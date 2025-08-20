УКР
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
Очікуємо, що Україна не здійснюватиме нових атак на трубопровід "Дружба", який має критичне значення для Угорщини, - Сійярто

Сійярто про нафтопровід

В Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу, і країна очікує, що Україна більше атакуватиме його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Так, він зазначив, що після нічної атаки України, в останні хвилини було відновлено постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба".

"Я щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки.

Ми очікуємо, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Сійярто про трубопровід Дружба

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Угорщина (2415) Сійярто Петер (380)
+24
Покемон, запхай собі свої очикування у сраку.
20.08.2025 07:51 Відповісти
+14
Очикуем что ты нахер пойдешь
20.08.2025 07:54 Відповісти
+13
Як скажете
20.08.2025 07:57 Відповісти
Покемон, запхай собі свої очикування у сраку.
20.08.2025 07:51 Відповісти
потрібно туди ввалити ще перу раз - якось непереконливо просять
20.08.2025 08:33 Відповісти
Залежить від твоєї поведінки, бро.
20.08.2025 07:53 Відповісти
тамбовскій волк єму бро...
20.08.2025 07:59 Відповісти
Очикуем что ты нахер пойдешь
20.08.2025 07:54 Відповісти
Бити не будем,а їбошити треба.
20.08.2025 08:31 Відповісти
ПІШОВ під 3 чорти
20.08.2025 07:54 Відповісти
огласите, пожалуйста, весь список
20.08.2025 07:54 Відповісти
Як скажете
20.08.2025 07:57 Відповісти
Yes, слід уважно читати текст
20.08.2025 08:30 Відповісти
Вот она ваша кощеева игла, и кремль зная это будет вас иметь когда захочет и как захочет, хотя смотря на орбана и так понятно, что он этакая игрушка для сунь-высунь!
20.08.2025 07:59 Відповісти

правда очікуєш?
Тебе ублюдок забули запитати.
20.08.2025 08:00 Відповісти
Очікуй кацапську балду у власне очко, *****. Знову.
20.08.2025 08:03 Відповісти
Так Мадяр же вчора сказав що дружба вийшла з чату?
20.08.2025 08:04 Відповісти
ХЗ, цеж була лише одна насосона станція. Може знайшли інший маршрут чи були резервні насоси. Як у нас з електрикою. Мадяр свою роботу зробив, до нього претензії які?
20.08.2025 09:22 Відповісти
Ну мабуть претензії щодо хвалького телепання мовою) звісно ж хто ми та хто він, які там вже претензії, людина намагається уточнити реальний стан справ.
20.08.2025 09:26 Відповісти
Це ворожий нафтопрвід.
20.08.2025 08:04 Відповісти
Ну тепер ми знаємо, за які ниточки треба смикати. Їж свій гуляш і не заляпайся.
20.08.2025 08:05 Відповісти
Та це давно було відомо. Тільки Зєльонкін із його кагалом удавали, що «Дружби» не помічають.
20.08.2025 08:18 Відповісти
Вона і до Зелі фуричила некисло
20.08.2025 08:20 Відповісти
Але ота велика війна вимагала адекватної реакції. Якої не було. Припускаю, що з тієї нафти струмочок перепадає власникам високих київських кабінетів, що мають у тій «Дружбі» особистий інтерес. Інше пояснення знайти важко. Бо гроші за ту нафту ідуть нашим ворогам-москалям, а сама нафта - тим двом країнам, які аж зі шкіри пнуться, щоб москалям допомагати в Европі. А Україна тому не заважає.
20.08.2025 08:40 Відповісти
До Зелі повномасштабки не було...
20.08.2025 09:13 Відповісти
Інформація була що " дружба" всьо,і надовго,а тут доба пройшла і працює.
20.08.2025 08:08 Відповісти
************** випердиш Сіярто розмріявся. За такий висер наші славні ЗСУ тепер просто зобовязані розгромити цю ********** "дружбу"
20.08.2025 08:10 Відповісти
"Я зустріла тітку Секлиту, так вона просила переказати вам, Проню Прокоповно, що ви - падлюка." (х/ф"За двома зайцями")
20.08.2025 08:11 Відповісти
Не втягуйте нас у війну - він за газ готовий піти за рашку?
20.08.2025 08:17 Відповісти
Можемо павтаріть.
20.08.2025 08:19 Відповісти
А було б вашим друзям-москалям не лізти в Україну, ніхто б тієї «Дружби» не чіпав. Тому хай оте Сіярто щось очікує від братерської Расєюшкі.
20.08.2025 08:20 Відповісти
Мабуть це просто співпало у часі:
Удар по нафтопроводу
Зустріч у Вашингтоні, на якій Трамп дзвонив до орбана з питаннями чому той блокує початок переговорів про вступ до ЕС
20.08.2025 08:23 Відповісти
Очікуємо, шо ви з Вітєю підете у сраку😆
Шістки прутневі
20.08.2025 08:23 Відповісти
Нас там нєт. Махмуд, поджигай
20.08.2025 08:24 Відповісти
Ага. Ми тільки будемо сидіти і терпіти спостерігаючи як рашисти розносять Україну
20.08.2025 08:27 Відповісти

Карта терит. претензій цих зайд в Європу в %% до загальної площі.
20.08.2025 08:29 Відповісти
Мадяр щось ******* що вивів недружбу з ладу надовго. Це як коли ми завжди щось здамо і наша влада відчитається що при виході ми знищили все обладнання і інфраструктуру а рашисти на слідуючий день вже показують як вона працює в них. Зрадники і саботажники працюють в нашому керівництві
20.08.2025 08:32 Відповісти
Іди нах.й чмо пропутінське
20.08.2025 08:46 Відповісти
так направ своїх вояк
захищати трубу
20.08.2025 08:48 Відповісти
Умова одна-хуйло закінчує війну і іде на переговори з Зеленським . Рассея може встати з колін і обтерти морду. А інакше "Фламінго" звиздане по кремлю.
20.08.2025 08:58 Відповісти
Мадярский почекун нехай й далі очикує. Взагалі за 3.5 роки війни ця ************* хвойда жодного разу не висловилась, щоб кацапи не вбивали українців, а за кацапську нафту бідкується.
20.08.2025 09:01 Відповісти
Треба підгадати, коли буде чергова атака шахедів на західні регіони, жахнути гілку, яка в мадярщину іде і сказати, що то шахед попав...
20.08.2025 09:08 Відповісти
Як мене втомлюють наркомани, панове, якби ви тільки знали. Особливо, коли то редактори.
20.08.2025 09:21 Відповісти
Україна закликає Будапешт до мирного вирішення цієй "угорської кризи".
20.08.2025 09:25 Відповісти
То інший Мадяр вирішуватиме.
20.08.2025 09:27 Відповісти
Що значить не ваша , ти завжди дієш проти України та ЄС в інтересах ***** , навіщо ж тебе жаліти, ти ж ,тупе теля сіярто, сам вліз в цю війну, і як завжди не на тій стороні, тому не скавчи а отримуй що заробив покірно.
20.08.2025 09:28 Відповісти
Для підора сіярто - у нас війна йде, знайдіть собі інше джерело нафти. Цю пуповину отруйної росіянськоі нафти треба перерізати. Від неї виростають такі мутанти, як орбан і сіярто.
20.08.2025 09:35 Відповісти
 
 