Сийярто заявил об "ударах Украины" по нефтепроводу: Сибига предложил ему отправлять жалобы "своим друзьям в Москве"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. Андрей Сибига отреагировал на это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Утром Сийярто заявил, что Украина "снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну". Также венгерский министр решил напомнить Украине, что "электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".

"Петер, это Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее закончить", - ответил Сибига.

Министр отметил, что Венгрии годами говорили, что Москва является ненадежным партнером. Однако Будапешт, несмотря на это, приложил "все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России", даже после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Теперь вы можете отправлять свои жалобы - и угрозы - своим друзьям в Москве", - подытожил Сибига.

