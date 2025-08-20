Ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод "Дружба", имеющий критическое значение для Венгрии, - Сийярто

В Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу, и страна ожидает, что Украина больше будет атаковать его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Так, он отметил, что после ночной атаки Украины, в последние минуты были возобновлены поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

"Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий атаки.

Мы ожидаем, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война - не наша, не втягивайте нас в нее", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.