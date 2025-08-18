БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині
1 975 12

Угорщина та Словаччина залишилась без нафти з Росії: Генштаб підтвердив удар по трубопроводу в Росії (оновлено)

Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід з Росії

Угорищна та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області РФ.

Першим про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, назвавши "атаку" на нафтопровід неприйнятною.

"Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, в результаті чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна!", – написав Сійярто у Facebook.

Він навів інформацію російського Міненерго про те, що ушкоджень зазнала трансформаторна підстанція, яка забезпечує роботу трубопроводу, і конкретні строки відновлення її роботи поки що невідомі. 

Згодом словацький оператор трубопроводів Transpetrol підтвердив, що постачання нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" припинилося, передає Reuters.

"Наша компанія не має додаткової інформації про причину призупинення, яка знаходиться за межами території Словацької Республіки", – заявили в компанії.

Своєю чергою угорська нафтова компанія MOL також підтверджує зупинку постачання нафти з Росії трубопроводом "Дружба".

"Триває технічне відновлення, після якого постачання сирої нафти відновляться... Безпека постачання для регіону залишається гарантованою", – запевнили в угорській компанії.

Пізніше Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

"У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора", – повідомили у Генштабі.

Читайте також: Угорщина заплатила Росії за нафту і газ майже 500 мільйонів євро за місяць. Хто ще купує російську сировину у ЄС?

Як повідомлялося, минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Тоді у пресцентрі Генштабу ЗСУ підтвердили, що у ніч на 13 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ.

Нафтоперекачувальна станція "Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів і може прокачувати 60 млн. тон сировини на рік. Зокрема, "Унєча" – ключовий вузол магістралі "Дружба", що транспортує російську нафту на експорт.

Угорщина (563) нафта (4976) росія (14906) нафтопровід (288) Сійярто Петер (21)
Топ коментарі
пиши пуйлу...
показати весь коментар
18.08.2025 12:38 Відповісти
Капра єсті, лапті - нуй... (молдавською - Коза є, молока не дає...)
Купи цапа, смокчи х-й. (українською спецом для цеї Сіярти...)
показати весь коментар
18.08.2025 12:49 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 12:52 Відповісти
Руйнувати на росії треба всю нафто-газову інфраструктуру.
Питання ще у тому, чому через Україну експортується нафта недружнім країнам? При тому, що новий контракт на експорт підписаний під час
повномасштабної війни.
показати весь коментар
18.08.2025 13:02 Відповісти
пи..дуйте в кремль бити чолом царю, обидва разом з орбаном, кланяйтесь чим нижче
показати весь коментар
18.08.2025 13:40 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 13:59 Відповісти
Бугага !
показати весь коментар
18.08.2025 14:40 Відповісти
Тож піди й відбудуй. Якщо воно так тобі потрібно.
Не бачу проблем.
показати весь коментар
18.08.2025 15:59 Відповісти
ай я яй,опять эти укронацистобандеровцы,то ли дело мы сегодня и во 2мв
показати весь коментар
18.08.2025 16:05 Відповісти
лезбіяне знову говорите як вас вчить масква.
Скільки можна лизати ***** кацапську?
показати весь коментар
18.08.2025 16:13 Відповісти
ЗСУ атакують об'єкти на території паРаші . На території ворога це законна ціль , і тому якось глибоко пох куди там та кацапська станція качає нафту .
Телефонуйте ***** нехай припиняє удари по Україні , тоді можливо і матимете свою нафту .
Хоча найкраще було б взагалі ту трубу перерізати до біса . Навіки .!
показати весь коментар
18.08.2025 17:02 Відповісти
Доп*здівся угорський пєтух.
показати весь коментар
18.08.2025 17:25 Відповісти

