти
Хтоб сумнівався. Русня їбана, одразу ж до *****-срачних тем переходить.
Підари ви їбані, ви гірші русні, ті вбивають чужих, а ви своїх.
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17.07.2025 19:44 Відповісти
кому чужих, тобі підар гнійний? а відколи це кацапня нам стала своїми, розкажи но ублюдок ти кончений.
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17.07.2025 19:54 Відповісти
Тю блін, виставте всі ті циганські поселення шо поблизу кордону в Угорщину. Ото там буде хай.
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17.07.2025 19:31 Відповісти
Рішення суду в їх вині є?
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17.07.2025 19:37 Відповісти
ХАхахахахахха. ***, які ж тупі людожерчики. Якого суду? Там вам зеля насрав на голову сьогодні всім дружно. Вони ще вірять в якісь "закони" і "суди" і "правоохоронців"
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17.07.2025 19:40 Відповісти
Хай перекриє Тису для ухилянтів.
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17.07.2025 20:04 Відповісти
Трохи не по темі - Матч кваліфікації Ліги Європи у фінському Тампере між "Ільвесом" і донецьким "Шахтарем" перетворився на антивоєнну акцію. Уже на перших хвилинах зустрічі місцеві ультрас виконали всім відому кричалку "Путін - х**ло". Їх https://t.me/OrangeCoffeeCup/908 підтримав увесь стадіон "Таммела": глядачі аплодували і скандували разом із фанатами.
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17.07.2025 20:04 Відповісти
Угорщина заборонила в'їзд трьом військовим ЗСУ, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті

Так вони ж не виїздні, чи як? Чи хероям можна з'їздити, свої куріні у Марбельї відвідати?
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17.07.2025 20:08 Відповісти
Прочитав всі коментарі і що? Це українська мова.
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17.07.2025 20:32 Відповісти
 
 