Сийярто заявил об "ударах Украины" по нефтепроводу: Сибига предложил ему отправлять жалобы "своим друзьям в Москве"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. Андрей Сибига отреагировал на это.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Утром Сийярто заявил, что Украина "снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну". Также венгерский министр решил напомнить Украине, что "электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".
"Петер, это Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее закончить", - ответил Сибига.
Министр отметил, что Венгрии годами говорили, что Москва является ненадежным партнером. Однако Будапешт, несмотря на это, приложил "все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России", даже после начала полномасштабного вторжения РФ.
"Теперь вы можете отправлять свои жалобы - и угрозы - своим друзьям в Москве", - подытожил Сибига.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З'ясувалося, що і надійніть США , як партнера, тово... не дуже...
За Беньджин - годі й казати...
А надійність Мадьярщини взагалі може слугувати точкою відліку (як "абсолюний нуль" лорда Кельвіна).
Цікаво що Вугорщина не скаржиться що Сосія вдарила по терміналу який постачає Азербайджанську нафту в ту ж саму Вугорщину. Тобто, ************* Горбан і Сциярдо не за Вугорщину і не за поставки нафти переживають а за те що вони хочуть нафту іменно від ***** отримувати.
Хіба росія вже побудувала мадярам "ядєрний фугас пастаянново базірованія"?
хай забирають угорщину собі.
готові замість Долнбасу віддати кацапам угорщину!
Крапка!
Я вже мовчу про те, що якщо б не агресія росії в 2014-му, то жодних обстрілів з боку України їхньої території не було б!
**** Сийярто жалуется, что украинская атака прервала поставки российской нефти в Венгрию.
Похоже, что речь про новую атаку, а не про удар по «Унече» несколько дней назад. Тот вроде бы повлиял на прокачку нефти в порт Усть-Луга.
Напоследок **** угрожает прекратить транзит электроэнергии в Украину.