Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
3 914 54

Ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод "Дружба", имеющий критическое значение для Венгрии, - Сийярто

Сийярто о нефтепроводе

В Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу, и страна ожидает, что Украина больше будет атаковать его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Так, он отметил, что после ночной атаки Украины, в последние минуты были возобновлены поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

"Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий атаки.

Мы ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война - не наша, не втягивайте нас в нее", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка нефтепровода "Дружба" после ударов украинских дронов не угрожает безопасности ЕС, - Еврокомиссия

Сийярто о трубопроводе

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Автор: 

Венгрия (2069) Сийярто Петер (343)
Топ комментарии
+32
Покемон, запхай собі свої очикування у сраку.
20.08.2025 07:51 Ответить
+16
Очикуем что ты нахер пойдешь
20.08.2025 07:54 Ответить
+13
Як скажете
20.08.2025 07:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покемон, запхай собі свої очикування у сраку.
20.08.2025 07:51 Ответить
потрібно туди ввалити ще перу раз - якось непереконливо просять
20.08.2025 08:33 Ответить
Залежить від твоєї поведінки, бро.
20.08.2025 07:53 Ответить
тамбовскій волк єму бро...
20.08.2025 07:59 Ответить
Очикуем что ты нахер пойдешь
20.08.2025 07:54 Ответить
Бити не будем,а їбошити треба.
20.08.2025 08:31 Ответить
ПІШОВ під 3 чорти
20.08.2025 07:54 Ответить
огласите, пожалуйста, весь список
20.08.2025 07:54 Ответить
Як скажете
20.08.2025 07:57 Ответить
Yes, слід уважно читати текст
20.08.2025 08:30 Ответить
Вот она ваша кощеева игла, и кремль зная это будет вас иметь когда захочет и как захочет, хотя смотря на орбана и так понятно, что он этакая игрушка для сунь-высунь!
20.08.2025 07:59 Ответить

правда очікуєш?
Тебе ублюдок забули запитати.
20.08.2025 08:00 Ответить
Очікуй кацапську балду у власне очко, *****. Знову.
20.08.2025 08:03 Ответить
Так Мадяр же вчора сказав що дружба вийшла з чату?
показать весь комментарий
ХЗ, цеж була лише одна насосона станція. Може знайшли інший маршрут чи були резервні насоси. Як у нас з електрикою. Мадяр свою роботу зробив, до нього претензії які?
20.08.2025 09:22 Ответить
Ну мабуть претензії щодо хвалького телепання мовою) звісно ж хто ми та хто він, які там вже претензії, людина намагається уточнити реальний стан справ.
20.08.2025 09:26 Ответить
Це ворожий нафтопрвід.
показать весь комментарий
Ну тепер ми знаємо, за які ниточки треба смикати. Їж свій гуляш і не заляпайся.
показать весь комментарий
Та це давно було відомо. Тільки Зєльонкін із його кагалом удавали, що «Дружби» не помічають.
показать весь комментарий
Вона і до Зелі фуричила некисло
показать весь комментарий
Але ота велика війна вимагала адекватної реакції. Якої не було. Припускаю, що з тієї нафти струмочок перепадає власникам високих київських кабінетів, що мають у тій «Дружбі» особистий інтерес. Інше пояснення знайти важко. Бо гроші за ту нафту ідуть нашим ворогам-москалям, а сама нафта - тим двом країнам, які аж зі шкіри пнуться, щоб москалям допомагати в Европі. А Україна тому не заважає.
20.08.2025 08:40 Ответить
До Зелі повномасштабки не було...
показать весь комментарий
Інформація була що " дружба" всьо,і надовго,а тут доба пройшла і працює.
показать весь комментарий
************** випердиш Сіярто розмріявся. За такий висер наші славні ЗСУ тепер просто зобовязані розгромити цю ********** "дружбу"
показать весь комментарий
"Я зустріла тітку Секлиту, так вона просила переказати вам, Проню Прокоповно, що ви - падлюка." (х/ф"За двома зайцями")
показать весь комментарий
Не втягуйте нас у війну - він за газ готовий піти за рашку?
показать весь комментарий
Можемо павтаріть.
показать весь комментарий
А було б вашим друзям-москалям не лізти в Україну, ніхто б тієї «Дружби» не чіпав. Тому хай оте Сіярто щось очікує від братерської Расєюшкі.
показать весь комментарий
Мабуть це просто співпало у часі:
Удар по нафтопроводу
Зустріч у Вашингтоні, на якій Трамп дзвонив до орбана з питаннями чому той блокує початок переговорів про вступ до ЕС
20.08.2025 08:23 Ответить
Очікуємо, шо ви з Вітєю підете у сраку😆
Шістки прутневі
показать весь комментарий
Нас там нєт. Махмуд, поджигай
показать весь комментарий
Ага. Ми тільки будемо сидіти і терпіти спостерігаючи як рашисти розносять Україну
показать весь комментарий
Карта терит. претензій цих зайд в Європу в %% до загальної площі.
показать весь комментарий
Мадяр щось ******* що вивів недружбу з ладу надовго. Це як коли ми завжди щось здамо і наша влада відчитається що при виході ми знищили все обладнання і інфраструктуру а рашисти на слідуючий день вже показують як вона працює в них. Зрадники і саботажники працюють в нашому керівництві
показать весь комментарий
Іди нах.й чмо пропутінське
показать весь комментарий
так направ своїх вояк
захищати трубу
показать весь комментарий
Умова одна-хуйло закінчує війну і іде на переговори з Зеленським . Рассея може встати з колін і обтерти морду. А інакше "Фламінго" звиздане по кремлю.
показать весь комментарий
Мадярский почекун нехай й далі очикує. Взагалі за 3.5 роки війни ця ************* хвойда жодного разу не висловилась, щоб кацапи не вбивали українців, а за кацапську нафту бідкується.
показать весь комментарий
Треба підгадати, коли буде чергова атака шахедів на західні регіони, жахнути гілку, яка в мадярщину іде і сказати, що то шахед попав...
показать весь комментарий
Як мене втомлюють наркомани, панове, якби ви тільки знали. Особливо, коли то редактори.
показать весь комментарий
Україна закликає Будапешт до мирного вирішення цієй "угорської кризи".
показать весь комментарий
То інший Мадяр вирішуватиме.
показать весь комментарий
Що значить не ваша , ти завжди дієш проти України та ЄС в інтересах ***** , навіщо ж тебе жаліти, ти ж ,тупе теля сіярто, сам вліз в цю війну, і як завжди не на тій стороні, тому не скавчи а отримуй що заробив покірно.
показать весь комментарий
Для підора сіярто - у нас війна йде, знайдіть собі інше джерело нафти. Цю пуповину отруйної росіянськоі нафти треба перерізати. Від неї виростають такі мутанти, як орбан і сіярто.
показать весь комментарий
критическое значение он имеет только для кошелька орбана
показать весь комментарий
сіярто , пиз*іти меньше треба ...
показать весь комментарий
Так , така не ваша, шо 18-го лютого ви під кордон з Україною стягнули війська))) але ж ви додіки - вам нато не поможе, якшо шо
показать весь комментарий
Значить є якась резервна труба , і резервні насоси , які вціліли . Та навіть не просто є , а вони обов'язково мають бути .. Нафтопроводи ( як і газопроводи ) періодично ремонтують , і вони не можуть дозволити собі в цей час простоювати . Тому має існувати резервна лінія .
Полагодити все те що розтрощили дрони (судячи зі супутникових знімків) , так швидко кацапи не могли .
показать весь комментарий
ми теж багато чого очікуємо, а ти іди кобилі в трєщину підар
показать весь комментарий
Очикую знищення цієї масковської труби.
показать весь комментарий
Звісно ж більше, які просили.
показать весь комментарий
А то не ми.
показать весь комментарий
