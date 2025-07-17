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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК Санкції Угорщини проти України
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Сибіга: Заборона на в’їзд українським військовим посадовцям в Угорщину - абсурдна

Глава МЗС Андрій Сибіга

Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про візит Келлога до Києва: Обговорювався "повітряний щит" над Україною, зброя і примус РФ до миру

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців.

Згодом Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2387) Сибіга Андрій (570) ЗСУ (7749)


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Топ коментарі
+7
А рішення влади України заборонити виїзд деяким публічним особам з України - то не абсурд, нє?
"В чужому оці й скалку бачу, а в своєму - і колоди не видно" (с)
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17.07.2025 21:06 Відповісти
+3
Така заборона відбулася виключно під час президенства Боневтіка Потужного і міністра закордонних справ Сегіби. Докерувалися!
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17.07.2025 21:26 Відповісти
+3
Прийде час сподіваюсь ЗЕскоти відповідатимуть за всі злочини... Мадяри гниди, але хіба про бусифікацяю то їх видумки? ЗЕскотва довела до кошмару населення нарівні з ******!
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17.07.2025 21:28 Відповісти
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А рішення влади України заборонити виїзд деяким публічним особам з України - то не абсурд, нє?
"В чужому оці й скалку бачу, а в своєму - і колоди не видно" (с)
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17.07.2025 21:06 Відповісти
Тебе тільки заборона на виїзд деяким особам турбує?
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17.07.2025 22:03 Відповісти
⚡️Країни НАТО відправлять Україні озброєння на мільярди (!) доларів - а потім, згідно з плану Трампа, куплять нову зброю в США
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17.07.2025 21:07 Відповісти
Бабця біля під'їзду сказала? https://tsn.ua/politika/frantsiia-vidmovylas-kupuvaty-zbroiu-ssha-dlia-********-shcho-stoyit-za-rishenniam-makrona-2870708.html Франція вже відмовилась фінансувати Петріоти для України.
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17.07.2025 21:12 Відповісти
Мерц: Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні завдавати ударів на великі дистанції
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17.07.2025 21:10 Відповісти
Правильно. Запретить военным Венгрии шастать в Украину. Правда х заманишь, но то частности.
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17.07.2025 21:15 Відповісти
Да не скажи, да не скажи
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17.07.2025 21:23 Відповісти
Вопрос не в том , что Венгрия запретила въезд украинским военным, а в том, что какого хрена военные собираются ехать во вражеское государство.
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17.07.2025 21:22 Відповісти
Чому не державною? Ах, це ж у вас "кругом адні врагі", чи не так?
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17.07.2025 22:05 Відповісти
Така заборона відбулася виключно під час президенства Боневтіка Потужного і міністра закордонних справ Сегіби. Докерувалися!
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17.07.2025 21:26 Відповісти
Прийде час сподіваюсь ЗЕскоти відповідатимуть за всі злочини... Мадяри гниди, але хіба про бусифікацяю то їх видумки? ЗЕскотва довела до кошмару населення нарівні з ******!
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17.07.2025 21:28 Відповісти
Заборонити кацапській нафті з українського трубопроводу текти на територію Угорщини.
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17.07.2025 21:28 Відповісти
Мадяри в'їзд обмежили для:

- начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Ткаченка,
- командувача ОК "Захід" Володимира Шведюка,
- керівника Департаменту мобілізації Міноборони Романа Юзвенка.
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17.07.2025 21:29 Відповісти
главное со всякими Монаками и Кипрами не разосраться, а то вернут товарищей вместе с оффшорами (или уже без оных), а тут уже денег на них явно не хватит.
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17.07.2025 21:33 Відповісти
витирай сперму з рота зельона гнида сибіга
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17.07.2025 21:45 Відповісти
Про загиблого українця угорського походження, через вбивство якого і почався скандал - Сибіга ані пари з вуст.
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17.07.2025 22:06 Відповісти
Гарний привід дати циганві в
****. Ти чурка угорська, бачив скільки в Україні танків, чи як ти там казав?
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17.07.2025 22:26 Відповісти
А заборона на виїзд з України, це не абсурд, лайно зелене?
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17.07.2025 22:44 Відповісти
Зеленський що це за млява відповідь на санкції ?????????????????????????????????????????
Це ж не просто дипломатичний скандал, це справжня військова провакація з боку Угорщини і про це потрібно поінформувати керівництво НАТО, адже санкції стосуються саме військових - начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Ткаченко, командувача військ оперативного командування «Захід» Володимира Шведюка і директора департаменту мобілізації Міністерства оборони України Романа Юзвенко.
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17.07.2025 22:48 Відповісти
 
 