Очікуємо, що Україна не здійснюватиме нових атак на трубопровід "Дружба", який має критичне значення для Угорщини, - Сійярто
В Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу, і країна очікує, що Україна більше атакуватиме його.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Так, він зазначив, що після нічної атаки України, в останні хвилини було відновлено постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба".
"Я щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки.
Ми очікуємо, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як скажете
правда очікуєш?
Тебе ублюдок забули запитати.
Удар по нафтопроводу
Зустріч у Вашингтоні, на якій Трамп дзвонив до орбана з питаннями чому той блокує початок переговорів про вступ до ЕС
Шістки прутневі
Карта терит. претензій цих зайд в Європу в %% до загальної площі.
захищати трубу