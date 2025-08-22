Силы беспилотных систем нанесли удар по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВИДЕО
Вечером 21 августа 14-й полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).
"На останок суток 21.08.25 НПС "Унечо" - ушла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. А еще - здесь тонкое и личное: Ruszkik haza! Жало червям доставили "Птахи" СБС 14-го полка Сил беспилотных систем. Путешествие "Птахів" СБС по червям НПЗ продолжается...*доразведка СБС. Глаза и Жало - червячий ужас", - прокомментировал Мадьяр.
Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.
Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---------
Тут ще більше чудово, що більшість нафтових свердловин кацапляндії не підлягає консервації - простіше просто виливати в тайгу.
Туди нафта потрапляє з трьох різних нафтопроводів ********** з різних регіонів - а далі знову роз'єднується на три різні напрямки.
Тече та нафта далі через Україну і Білорусь в десятки країн Європи - але критично важливим цей нафтовий шлях є тільки для Білорусі, Словаччини і Угорщини.
Завдяки роботі хабу в Унечі ********* щорічно отримує декілька десятків мільярдів доларів.
Правда для України є певна складність в знищенні цього хабу - щоб припинилась уся перекачка потрібно розбомбити мінімально до десяти різних об'єктів біля Унечі - а бажано для повної гарантії в два рази більше.
Так що нас напевно чекає найближчий місяць-два цілий серіал під назвою ''Унеча-нафта-бавовна''...
З чорною кришкою гостріше?
Теж саме
-----------
Ну там айва то на любителя - я не зустрічав. Яблуко додавати, то класика (правда коли сам катаю, то не додаю)
Але як же без томатів аджика?
Тут, мабуть, домовленість, що сядуть домовлятися, коли у кацапів по НПЗ до 25% ляже, а у нас вся газова
Але це не так важливо.
Головне результат - останні три насосні станції на НПС Унеча зараз згоріли.
А значить Орбан і Фіцо вчора рано раділи, що кацапи вчора їм відновили постачання нафти.
Тепер надовго не буде перекачування нафти з рашки до орбанів та фіцов.
Так, ось, колеса до фронту не дійшли - він їх продав десь в Україні цивільним. Хтось з друзів їздив на передову, підлеглі їм про цей випадок розказали. Приятелька продовжує допомогу збирати та передавати - але присмак залишився.
І випробування на форму 20 для всіх
дроном з гранатою не дістанеш
повір
на той трубопровідз того трубопровода
До їх війни, з 2014 року, проти Мирної України, такого не відбувалося!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Треба добивати!