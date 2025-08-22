РУС
Новости
Силы беспилотных систем нанесли удар по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВИДЕО

Вечером 21 августа 14-й полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

"На останок суток 21.08.25 НПС "Унечо" - ушла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. А еще - здесь тонкое и личное: Ruszkik haza! Жало червям доставили "Птахи" СБС 14-го полка Сил беспилотных систем. Путешествие "Птахів" СБС по червям НПЗ продолжается...*доразведка СБС. Глаза и Жало - червячий ужас", - прокомментировал Мадьяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка нефтепровода "Дружба" после ударов украинских дронов не угрожает безопасности ЕС, - Еврокомиссия

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу

В цій новині все прекрасно що Сосія не зможе продавати своє нафту за валюту, що ************ Орбан який вже заявляв що Україна програла, буде смоктати і що Бульбофюрер який також сидить на цій трубі не зможе переробляти нафту і продавати кацапам без. Тобто вдарити по цій НПС все одно що дати по яйцям зразу всій путінській системі.
22.08.2025 00:29 Ответить
В цій новині все прекрасно що Сосія не зможе продавати своє нафту за валюту
---------
Тут ще більше чудово, що більшість нафтових свердловин кацапляндії не підлягає консервації - простіше просто виливати в тайгу.
22.08.2025 01:14 Ответить
Поруч з Унечою (брянська обл) розташований один з найбільших у світі трубопровідний нафтовий хаб - це величезна складна взаємопов'язана система трубопроводів, перекачувальних станцій і трубопровідних конекторів.
Туди нафта потрапляє з трьох різних нафтопроводів ********** з різних регіонів - а далі знову роз'єднується на три різні напрямки.
Тече та нафта далі через Україну і Білорусь в десятки країн Європи - але критично важливим цей нафтовий шлях є тільки для Білорусі, Словаччини і Угорщини.
Завдяки роботі хабу в Унечі ********* щорічно отримує декілька десятків мільярдів доларів.
Правда для України є певна складність в знищенні цього хабу - щоб припинилась уся перекачка потрібно розбомбити мінімально до десяти різних об'єктів біля Унечі - а бажано для повної гарантії в два рази більше.
Так що нас напевно чекає найближчий місяць-два цілий серіал під назвою ''Унеча-нафта-бавовна''...
22.08.2025 01:29 Ответить
Як сказав Роберт: Утеча пішла в очечо ))
22.08.2025 00:36 Ответить
22.08.2025 01:01 Ответить
По Закарпатські правильно так ))
22.08.2025 01:06 Ответить
До речі, Pista класна аджика. Міцна
22.08.2025 01:17 Ответить
Ця так, є ще з білою і чорною кришками. Гострота різна. А також є тюбіки, червоний і помаранчевий. Червоний гострий, помаранчевий лайтовий.
22.08.2025 01:23 Ответить
Ого, навіть так. Завжди беру класику - з червоною. В принципі, інших варіантів і не бачив
З чорною кришкою гостріше?
22.08.2025 01:27 Ответить
Так )
22.08.2025 08:27 Ответить
І це не аджика. Це чиста паприка з сіллю. В аджику входять багато різних інгредієнтів (перець, томат, яблуко, груша, айва, слива, коротше все, що е в хаті))
22.08.2025 01:26 Ответить
Я в курсі. Але зараз аджикою називають навіть кетчуп. Важко знайти хорошу, а тієї, що сам закатаєш, вистачає тільки на пару місяців.
22.08.2025 01:29 Ответить
https://rozetka.com.ua/ua/513510729/p513510729/?gad_source=1&gad_campaignid=22047346042&gbraid=0AAAAACcla_xIuvB1YAJdfW-UM2tYW2Nsx&gclid=Cj0KCQjwh5vFBhCyARIsAHBx2wz9Jd2IeCNf8Ey6oIWKslLQHZmZeGxRK2I5VsUwAHNRTbSyr9VhdgcaAvFqEALw_wcB
22.08.2025 01:34 Ответить
Соус Univer Eros PISTA, з гострим перцем 200 г
Теж саме
22.08.2025 01:37 Ответить
Що в ній подобається, що в інших варіантах, там тайські та інші - просто перетертий чилі, що просто обпалює і толку немає. А тут по максимуму гармонійно
22.08.2025 01:32 Ответить
томат, яблуко, груша, айва, слива, коротше все, що е в хаті - в аджику не входить,. удуть помиї, або що завгодно ал не аджика. Тільки перець часник, зелень і спеці і сіль.
22.08.2025 05:49 Ответить
Тільки перець часник, зелень і спеці і сіль.
-----------
Ну там айва то на любителя - я не зустрічав. Яблуко додавати, то класика (правда коли сам катаю, то не додаю)
Але як же без томатів аджика?
22.08.2025 06:01 Ответить
Називайте "томажика" і смакуйте на здоров'я. Ще й назву запатентуйте, дарую
22.08.2025 07:50 Ответить
Це "Бридота" й вже запантеновано
22.08.2025 09:11 Ответить
Pista і Лечо, це ж різні речі
22.08.2025 08:22 Ответить
Консистенція різна, паста перетерта, лечо шматками )
22.08.2025 08:32 Ответить
Та ні, це реально різні речі))
22.08.2025 09:13 Ответить
***** влупило по Закарпаттю у відповідь на наш удар по Дружбі, наші знову влупили по Дружбі ) Пінг-Понг продовжується, закарпатцям бути на поготові )
22.08.2025 00:38 Ответить
Та й у львівській.
Тут, мабуть, домовленість, що сядуть домовлятися, коли у кацапів по НПЗ до 25% ляже, а у нас вся газова
22.08.2025 01:19 Ответить
Справа в тому, що по Лвівській лупили щільно і раніше, а по Закарпаттю поки раза 4, і то безрезультатно. І це за 3.5 роки війни.
22.08.2025 01:21 Ответить
Вишліть дірявій сійярті вогнегасник для дупи.
22.08.2025 00:38 Ответить
Інші джерела повідомляли, що удар завдали ракетами з HIMARS.
Але це не так важливо.
Головне результат - останні три насосні станції на НПС Унеча зараз згоріли.
А значить Орбан і Фіцо вчора рано раділи, що кацапи вчора їм відновили постачання нафти.
Тепер надовго не буде перекачування нафти з рашки до орбанів та фіцов.
22.08.2025 00:40 Ответить
Головне результат ))
22.08.2025 00:46 Ответить
Враховуючи відстань но неї не розумію, чому не влупили раніше. Напевно користувались методичками Байдена, поки трамп не запитав, чому не лупимо по критичній інфраструктурі )) Тут нам, як в анекдоті, карта і поперла )
22.08.2025 00:49 Ответить
Там цікавіше... Сійярто "трішки збрехав"... Він сказав про "відновлення перекачки" - але не сказав, за рахунок ЧОГО... Нафту качають їм з резервних сховищ, які розкидані вздовж нафтопроводу, саме для попередження таких аварійних ситуацій. Побиті насосні станції, на території Росії, вони ще не відновили. А тут нова "піз*юліна"...
22.08.2025 03:15 Ответить
може вони залишки з труби відкачують і кажуть відновили
22.08.2025 05:51 Ответить
По словам очевидцев, снова атакована головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода Дружба в Унече Брянской области. Там сейчас сильный пожар. Эту информацию подтверждают и украинские каналы.
22.08.2025 00:42 Ответить
Замечательная новость! Х*й вам а не дружба кацапчики
22.08.2025 01:02 Ответить
Зєбс.
22.08.2025 00:46 Ответить
Як горить Унеча видно із далеча.
22.08.2025 00:47 Ответить
это конечно хорошо, но надо больше ударов - чем больше ударов, тем больше ущерб экономике. Можно наносить удары беспилотниками и ракетами по серверам и центрам обработки данных банковских систем главных банков. Это нарушит работу и вызовет панику и все начнут снимать бабки и урон экономике будет существенный. По всем вообще надо серверам и дата центрам лупашить. Без них ИТ инфраструктура вся ляжет и данные физически уничтожить. Хорошие цели тоже. Кибер атаки хакеров еще делать можно. Не понимаю, почему в Украине не создали сильные хакерские группы - они могут дофига ущерба наносить тоже. Чем быстрее экономика РФ будет уничтожена, тем быстрее будет победа Украины. Власти галимые. Видите чем занимаются, не войной, а коррупцией. Нужно военных к власти и чтобы они занимались войной и коррупция закончилась с прошлой нынешней властью.
22.08.2025 00:48 Ответить
Не ображайтесь, але сязвлю )) Типу військові мають купу засобів ураження і не знають куди би максимально боляче влупити )) Повірте на слово, цілей хватає, треба збільшувати дальнобійні засоби ураження. І не можна відправити 100 дронів по 100 цілях і все поразити. Дуже добре коли результативність 10%. Тому і зосереджуються кожен раз на 2-3 об'єктах сотнями дронів, щоб переповнити ППО. А про останнє речення: я М'ЯГКО КАЖУЧИ не фанат діючої влади, але вірити в те, що всі військові (честь їм і хвала), будуть не піддаватись впливу корупції, то це літати в облаках. А з негативних аспектів військових у владі, Європа це сприйме як військову диктатуру і допомога може значно послабитись...
22.08.2025 00:57 Ответить
Моя приятелька - біженка з України - збирала гроші та купила гарні б/в колеса в Німеччині. Передала знайомому з ЗСУ, він командир підрозділу, роти чи бату, не важливо...
Так, ось, колеса до фронту не дійшли - він їх продав десь в Україні цивільним. Хтось з друзів їздив на передову, підлеглі їм про цей випадок розказали. Приятелька продовжує допомогу збирати та передавати - але присмак залишився.
22.08.2025 01:11 Ответить
Погоджуюсь. Але спробую розлулити як військовий. Нам теж багато чого волонтери привозили. Бували випадки, коли проїхали пару тисяч км, привезли купу смаколиків і повинні їхати назад. Але треба вивантажитись. Але нам треба було з того відсотків 60, а залишили все. Все що могли передали сумісним підрозділам, але наприклад шини 13 дюймів не знадобились. Прийшлось викласли на ОЛХ і за отримані кошти добавити і закупити нічники )) Якось так.
22.08.2025 01:19 Ответить
Війна це велике свинство...
І випробування на форму 20 для всіх
22.08.2025 04:44 Ответить
Військові і зараз практично при владі - ті самі ВЦА і ми бачимо, в що перетворилася країна. При владі повинні бути економісти та професійні політики. Уграли купу фахівців в піхоті, тепер не знають, де брати спеців на заводи
22.08.2025 01:20 Ответить
Не звертай увагу на цього "апокаліпсичного"... Я проаналізував його "фантазії Вєснухіна"... Він або провокатор кацапський, або просто "******** головою"... По ньому "дурка" плаче... Замашки - Наполеон від заздрості повіситься...
22.08.2025 03:20 Ответить
Ну я сподіваюсь ті фламінго всеж таки полетять чи Україна їх картинками лякати збирається. Треба *башити по всім НПЗ і заводам з шахедів акжо на 3000км летить то може і до алабугі долетить
22.08.2025 01:04 Ответить
Від Харкова до тієї ******** по прямій всього 1250 км.
22.08.2025 07:59 Ответить
влада м'яко кажучи гівно, але по твоєму серед військових мало корупції? зніми рожеві окуляри!
22.08.2025 01:21 Ответить
Перечитайте будь ласка уважно мій коментар. Де я там написав, що серед військових мало корупції? (але вірити в те, що всі військові (честь їм і хвала), будуть не піддаватись впливу корупції, то це літати в облаках. )
22.08.2025 01:33 Ответить
так я ж не вам писав, а APOCALYPSE #432067
22.08.2025 02:42 Ответить
сервера зазвичай у підвалах та у спец приміщеннях
дроном з гранатою не дістанеш
повір
22.08.2025 04:10 Ответить
Ще краще наносити удари безпілотниками і ракетами по перукарням і магазинам сантехніки. Кацапи будуть ходити з вошами і не зможуть посрати. Оце буде паніка.
22.08.2025 04:26 Ответить
Там ще є що палить! Повторювати до остаточного знищення.
22.08.2025 00:52 Ответить
Орбан і Сійярто, СОСАТИ!
22.08.2025 00:54 Ответить
Я живу біля палацу Орбана в Угорщині. Запам'ятаю на все життя, як Орбан вийшов і хвилини зо дві кричав "МАДЯААААААААР!". Він так протяжно тягнув це "ААААААА", що я відчув його біль... Можливо, він усе життя збирав на той трубопровід.
22.08.2025 00:57 Ответить
22.08.2025 00:57 Ответить
Бо трохи не добудував ))
22.08.2025 01:00 Ответить
Він усе життя збирав на той трубопровід з того трубопровода
22.08.2025 08:02 Ответить
Найкращі санкції - продовжуйте в тому дусі.
22.08.2025 01:04 Ответить
Шукав я на карті це НПС, не знайшов.
22.08.2025 01:04 Ответить
Вже згоріла.
22.08.2025 01:19 Ответить
Ось вони - "пекельні санкції" - в прямому сенсі цього слова
22.08.2025 01:21 Ответить
Московітам свято, з вогником і двіжухою від ******!
До їх війни, з 2014 року, проти Мирної України, такого не відбувалося!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
22.08.2025 01:21 Ответить
От на які шашлики варто запрошувати.
22.08.2025 03:15 Ответить
22.08.2025 06:42 Ответить
А по ямальському хресту коли наші влуплять?!
22.08.2025 06:44 Ответить
А ти думаєш - там такий собі "хрестик" з чотирьох труб, з"єднаних в одному місці? Там така інфраструктура, що її треба сотнею крилатих ракет накривать...
22.08.2025 08:34 Ответить
Красавці! Дякуємо за новину пане Роберте!
22.08.2025 07:40 Ответить
Бацько Лука залишиться без нафтопродуктів.
22.08.2025 07:42 Ответить
У нього нафти в сховищах на кілька місяців уперед, закачано... Саме для подібних випадків...
22.08.2025 08:37 Ответить
Дякуємо!
Треба добивати!
22.08.2025 08:12 Ответить
ну у Бровді завжди багато цікавого ))
22.08.2025 09:15 Ответить
 
 