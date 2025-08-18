РУС
Поставки нефти через российскую трубу Чехия
4 512 26

Сийярто заявил об "ударах Украины" по нефтепроводу: Сибига предложил ему отправлять жалобы "своим друзьям в Москве"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. Андрей Сибига отреагировал на это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Утром Сийярто заявил, что Украина "снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну". Также венгерский министр решил напомнить Украине, что "электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".

"Петер, это Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее закончить", - ответил Сибига.

Министр отметил, что Венгрии годами говорили, что Москва является ненадежным партнером. Однако Будапешт, несмотря на это, приложил "все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России", даже после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Теперь вы можете отправлять свои жалобы - и угрозы - своим друзьям в Москве", - подытожил Сибига.

ГБР ответило на упреки Сийярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра в Украине нет, расследование продолжается

Автор: 

Топ комментарии
+28
за роки війни чи не перша гідна відповідь МЗС
18.08.2025 14:00 Ответить
+25
Достойна відповідь цьому *********
18.08.2025 14:01 Ответить
+12
Доречі Орбан насміхався з України що вона мовляв програла війну а Сосію перемогти неможливо. То чого ж воно скаржиться на жертву а не на так званого переможця? Тим паче які можуть бути претензії до країни в якій йде війна і ніякої безпеки ніхто гарантувати не може. Я б ще запустив по резиденції Горбана трофейного шахеда і нехай той верещить і щось там комусь доказує
18.08.2025 14:09 Ответить
за роки війни чи не перша гідна відповідь МЗС
18.08.2025 14:00 Ответить
Достойна відповідь цьому *********
18.08.2025 14:01 Ответить
Міністр зазначив, що Угорщині роками говорили, що Москва є ненадійним партнером
З'ясувалося, що і надійніть США , як партнера, тово... не дуже...
За Беньджин - годі й казати...
А надійність Мадьярщини взагалі може слугувати точкою відліку (як "абсолюний нуль" лорда Кельвіна).
18.08.2025 14:02 Ответить
Тобто нафтопровід НЕдружба все таки працював на ***** через Україну?
Цікаво що Вугорщина не скаржиться що Сосія вдарила по терміналу який постачає Азербайджанську нафту в ту ж саму Вугорщину. Тобто, ************* Горбан і Сциярдо не за Вугорщину і не за поставки нафти переживають а за те що вони хочуть нафту іменно від ***** отримувати.
18.08.2025 14:04 Ответить
Тому що нафта від }{уйла - самая дєшовая нафта в мірє!
18.08.2025 14:06 Ответить
Не може вона бути самою дешевою так як на Сосії її важче добувати чим на тому ж близькому сході де нафта практично витікає з піску і має вищу якість. Інша справа що ***** дає відкати чиновникам які купують його нафту.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:11 Ответить
Доречі Орбан насміхався з України що вона мовляв програла війну а Сосію перемогти неможливо. То чого ж воно скаржиться на жертву а не на так званого переможця? Тим паче які можуть бути претензії до країни в якій йде війна і ніякої безпеки ніхто гарантувати не може. Я б ще запустив по резиденції Горбана трофейного шахеда і нехай той верещить і щось там комусь доказує
18.08.2025 14:09 Ответить
"електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

Хіба росія вже побудувала мадярам "ядєрний фугас пастаянново базірованія"?
18.08.2025 14:05 Ответить
Хоч цього разу нормально відповіли на вереск цього з огіркоподібною башкою.
18.08.2025 14:07 Ответить
Сійярто наривається шоб йому присвітили
18.08.2025 14:07 Ответить
Цю очкасту гниду треба буде піймати і покарати в любому випадку.
18.08.2025 14:15 Ответить
хватить купувати російську нафту, фінансувати війну, бути спонсорами війни!
18.08.2025 14:16 Ответить
угорці думають "хай українці помирають, лиш би у нас нафта була зі скидкою!"
18.08.2025 14:17 Ответить
Неочикувано. Гідно.
18.08.2025 14:17 Ответить
давайте договоримся з нато, щоб угорціва викинули з нато, а ми кацапам зелений коридорчик зробимо на угорщину.

хай забирають угорщину собі.

готові замість Долнбасу віддати кацапам угорщину!
18.08.2025 14:18 Ответить
За все, що відбувається на території росії, відповідає виключно росія!
Крапка!
18.08.2025 14:20 Ответить
А таки "да"! Ну от чого кацапська ППО не захистила на своїй території своє майно?
18.08.2025 14:37 Ответить
Щонайменше!
Я вже мовчу про те, що якщо б не агресія росії в 2014-му, то жодних обстрілів з боку України їхньої території не було б!
18.08.2025 14:48 Ответить
Детский сад! Сейчас "воспитательницы" одному и другому по сраці отгрузят, что бы не шумели.
18.08.2025 14:25 Ответить
Наш міністр Сібіга красиво, на всю Европу підтерся мордою мадьярського *************. Так і треба.
18.08.2025 14:35 Ответить
"претензії" Сіярто піст відправляє до страусів Орбана))))))))
18.08.2025 14:37 Ответить
До Зебр..
18.08.2025 14:49 Ответить
Це вперше Сибіга проявив гідність. Може це "затьмарення розуму"? Щоб довести протилежне має започаткувати флешмоб #Путін *****.
18.08.2025 14:41 Ответить
Роман Шрайк:

**** Сийярто жалуется, что украинская атака прервала поставки российской нефти в Венгрию.
Похоже, что речь про новую атаку, а не про удар по «Унече» несколько дней назад. Тот вроде бы повлиял на прокачку нефти в порт Усть-Луга.

Напоследок **** угрожает прекратить транзит электроэнергии в Украину.
18.08.2025 14:49 Ответить
Тоді Мадярія не отримає грошей з Брюсселя... Адже ці поставки ЕЕ оплачує Євросоюз... А можуть ще влупить і штраф - за невиконання зобов"язань...
18.08.2025 14:53 Ответить
Як колись співали в рекламі, «обращайтєсь на московскій вєнтіляторний завод»!
18.08.2025 14:56 Ответить
 
 