Вечером 21 августа 14-й полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

"На останок суток 21.08.25 НПС "Унечо" - ушла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. А еще - здесь тонкое и личное: Ruszkik haza! Жало червям доставили "Птахи" СБС 14-го полка Сил беспилотных систем. Путешествие "Птахів" СБС по червям НПЗ продолжается...*доразведка СБС. Глаза и Жало - червячий ужас", - прокомментировал Мадьяр.

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу