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Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК Санкции Венгрии против Украины
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Сибига: Запрет на въезд украинским военным чиновникам в Венгрию - абсурден

Глава МИД Андрей Сибига

Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам является необоснованным и абсурдным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о визите Келлога в Киев: Обсуждался "воздушный щит" над Украиной, оружие и принуждение РФ к миру

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом.

В то же время, его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужем все в порядке. Однако тот скончался от травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что у этого человека был украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина пошел в СОЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

Накануне министр иностранных дел Венгрии призвал Европейский Союз ввести санкции против трех украинских чиновников.

Впоследствии Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации на Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2049) Сибига Андрей (564) ВСУ (6763)


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Топ комментарии
+6
А рішення влади України заборонити виїзд деяким публічним особам з України - то не абсурд, нє?
"В чужому оці й скалку бачу, а в своєму - і колоди не видно" (с)
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17.07.2025 21:06 Ответить
+1
Вопрос не в том , что Венгрия запретила въезд украинским военным, а в том, что какого хрена военные собираются ехать во вражеское государство.
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17.07.2025 21:22 Ответить
+1
Така заборона відбулася виключно під час президенства Боневтіка Потужного і міністра закордонних справ Сегіби. Докерувалися!
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17.07.2025 21:26 Ответить
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А рішення влади України заборонити виїзд деяким публічним особам з України - то не абсурд, нє?
"В чужому оці й скалку бачу, а в своєму - і колоди не видно" (с)
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17.07.2025 21:06 Ответить
Тебе тільки заборона на виїзд деяким особам турбує?
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17.07.2025 22:03 Ответить
⚡️Країни НАТО відправлять Україні озброєння на мільярди (!) доларів - а потім, згідно з плану Трампа, куплять нову зброю в США
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17.07.2025 21:07 Ответить
Бабця біля під'їзду сказала? https://tsn.ua/politika/frantsiia-vidmovylas-kupuvaty-zbroiu-ssha-dlia-********-shcho-stoyit-za-rishenniam-makrona-2870708.html Франція вже відмовилась фінансувати Петріоти для України.
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17.07.2025 21:12 Ответить
Мерц: Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні завдавати ударів на великі дистанції
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17.07.2025 21:10 Ответить
Правильно. Запретить военным Венгрии шастать в Украину. Правда х заманишь, но то частности.
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17.07.2025 21:15 Ответить
Да не скажи, да не скажи
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17.07.2025 21:23 Ответить
Вопрос не в том , что Венгрия запретила въезд украинским военным, а в том, что какого хрена военные собираются ехать во вражеское государство.
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17.07.2025 21:22 Ответить
кто тех военных в ту Венгрию выпустит
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17.07.2025 21:26 Ответить
Чому не державною? Ах, це ж у вас "кругом адні врагі", чи не так?
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17.07.2025 22:05 Ответить
Така заборона відбулася виключно під час президенства Боневтіка Потужного і міністра закордонних справ Сегіби. Докерувалися!
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17.07.2025 21:26 Ответить
Прийде час сподіваюсь ЗЕскоти відповідатимуть за всі злочини... Мадяри гниди, але хіба про бусифікацяю то їх видумки? ЗЕскотва довела до кошмару населення нарівні з ******!
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17.07.2025 21:28 Ответить
Заборонити кацапській нафті з українського трубопроводу текти на територію Угорщини.
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17.07.2025 21:28 Ответить
Мадяри в'їзд обмежили для:

- начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Ткаченка,
- командувача ОК "Захід" Володимира Шведюка,
- керівника Департаменту мобілізації Міноборони Романа Юзвенка.
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17.07.2025 21:29 Ответить
главное со всякими Монаками и Кипрами не разосраться, а то вернут товарищей вместе с оффшорами (или уже без оных), а тут уже денег на них явно не хватит.
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17.07.2025 21:33 Ответить
витирай сперму з рота зельона гнида сибіга
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17.07.2025 21:45 Ответить
Про загиблого українця угорського походження, через вбивство якого і почався скандал - Сибіга ані пари з вуст.
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17.07.2025 22:06 Ответить
 
 