Сибига: Запрет на въезд украинским военным чиновникам в Венгрию - абсурден

Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", - подчеркнул он.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом.

В то же время, его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужем все в порядке. Однако тот скончался от травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что у этого человека был украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина пошел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

Впоследствии Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

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