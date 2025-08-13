РУС
Поставки нефти через российскую трубу Чехия
3 840 45

Сийярто заявил, что Украина ударила по нефтепроводу "Дружба" в РФ и это влияет на энергетическую безопасность Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ударила по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министра.

"Ночью Украина осуществила беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Венгрия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины, и без нас энергетическая безопасность Украины станет достаточно нестабильной. В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, является особенно возмутительным", - утверждает Сийярто.

Он также призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения в Венгрию".

Также читайте: ГБР ответило на упреки Сийярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра в Украине нет, расследование продолжается

Топ комментарии
+15
Срав пес, перділи гуси…..чергова заява ************** ********-тобіків….
показать весь комментарий
13.08.2025 21:53 Ответить
+12
Вже виють.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:52 Ответить
+12
Окрім Дружби немає більше ніде нафти - роззуй очі - гнида!
показать весь комментарий
13.08.2025 21:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже виють.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:52 Ответить
Та шли бы всем своим курултаем в исторические тэрэны налаживать ту "дружбу".
показать весь комментарий
13.08.2025 21:52 Ответить
Сфяртр іди нах.й чмо
показать весь комментарий
13.08.2025 21:52 Ответить
Це вам підар# за слова вашого підор#
показать весь комментарий
13.08.2025 21:53 Ответить
Отже потрібно прицільніше бити, щоб ця дефектна особина не спонсорувала війну проти України...
показать весь комментарий
13.08.2025 21:53 Ответить
Срав пес, перділи гуси…..чергова заява ************** ********-тобіків….
показать весь комментарий
13.08.2025 21:53 Ответить
Окрім Дружби немає більше ніде нафти - роззуй очі - гнида!
показать весь комментарий
13.08.2025 21:54 Ответить
Не потрібно класти яйця в одну корзину - остолоп!
показать весь комментарий
13.08.2025 21:59 Ответить
але за це плате тільки одна сторона - руцька *********. Інши не стануть платити бабки за контракт на купівлю своїх енергоресурсів
показать весь комментарий
13.08.2025 22:42 Ответить
Це тільки на пів шишечки )
показать весь комментарий
13.08.2025 21:54 Ответить
Этонемы, настамнет
показать весь комментарий
13.08.2025 21:55 Ответить
А нахріна ви свою "безпеку" зберігаєте у кацапів?!
Найбільш тупого рішення важко вигадати.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:56 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 21:57 Ответить
Або що...........угромонголоїд????
показать весь комментарий
13.08.2025 21:57 Ответить
Я б взагалі трубу дружба здав на металолом!
показать весь комментарий
13.08.2025 21:57 Ответить
Мадяри не блокують ініціативи ЄС та NATO, в наші дрони не падають на нафтопровід.
Чесна угода.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:57 Ответить
сосіярто не пішов би на куй
показать весь комментарий
13.08.2025 21:58 Ответить
Коли кацапорілі херачили по Socar на кордоні з Румунією тоді цей сіярто язик засунув в сраку.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:59 Ответить
На росії війна, чому й досі не знайшли альтернативу.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:00 Ответить
ПІШОВ НА Х...чмо гребане
показать весь комментарий
13.08.2025 22:01 Ответить
Так не по нафтогону на території Угорщвни. Пока. То чого цей уйобік волае ніби його сраку цноти урки позбавляють?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:02 Ответить
так відправ солдатна захист труби
та статків орбана
показать весь комментарий
13.08.2025 22:03 Ответить
хай молиться що поки не прилітае по угорщині
показать весь комментарий
13.08.2025 22:04 Ответить
Я думаю це ще мало, і занадто пізно, треба було ще пів року тому це зробити. А ці уроди з Угорщини нехай зараз пишуть жалобу в ООН, можуть ***** понити.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:06 Ответить
У кацапов одна слабость и один финансист войны, это НПЗ и ГТС в целом. Потому лупить нужно всем чем есть именно туда, завоют через месяц!
показать весь комментарий
13.08.2025 22:23 Ответить
Уйоббик тупой, захотела бы Украина "дружбан" вам перекрыть, просто закрутила бы вентиль.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:23 Ответить
Нє треба скігліті.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:27 Ответить
Так це властність рф, знаходиться на терріторії рф... Всі претензії до вашого постачальника, чому він не взмозі забезпечити безпеку на своїй теріторії!
показать весь комментарий
13.08.2025 22:28 Ответить
Пора начинать волать "путен введи-хахлы обижают" ******-чего с них взять?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:31 Ответить
Ахахаха
показать весь комментарий
13.08.2025 22:34 Ответить
*********, для МЕНЕ твоЯ безпека по БАРАБАНУ.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:39 Ответить
В точці з якими координатами нафта у нафтопроводі Дружба стає угорською, згідно умов договору на постачання?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:39 Ответить
Якшо два слони гарцують на лугу, то не треба путатися у них під ногами з якимось нафтопроводом, а то можуть і потоптать ненароком.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:42 Ответить
А те Свинятро хоч раз дорікало *****, що він обстрілює заводи і міста України, знищуючи споживачів електроенергії, яку експортує в Україну Угорщина? А що ж так?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:45 Ответить
Тобто на думку свинярти, коли РФ б'є по газопроводах і нафтопроводах на території України, по яких до України йде азербайджанська нафта - тут все ок, а коли Україна у відповідь б'є по нафтопроводах на території РФ - це ніззя? А хто така Угорщина, щоб про таке просити Україну? Був би це хоча б друг - але ж ні, угорщина орбана-сіярти - це відвертий ворог України!
показать весь комментарий
13.08.2025 22:45 Ответить
оь і не вір тепер історикам і антропологам, які стверджують, що угорські племена мігрували свого часу на Балкани з мокшанських боліт, і вже не одно століття сидять там, як скалка в задниці Європи.
показать весь комментарий
13.08.2025 22:53 Ответить
Окей і правильно зробили
показать весь комментарий
13.08.2025 23:06 Ответить
Мадяри - обурились
Здристнть!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:10 Ответить
За доклад окреме спасибі. Значить треба добавити декілька разів.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:26 Ответить
Ну, виходить, якщо розібратися, що саме він ляпнув: як представник правлячої партії він обісрав сам себе, бо вся енергетична безпека цілої країні ЄС за його зокрема керівництва виявляється критично залежна від якоїсь одної насосної станції за сотні і сотні кілометрів за межами Угорщини.

Кинув було какашкою але вона не долетіла, натомість сам як обісраний.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:43 Ответить
А расися ж у вас виграла війну то чого ти скиглишь, то Святий Єрусалимський вогонь на трубах був
показать весь комментарий
13.08.2025 23:51 Ответить
А хто... А хто це зробив??? Це до москалів усі претензії. Це вони не хочуть продавати свою дешеву нафту. І ще питання: А чого москалі не поставили там свою найкращу ц світі ППО?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:52 Ответить
Ідіть нах@й лезбіяни чортові,а нє Україна має питати у вас лезбіянів,що їй робити?
показать весь комментарий
14.08.2025 00:02 Ответить
 
 