Нефтепровод "Дружба" отдыхает, - Мадяр сообщил об ударе СБС по нефтеперекачивающей станции "Никольское"
14 полк Сил беспилотных систем ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию "Никольское" (Тамбовская область, РФ).
Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
"Нефтепровод "Дружба" отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок. Нефтеперекачивающая станция "Никольское" (Тамбовская область, РФ) дефлорирована "Птахами" 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ. Глаза и Жало - ужас "хробаков". Теперь тихой и спокойной", - написал Мадяр.
Це заслуга 14 полку СБС.
А Роберт Бровді - він же ''Мадяр'' - на сьогодні командувач усіх СБС.
Я розумію, що твій транспорт на воді... Але танки водою не заправиш.
Але нічого, скоро ти тут будеш вити про нема палива...
Може все таки імпортуємо?
Хоча, імпорт/експорт, це занадто складні слова для інфузорії туфельки.
Так от доля імпорту з угорщини тебе б здивувала...
якщо завтра ціни на заправках поповзуть догори то знову будуть проклинати клятих бариг...
В тому то й біда, що почнеться...
А дуринди радіють.
Тут, щоб не повторилась весна літо 22... Коли заправки по 20 літрів на машину видавали...
Удар був нанесений по обʼєкту на території РФ, а не Угорщини. Нафта перестала надходити з території РФ, і, крім нанесення шкоди РФ, вимушено постраждали ті країни, які купують у військових злочинців і терористів російську нафту, не беручи до уваги, що РФ - агресор і окупант, торгівля з яким фінансує війну.
Якраз можна випробувати Фламянго, яке вже серяйно випускають (якщо не балаболи).
ЗСУ СИЛА 💪
путін ***** царь підарасів
А ще краще - в момент недобунту Пригожина! Та там не лише Європа - путлєр засумнівався б в вині України. І замість перемовин з своїм кухарем, історія могла закрутитись зовсім по іншому.
Але в когось в ОПі постійно бракує розуму.