Сийярто заявил, что Украина ударила по нефтепроводу "Дружба" в РФ и это влияет на энергетическую безопасность Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ударила по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министра.
"Ночью Украина осуществила беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Венгрия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины, и без нас энергетическая безопасность Украины станет достаточно нестабильной. В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, является особенно возмутительным", - утверждает Сийярто.
Он также призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения в Венгрию".
Найбільш тупого рішення важко вигадати.
Чесна угода.
та статків орбана
Здристнть!
Кинув було какашкою але вона не долетіла, натомість сам як обісраний.
А хто... А хто це зробив??? Це до москалів усі претензії. Це вони не хочуть продавати свою дешеву нафту. І ще питання: А чого москалі не поставили там свою найкращу ц світі ППО?