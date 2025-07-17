Угорщина заборонила в’їзд трьом військовим ЗСУ, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті
Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, цитує Telex.
За його словами, заборона на в’їзд до Угорщини стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка).
Окремо Сійярто нагадав, що Угорщина постачає Україні електроенергію і "сотні мільйонів кубометрів природного газу".
Сійярто також заявив, що Київ матиме великі проблеми, якщо угорсько-українські відносини заморозяться, адже Угорщина є "найбільшим постачальником електроенергії" для України.
"Тож Україна матиме справді великі проблеми лише у випадку заморожування цих відносин", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.
Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.
Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.
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(До речі, казав мені знайомий шеф-кухар одного з ресторанів Ужгорода, "Якщо з "бограча" (казанка), де вариться гуляш чи паприкаш, витягти все те, що мадяр-кочівників навчили вирощувать українці - там залишиться просто шматок вареного м"яса...").
1. Те, що ви поставляєте електроенергію, то не безкоштовно, дурень.(+ субвенції з єврообщака)
2. Газ ваш?
3. Ви - дотаційні щурі вцілому, так що...
Угорська сторона працює над поверненням тіла Асера додому, тоді як його батько, Асер Натан, який живе в Канаді, хотів би, щоб його сина поховали або в Києві, або в Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років, де йому надали політичний притулок.
Яким хером напад рашки причетний до смерті на закарпатті? Це рашка заставила УВАГА: СТАЛЬНИМИ ПРУТАМИ ЗАБИТИ НАСМЕРТЬ ЛЮДИНУ? Ау, людожери, ви вже геть їбанулись тут?
Підари ви їбані, ви гірші русні, ті вбивають чужих, а ви своїх.
Так вони ж не виїздні, чи як? Чи хероям можна з'їздити, свої куріні у Марбельї відвідати?