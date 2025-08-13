Сійярто заявив, що Україна вдарила по нафтопроводу "Дружба" в РФ і це впливає на енергетичну безпеку Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна вдарила по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністра.
"Вночі Україна здійснила безпілотний удар по важливій розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії. Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України, і без нас енергетична безпека України стане досить нестабільною. У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", - стверджує Сійярто.
Він також закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атакувати маршрути енергопостачання до Угорщини".
