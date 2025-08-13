Сийярто заявил, что Украина ударила по нефтепроводу "Дружба" в РФ и это влияет на энергетическую безопасность Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина ударила по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министра.

"Ночью Украина осуществила беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Венгрия сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины, и без нас энергетическая безопасность Украины станет достаточно нестабильной. В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, является особенно возмутительным", - утверждает Сийярто.

Он также призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения в Венгрию".

