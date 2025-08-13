УКР
Сійярто заявив, що Україна вдарила по нафтопроводу "Дружба" в РФ і це впливає на енергетичну безпеку Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна вдарила по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністра.

"Вночі Україна здійснила безпілотний удар по важливій розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії. Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України, і без нас енергетична безпека України стане досить нестабільною. У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", - стверджує Сійярто.

Він також закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атакувати маршрути енергопостачання до Угорщини".

Також читайте: ДБР відповіло на закиди Сійярто: Ознак насильницької смерті етнічного угорця в Україні немає, розслідування триває

+1
Вже виють.
показати весь коментар
13.08.2025 21:52 Відповісти
Вже виють.
показати весь коментар
13.08.2025 21:52 Відповісти
Та шли бы всем своим курултаем в исторические тэрэны налаживать ту "дружбу".
показати весь коментар
13.08.2025 21:52 Відповісти
Сфяртр іди нах.й чмо
показати весь коментар
13.08.2025 21:52 Відповісти
Це вам підар# за слова вашого підор#
показати весь коментар
13.08.2025 21:53 Відповісти
Отже потрібно прицільніше бити, щоб ця дефектна особина не спонсорувала війну проти України...
показати весь коментар
13.08.2025 21:53 Відповісти
Срав пес, перділи гуси…..чергова заява ************** ********-тобіків….
показати весь коментар
13.08.2025 21:53 Відповісти
Окрім Дружби немає більше ніде нафти - роззуй очі - гнида!
показати весь коментар
13.08.2025 21:54 Відповісти
Не потрібно класти яйця в одну корзину - остолоп!
показати весь коментар
13.08.2025 21:59 Відповісти
по барабану, и класс этим орбиновичам
показати весь коментар
13.08.2025 21:54 Відповісти
Це тільки на пів шишечки )
показати весь коментар
13.08.2025 21:54 Відповісти
Этонемы, настамнет
показати весь коментар
13.08.2025 21:55 Відповісти
А нахріна ви свою "безпеку" зберігаєте у кацапів?!
Найбільш тупого рішення важко вигадати.
показати весь коментар
13.08.2025 21:56 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 21:57 Відповісти
Або що...........угромонголоїд????
показати весь коментар
13.08.2025 21:57 Відповісти
Я б взагалі трубу дружба здав на металолом!
показати весь коментар
13.08.2025 21:57 Відповісти
Мадяри не блокують ініціативи ЄС та NATO, в наші дрони не падають на нафтопровід.
Чесна угода.
показати весь коментар
13.08.2025 21:57 Відповісти
сосіярто не пішов би на куй
показати весь коментар
13.08.2025 21:58 Відповісти
Коли кацапорілі херачили по Socar на кордоні з Румунією тоді цей сіярто язик засунув в сраку.
показати весь коментар
13.08.2025 21:59 Відповісти
На росії війна, чому й досі не знайшли альтернативу.
показати весь коментар
13.08.2025 22:00 Відповісти
ПІШОВ НА Х...чмо гребане
показати весь коментар
13.08.2025 22:01 Відповісти
Так не по нафтогону на території Угорщвни. Пока. То чого цей уйобік волае ніби його сраку цноти урки позбавляють?
показати весь коментар
13.08.2025 22:02 Відповісти
так відправ солдатна захист труби
та статків орбана
показати весь коментар
13.08.2025 22:03 Відповісти
хай молиться що поки не прилітае по угорщині
показати весь коментар
13.08.2025 22:04 Відповісти
Я думаю це ще мало, і занадто пізно, треба було ще пів року тому це зробити. А ці уроди з Угорщини нехай зараз пишуть жалобу в ООН, можуть ***** понити.
показати весь коментар
13.08.2025 22:06 Відповісти
 
 